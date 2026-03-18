Κύπρος: Στη φρεγάτα «Κίμων» ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος: «Ευγνωμοσύνη ως Έλλην Κύπριος»
Τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη τους προς την ελληνική κυβέρνηση για τη στήριξη της Κύπρου, με την παρουσία των ελληνικών φρεγάτων, εξέφρασαν ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Κώστας Φυτιρής και η υφυπουργός Ναυτιλίας, Μαρίνα Χατζημανώλη, οι οποίοι επισκέφθηκαν, το πρωί της Τετάρτης, τη φρεγάτα «Κίμων», στο λιμάνι της Λεμεσού.

Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος τέλεσε αγιασμό και στη συνέχεια, μαζί με τον υπουργό Δικαιοσύνης και την υφυπουργό Ναυτιλίας, έτυχαν ενημέρωσης για τον εξοπλισμό και τα προηγμένα συστήματα του πολεμικού πλοίου, από τον Κυβερνήτη, Αντιπλοίαρχο του Πολεμικού Ναυτικού Ιωάννη Κιζάνη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, ανέφερε ότι με ιδιαίτερη συγκίνηση επισκέπτεται τη φρεγάτα και πως «περιμέναμε για χρόνια πολλά αυτήν την έλευση, γι’ αυτό και την υποδεχόμαστε με το εκκλησιαστικό καλωσόρισμα 'Ευλογημένος ο Ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου'».

Ευχαριστώντας την ελληνική κυβέρνηση, το υπουργείο Άμυνας της Ελλάδας και όλο τον ελληνικό λαό, υπογράμμισε πως «η χειρονομία τους αυτή, δείχνει την αλληλεγγύη τους προς ένα τμήμα του Έθνους».

Ευχήθηκε, επίσης, τη συνέχιση της παραμονής και την ένταση του ρυθμού έλευσης των πολεμικών πλοίων της Ελλάδος στην Κύπρο, μέχρι την απελευθέρωση του τόπου και εξέφρασε τη βεβαιότητας ότι «το ελληνικό Έθνος δεν θα ξεγράψει ποτέ ένα τμήμα του».

Τέλος, ο Αρχιεπίσκοπος ευχήθηκε κάθε ευλογία από τον Θεό στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και σ’ ολόκληρο τον ελληνικό λαό.

Εξάλλου, σε δήλωση του, ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Κώστας Φυτιρής ανέφερε πως «με ιδιαίτερη τιμή και βαθιά συγκίνηση επισκέπτομαι τη φρεγάτα ‘Κίμων’, η οποία φέρει ένα όνομα βαριάς ιστορικής και συμβολικής σημασίας για τον Ελληνισμό και τη θάλασσα».

«Ο Κίμων, που συνέδεσε τη δράση του με την ασφάλεια και την ελευθερία της Κύπρου, αποτελεί διαχρονικό σύμβολο στρατηγικής διορατικότητας και ναυτικής ισχύος», είπε και πρόσθεσε πως σήμερα, το πλοίο που φέρει το όνομά, του συνεχίζει αυτή την παράδοση, ενισχύοντας την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

«Ως Ελλην Κύπριος υπουργός, εκφράζω την ευγνωμοσύνη μας προς την ελληνική κυβέρνηση και το πληρώματα των πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού, για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και το υψηλό αίσθημα ευθύνης που επιδεικνύουν καθημερινά», πρόσθεσε ο κ. Φυτιρής.

Υπέδειξε εξάλλου πως, ως παλαιός αξιωματικός του Ναυτικού, αισθάνεται υπερηφάνεια και βαθιά συγκίνηση, «βλέποντας να παραμένουν ζωντανές οι αξίες που διαμορφώνουν τους αξιωματικούς του Ναυτικού, η τιμή, η πειθαρχία, η αδελφικότητα και η απόλυτη προσήλωση στην αποστολή».

«Ο Ελληνισμός σε Ελλάδα και Κύπρο μπορεί να αισθάνεται ασφαλής γνωρίζοντας ότι υπηρετείτε με ήθος και αποφασιστικότητα», είπε προς τους αξιωματικούς και τα μέλη του πληρώματος και ευχήθηκε «καλά ταξίδια, ήρεμες θάλασσες και πάντα επιτυχίες στην αποστολή σας».

Εξάλλου, υπογράφοντας το βιβλίο επισκεπτών, η υφυπουργός Ναυτιλίας, Μαρίνα Χατζημανώλη, ανέφερε πως «σε αυτές τις δύσκολες ώρες, η παρουσία μου στο πολεμικό πλοίο «’Κίμων’ αποτελεί ελάχιστη ένδειξη στήριξης και αναγνώρισης προς το έργο και την αποστολή σας».

Η υφυπουργός εξέφρασε «το βαθύ μου σεβασμό προς το πλήρωμα για την ψυχραιμία, την αποφασιστικότητα και το υψηλό αίσθημα καθήκοντος που επιδεικνύετε».

«Σε στιγμές που δοκιμάζονται οι αντοχές και η ετοιμότητα όλων, εσείς στέκεστε με αξιοπρέπεια και επαγγελματισμό, υπηρετώντας την πατρίδα και διασφαλίζοντας την ασφάλεια στη θάλασσα. Η στάση σας αποτελεί παράδειγμα ευθύνης και δύναμης για όλους μας», συμπλήρωσε.

Τέλος, ευχαρίστησε για τη φιλοξενία και ευχήθηκε «δύναμη, ενότητα και ασφαλή συνέχιση της αποστολής σας».

Πηγή: ΚΥΠΕ

