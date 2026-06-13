Κληρονόμος γερμανικής δυναστείας τάνκερ δολοφονήθηκε στο πολυτελές κτήμα της οικογένειας

Δύο δολοφονίες σε ένα πολυτελές κυνηγετικό καταφύγιο - Η κληρονόμος και ο οικονομικός διευθυντής νεκροί κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες

Δέσποινα Σοφιανίδου

Κληρονόμος γερμανικής δυναστείας τάνκερ δολοφονήθηκε στο πολυτελές κτήμα της οικογένειας
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η 26χρονη κληρονόμος Caroline von Rantzau βρέθηκε νεκρή από πυροβολισμό στο πολυτελές οικογενειακό κτήμα στη Νότια Αφρική, μία ημέρα μετά τη δολοφονία του οικονομικού διευθυντή της οικογένειας στον ίδιο χώρο.
  • Ο οικονομικός διευθυντής Arno Cohen σκοτώθηκε με πυροβολισμό 9 χιλιοστών στις 31 Μαΐου και θεωρείτο έμπιστος μέντορας της νεαρής κληρονόμου.
  • Η αστυνομία δεν έχει ανακοινώσει συλλήψεις και αναμένει τα αποτελέσματα των αυτοψιών για τα δύο περιστατικά.
  • Η οικογένεια von Rantzau είναι ιδιοκτήτρια της ναυτιλιακής εταιρείας Deutsche Afrika
  • Linien, κορυφαίας στον τομέα των χημικών δεξαμενόπλοιων στην Ευρώπη.
  • Η Caroline είχε ξεκινήσει να επενδύει σε ακίνητα και περνούσε χρόνο φροντίζοντας τα άγρια ζώα στο οικογενειακό κτήμα Leeuwfontein.
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Μία παράξενη ακολουθία θανάτων σε ένα πολυτελές κτήμα μιας μεγάλης ναυτιλιακής οικογένειας της Γερμανίας, στη Νότια Αφρική, έχει συμβεί μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες.

Η νεαρή κληρονόμος της δυναστείας, βρέθηκε νεκρή από πυροβολισμό στο δωμάτιό της, μία ημέρα μετά τη δολοφονία στο ίδιο κτήμα με τον ίδιο τρόπο του ο οικονομικός διευθυντής της οικογένειας.

Η 26χρονη κληρονόμος, Caroline von Rantzau της γερμανικής ναυτιλιακής εταιρείας DAL, αξίας εκατομμυρίων δολαρίων, βρέθηκε νεκρή από πυροβολισμό υπό μυστηριώδεις συνθήκες στο δωμάτιό της στο κτήμα Leeuwfontein στην επαρχία Limpopo στη βόρεια Νότια Αφρική την 1η Ιουνίου, σύμφωνα με την αστυνομία, όπως αναφέρει η γερμανική εφημερίδα Bild.

Αναφέρθηκαν πυροβολισμοί στο κτήμα, το οποίο προσφέρει κυνήγι τροπαίων στη Νότια Αφρική

Η αστυνομία πιστεύει ότι η φον Ράντσαου πυροβολήθηκε με κυνηγετικό όπλο, το ίδιο όπλο που είχε ο πατέρας της, ο Δρ Έμπερχαρτ φον Ράντσαου, στην οπλοθήκη του, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης.

Ο πατέρας της είναι διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Afrika-Linien, η οποία εδρεύει στο Αμβούργο της Γερμανίας.

Λίγες ώρες πριν από το θάνατο της, ο οικονομικός διευθυντής της οικογενειακής περιουσίας, Αρνο Κοέν, βρέθηκε νεκρός στην ιδιοκτησία. Ο 44χρονος σκοτώθηκε από όπλο 9 χιλιοστών στις 31 Μαΐου. Ο Κοέν, ο οποίος περιγράφεται ως έμπιστος, μέντορας και «θετός πατέρας» της νεαρής κληρονόμου, ήταν υπεύθυνος για τις κρατήσεις και τα οικονομικά στο κτήμα Leeuwfontein, σύμφωνα με την Bild.

Η αστυνομία δεν έχει κοινοποιήσει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους θανάτους.
Δεν έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις για καμία από τις δύο δολοφονίες, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των αυτοψιών.

Η vφον Ράντσαου είχε αρχίσει να δημιουργεί ένα εντυπωσιακό δικό της χαρτοφυλάκιο ακινήτων, έχοντας μόλις αγοράσει δύο ακίνητα, κοντά στα σύνορα με τη Μοζαμβίκη.
Περνούσε τον χρόνο της φροντίζοντας τα άγρια ζώα στο οικογενειακό κτήμα, όπου ζουν αντιλόπες, άλογα, γκνου, ιμπάλες, μαγκούστες, φίδια και πουλιά, σύμφωνα με τον ιστότοπο.

Η DAL, η οποία πούλησε την επιχείρηση μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στην Hapag-Lloyd το 2022, είναι μια κορυφαία εταιρεία στον τομέα των χημικών δεξαμενόπλοιων σε όλη την Ευρώπη, ανέφερε η εταιρεία.

Ο Δρ Eberhart von Rantzau ανήκει στην τρίτη γενιά της οικογενειακής ιδιοκτησίας της εταιρείας που ιδρύθηκε από τον John T. Essberger το 1924.

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