Καιρός: Μετά την φθινοπωρινή παρένθεση φουλ καλοκαίρι - Πώς θα εξελιχθεί η επόμενη εβδομαδα

Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός και από την Κυριακή επιστρέφουμε σε καθαρά καλοκαιρινές συνθήκες, με ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας!

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο Όλγα Παπαβγούλη, η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με αρκετή ζέστη, ενώ την Τετάρτη υπάρχουν ενδείξεις για εκ νέου ενίσχυση της αστάθειας στα ηπειρωτικά, με τοπικές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά!





Συνεχίζονται και σήμερα οι ισχυρές καταιγίδες

Άστατο σκηνικό με κατά τόπους ισχυρές βροχές και σποραδικές καταιγίδες διαμορφώνει ο καιρός και σήμερα, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονη αστάθεια. Τα φαινόμενα παρουσιάζουν ιδιαίτερη ένταση στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βόρειου Αιγαίου, αλλά και στην Κρήτη. Την ίδια ώρα, οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι, αγγίζοντας τοπικά στα πελάγη ακόμη και τα 7 μποφόρ, γεγονός που προκαλεί αισθητή υποχώρηση των θερμοκρασιών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΜΥ, η θερμοκρασία θα καταγράψει μικρή πτώση στα ανατολικά τμήματα, όπου ο υδράργυρος δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου, αν και στα δυτικά και νότια θα αγγίξει κατά τόπους τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική εικόνα ανά περιοχή

Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Χαλκιδική και την ανατολική Μακεδονία, ενώ στη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου τα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη βόρεια Ελλάδα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές μπόρες στα ορεινά τις απογευματινές ώρες.

Κι όμως, διαφορετική θα είναι η εικόνα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, όπου αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η δυτική Πελοπόννησος, όπου από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά τμήματα.

Τι θα συμβεί σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, τις Σποράδες και την Εύβοια οι βροχές και οι καταιγίδες θα διατηρηθούν μέχρι αργά το απόγευμα, με τα φαινόμενα να είναι ισχυρά έως τις προμεσημβρινές ώρες. Στην ανατολική Πελοπόννησο η αστάθεια θα παραμείνει ζωντανή μέχρι αργά το βράδυ.

Όσον αφορά την Αττική, ο καιρός σήμερα θα περιλαμβάνει λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα. Υπάρχει μάλιστα αυξημένη πιθανότητα για τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες έως το μεσημέρι, με έμφαση στα ανατολικά τμήματα του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, κρατώντας τη θερμοκρασία στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, η ημέρα θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, φέρνοντας πιθανούς όμβρους στα γύρω ορεινά, με τον υδράργυρο να σταματά επίσης στους 28 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο, οι Κυκλάδες θα επηρεαστούν από πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές ψιχάλες μικρής διάρκειας στα βόρεια, ενώ στην Κρήτη θα σημειωθούν βροχές και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες με βροχοπτώσεις έως το απόγευμα, αντίθετα με τα Δωδεκάνησα όπου ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά αίθριος.

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