Κακοκαιρία: Άφησε πίσω της ζημιές - Χαλάζι, καταιγίδες και κατεστραμμένες καλλιέργειες

Η κακοκαιρία άφησε πίσω της εκτεταμένα τοπικά προβλήματα, κυρίως σε αγροτικές περιοχές και δίκτυα υποδομών, με τις ζημιές σε καλλιέργειες από το χαλάζι να αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα πλήγματα. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή καθώς δεν αποκλείονται νέα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

Κακοκαιρία: Άφησε πίσω της ζημιές - Χαλάζι, καταιγίδες και κατεστραμμένες καλλιέργειες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ισχυρό κύμα κακοκαιρίας στις 12 Ιουνίου προκάλεσε βροχοπτώσεις, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.
  • Στη Θεσσαλία, ιδιαίτερα στην Ελασσόνα και Φάρσαλα, σημειώθηκαν σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες λόγω χαλαζόπτωσης και ισχυρών ανέμων.
  • Στη Δυτική Φθιώτιδα και Αττική καταγράφηκαν πτώσεις δέντρων, πλημμυρικά φαινόμενα και τοπικές διακοπές ρεύματος.
  • Στα Ιωάννινα οι καταιγίδες προκάλεσαν πτώσεις δέντρων, μεταξύ αυτών και στον χώρο του Πανεπιστημίου, χωρίς τραυματισμούς.
  • Η ηλεκτρική δραστηριότητα ήταν έντονη με πάνω από 31.000 κεραυνούς σε 24 ώρες και σημαντικά ύψη βροχής στην Κεντρική Ελλάδα.
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Ισχυρό κύμα κακοκαιρίας έπληξε χθες, Παρασκευή 12 Ιουνίου, μεγάλο μέρος της Ελλάδας, με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους να προκαλούν σημαντικά προβλήματα σε πολλές περιοχές. Από τη Θεσσαλία μέχρι την Αττική και από τη Φθιώτιδα έως την Ήπειρο, η κακοκαιρία άφησε πίσω της ζημιές σε καλλιέργειες, πτώσεις δέντρων και τοπικές διακοπές ρεύματος.

Θεσσαλία: χαλάζι και ζημιές σε καλλιέργειες

Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν στην περιοχή της Θεσσαλίας. Στην Ελασσόνα σημειώθηκε ισχυρή χαλαζόπτωση, με αναφορές για ζημιές σε καλλιέργειες, ενώ αντίστοιχα φαινόμενα καταγράφηκαν και στην ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων, όπου η έντονη βροχόπτωση και οι άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις καρπών και προβλήματα σε αγροτικές εκτάσεις.

Στη Λάρισα σημειώθηκαν ισχυρές βροχές και κεραυνική δραστηριότητα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές εντός του αστικού ιστού, ενώ στο Κιλελέρ και σε γύρω περιοχές καταγράφηκαν πτώσεις δέντρων.

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Τα φαινόμενα «χτύπησαν» και τα Φάρσαλά

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Δυτική Φθιώτιδα: «μπουρίνι» με χαλάζι και ισχυρούς ανέμους

Στη Δυτική Φθιώτιδα, το πρώτο κύμα της κακοκαιρίας συνοδεύτηκε από χαλάζι στα ορεινά και έντονες βροχές στα πεδινά, πλήττοντας περιοχές του δήμου Μακρακόμη, και της ευρύτερης περιοχής της Φθιώτιδας. Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και προβλήματα στο οδικό δίκτυο, ενώ συνεργεία εργάστηκαν για τον καθαρισμό δρόμων.

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Χαλαζόπτωση σημειώθηκε στη Φθιώτιδα

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Αττική: Χαλαζοπτώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα

Στην Αττική, έντονη κακοκαιρία επηρέασε κατά τόπους περιοχές, με χαλαζόπτωση να καταγράφεται στη Φυλή και στην περιοχή της Μάνδρας. Παράλληλα, στη περιοχή των Αχαρνών, σημειώθηκαν πλημμυρισμένοι δρόμοι λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων, ενώ σε αρκετές περιοχές της Αττικής καταγράφηκε έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

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Πλημμύρισε η Καραμανλή του Δήμου Αχαρνών

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Ήπειρος και Ιωάννινα: πτώσεις δέντρων στο Πανεπιστήμιο

Στα Ιωάννινα, οι ισχυρές καταιγίδες προκάλεσαν πτώσεις δέντρων, μεταξύ αυτών και στον χώρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ευτυχώς δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ενώ συνεργεία προχώρησαν άμεσα σε απομάκρυνση των πεσμένων δέντρων.

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Ξεριζώθηκε λεύκα από την έντονη χαλαζόπτωση στο Πανεπιστήμιο

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Σποράδες, Πήλιο και Ξάνθη: διακοπές ρεύματος και ζημιές

Σε περιοχές του Πηλίου, οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν διακοπές ρεύματος και πτώσεις δέντρων. Αντίστοιχα προβλήματα ηλεκτροδότησης καταγράφηκαν και σε περιοχές του Αλμυρού και του Νότιου Πηλίου.

Στην Ξάνθη σημειώθηκαν ισχυρές καταιγίδες στα ορεινά, με τοπικά προβλήματα λόγω έντονων φαινομένων.

Πάνω από 31.000 κεραυνοί πάνω από τη χώρα

Σύμφωνα με στοιχεία του Meteo η κακοκαιρία συνοδεύτηκε από εξαιρετικά έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, με πάνω από 31.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις μέσα σε ένα 24ωρο.

Παράλληλα, καταγράφηκαν σημαντικά ύψη βροχής σε περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας, με ενδεικτικά:

  • Ναρθάκι Λάρισας: 63 mm
  • Νέος Παλαμάς Φθιώτιδας: 61 mm
  • Φάρσαλα: 51,6 mm
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Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι η αστάθεια είναι συνηθισμένη για την εποχή, ωστόσο τα φαινόμενα χαρακτηρίστηκαν ιδιαίτερα έντονα.

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Η κακοκαιρία άφησε πίσω της εκτεταμένα τοπικά προβλήματα, κυρίως σε αγροτικές περιοχές και δίκτυα υποδομών, με τις ζημιές σε καλλιέργειες από το χαλάζι να αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα πλήγματα.

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