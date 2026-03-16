Όσκαρ 2026: Θρίαμβος για το «Μία Μάχη μετά την Άλλη» με 6 βραβεία - Όσα συνέβησαν στην 98η απονομή

Το cast της ταινίας «Μία Μάχη Μετά την Άλλη» κατά την παραλαβή του βραβείου Καλύτερης Ταινίας στα Όσκαρ 2026 / AP

Η φετινή απονομή των Βραβείων Όσκαρ φαινόταν εξ'αρχής ότι θα είναι μία «μάχη ανάμεσα σε τιτάνες», με το «Μία Μάχη μετά την Άλλη» του Thomas Anderson και το «Sinners» του Ryan Coogler να έχουν ισχυρό προβάδισμα, κατακτώντας και τις περισσότερες υποψηφιότητες.

Αν και το τελευταίο διάστημα, το «Sinners» είχε αποκτήσει μεγαλύτερη δυναμική έναντι του «Μία Μάχη μετά την Άλλη» - και δεδομένων των υποψηφιοτήτων «ρεκόρ» που απέσπασε (16) - δεν έδειξε ισχυρή παρουσία στα βραβεία, κατακτώντας μόνο 4 βραβεία (Α' Αδρικού Ρόλου, Καλύτερης Μουσικής, Καλύτερης Φωτογραφίας, Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου).

Η ταινία του Paul Thomas Anderson ήταν ο μεγάλος θριαμβευτής της βραδιάς κατακτώντας έξι βραβεία Όσκαρ: Καλύτερη Ταινία, Καλύτερη Σκηνοθεσία, Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο, Καλύτερο Μοντάζ, Καλύτερο Casting και Καλύτερης Ερμηνείας Β΄Ανδρικού Ρόλου.

Ακολούθησε το «Frankenstein» του Γκιγέρμο Ντελ Τόρο με τρία βραβεία στις κατηγορίες Καλύτερου Σχεδιασμού Κοστουμιών, Καλύτερου Μακιγιάζ και Κομμώσεων και Καλύτερου Σχεδιασμού Παραγωγης.

Buckley, Jordan, Penn και Madigan οι μεγάλοι νικητές στις ερμηνευτικές κατηγορίες

Στις ερμηνευτικές κατηγορίες δεν είδαμε κάποια σημαντική ανατροπή. Αν εξαιρέσουμε τον Α' Ανδρικό Ρόλο που ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλος, με Timothée Chalamet (Marty Supreme) και Wagner Moura (The Secret Agent) να είναι από τους ισχυρούς διεκδικητές, η ερμηνεία του Michael B. Jordan ήταν εξαιρετική.

Ο Michael B. Jordan με το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου / AP

Η Jessie Buckley ήταν ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του βραβείου Α' Γυναικείου Ρόλου (Hamnet), κάτι που επιβεβαιώθηκε με την Ιρλανδή ηθοποιό να κατακτά το πρώτο της βραβείο Όσκαρ, στην δεύτερη υποψηφιότητά της.

Η 36χρονη Ιρλανδή ηθοποιός που χάρισε στο κοινό μία εμβληματική ερμηνεία μέσα από το «Hamnet» συναισθηματικά φορτισμένη ευχαρίστησε τους γονείς της, τον πατέρα των παιδιών της και την σκηνοθέτης της ταινίας για την αγάπη και την στήριξή τους.

Η Jessie Buckley με το βραβείο Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου / AP

Ο Σον Πεν κατέκτησε το Όσκαρ Β΄Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στο «Μία Μάχη Μετά την Άλλη», ενώ στην κατηγορία Β' Γυναικείου Ρόλου η μεγάλη νικήτρια ήταν η Amy Madigan για το «Weapons».

Τα clue της τελετής: Ρεκόρ, συγκινήσεις και πολιτικά μηνύματα

Κατά τον εναρκτήριο λόγο του ο παρουσιαστής Conan O'Brien δεν απέφυγε να σχολιάσει την επικαιρότητα με τον δικό χιουμοριστικό τρόπο.

Μερικά από τα αστεία που φαίνεται να προκάλεσαν τα περισσότερα γέλια ήταν όταν έκανε ένα πείραγμα σχετικά με την διαμάχη «όπερα και μπαλέτο» γύρω από τον Timothée Chalamet, λέγοντας ότι η τζαζ ήταν δυσαρεστημένη που έμεινε εκτός.

Αναφερόμενος στη συχνά συζητημένη στάση του CEO του Netflix, Ted Sarandos, σχετικά με το παραδοσιακό «παράθυρο» προβολής στις κινηματογραφικές αίθουσες, ο Ο’Μπράιεν αστειεύτηκε ότι είναι «η πρώτη φορά του Sarandos σε κινηματογράφο!».

Για τις υποψήφιες ταινίες Hamnet και Bugonia σχολίασε πως «ακούγονται σαν φτηνές μάρκες αλλαντικών».

Αναφερόμενος στο εναλλακτικό halftime show του φετινού Super Bowl, είπε στο κοινό: «Να σας προειδοποιήσω ότι απόψε ίσως γίνει λίγο πολιτικό. Και αν αυτό σας κάνει να νιώθετε άβολα, υπάρχει μια εναλλακτική τελετή Όσκαρ με παρουσιαστή τον Kid Rock στο Dave & Buster's πιο κάτω στον δρόμο».

Ο Ο’Μπράιεν αναφέρθηκε επίσης στη συμπρωταγωνίστριά του Rose Byrne, με την οποία εμφανίζεται στην ταινία «If I Had Legs I’d Kick You». «Ναι, είναι δύσκολο να παίξεις σε σκηνή με κάποιον για τον οποίο είχες πάντα τεράστιο crush, αλλά Ρόουζ, τα πήγες φανταστικά. Αξιοθαύμαστη αυτοσυγκράτηση», αστειεύτηκε.

Τέλος, φάνηκε να κάνει έμμεση αναφορά στον τέως πρίγκιπα Άντριου και τα αρχεία του Jeffrey Epstein, χωρίς να τους κατονομάσει. Σημείωσε ότι κανένας Βρετανός δεν ήταν υποψήφιος στις κατηγορίες Α΄ Ανδρικού ή Α΄ Γυναικείου Ρόλου, λέγοντας ότι εκπρόσωπος της Βρετανίας σχολίασε: «Τουλάχιστον εμείς συλλαμβάνουμε τους παιδόφιλούς μας».

H ελληνικής καταγωγής Κασσάνδρα Κουλουκουντής η πρώτη νικήτρια της κατηγορίας «Καλύτερου Casting»

Η γεννημένη στις ΗΠΑ, ελληνικής καταγωγής Κασσάνδρα Κουλουκουντής (Cassandra Kulukundis), είναι Αμερικανίδα διευθύντρια κάστινγκ και έγινε η πρώτη νικήτρια του Όσκαρ Καλύτερου Κάστινγκ για την ταινία «One Battle After Another».

The Oscar for Best Casting goes to Cassandra Kulukundis for "One Battle After Another."

— ABC News (@ABC) March 16, 2026



Ο Σον Πεν κατακτά το τρίτο του Όσκαρ

Ο Σον Πεν που τιμήθηκε με το Όσκαρ Καλύτερου Β' Ανδρικού Ρόλου, ως ένας σκληρός στρατιωτικός αξιωματικός στην ταινία «Μία Μάχη μετά την Άλλη», μπαίνει σε ένα εκλεκτό κλαμπ θρύλων του Χόλιγουντ που έχουν κερδίσει τρία Όσκαρ ερμηνείας.

Ο μεγάλος θριαμβευτής Paul Thomas Anderson

Ο Paul Thomas Anderson ήταν ο μεγάλος θριαμβευτής της βραδιάς, αφού κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του «χρυσό αγαλματίδιο», φεύγοντας ωστόσο, από την τελετή όχι με ένα αλλά με τρία (Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου, Καλύτερης Σκυνοθεσίας, Καλύτερης Ταινίας) για το «Μία Μάχη Μετά την Άλλη.

Ο Paul Thomas Anderson, παραλαμβάνοντας το πρώτο του Όσκαρ για Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο, δήλωσε ότι αισθάνεται «απίστευτη τιμή που αποτελεί μέρος αυτής της ιστορίας». Απέτισε επίσης φόρο τιμής στον Thomas Pynchon, του οποίου το μυθιστόρημα Vineland ενέπνευσε την πλοκή της ταινίας «Μία Μάχη μετά την Άλλη».

«Έγραψα αυτή την ταινία για τα παιδιά μου, για να τους ζητήσω συγγνώμη για το χάος που αφήσαμε στον κόσμο που τους παραδίδουμε, αλλά και με την ελπίδα ότι η δική τους γενιά θα είναι αυτή που θα φέρει περισσότερη κοινή λογική και αξιοπρέπεια», είπε.

The Oscar for Best Writing for Adapted Screenplay goes to Paul Thomas Anderson for "One Battle After Another."

— ABC News (@ABC) March 16, 2026



Ο Billy Crystal συγκίνησε αποτίοντας φόρο τιμής στον φίλο του, Rob Reiner

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς ήταν όταν ο Billy Crystal ανέβηκε στην κεντρική σκηνή για να αποχαιρετήσει τον συνεργάτη και φίλο του, Rob Reiner, ο οποίος σκοτώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025.

Ο Crystal υπενθύμισε στο κοινό μερικές από τις σημαντικότερες ταινίες που σκηνοθέτησε ο Reiner, όπως τις «Stand by Me», «The Princess Bride» και «When Harry Met Sally», στην οποία πρωταγωνίστησαν ο ίδιος και η Meg Ryan.

«Οι ταινίες του φίλου μου Rob είναι διαχρονικές, γιατί μιλούν για όσα μας κάνουν να γελάμε και να κλαίμε και για αυτό που θέλουμε να γίνουμε», είπε ο Crystal.

Στη συνέχεια απέτισε φόρο τιμής και στη σύζυγο του Reiner, Michele Singer Reiner.

Αργότερα, στη σκηνή ανέβηκαν και άλλοι ηθοποιοί που ενώθηκαν πιασμένοι αγκαζέ, πριν προβληθεί το καθιερωμένο αφιέρωμα «In Memoriam».

Το καυστικό σχόλιο του Jimmy Kimmel για το CBS

Ανεβαίνοντας στη σκηνή για να ανακοινώσει τον νικητή στην κατηγορία καλύτερου ντοκιμαντέρ, ο διάσημος παρουσιαστής Jimmy Kimmel προχώρησε σε ένα καυστικό σχόλιο για το CBS.

«Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν κάποιες χώρες των οποίων οι ηγέτες δεν υποστηρίζουν την ελευθερία του λόγου. Ας πούμε απλώς τη Βόρεια Κορέα και το CBS», ανέφερε ο παρουσιαστής.

Jimmy Kimmel takes a dig at CBS at the #Oscars: "As you know, there are some countries whose leaders don't support free speech. Let's just leave it at North Korea and CBS."



— Variety (@Variety) March 16, 2026

— Variety (@Variety) March 16, 2026



Ο συνθέτης του «Sinners» έγινε ο πρώτος μουσικός του 21ου αιώνα που κατακτά τρία Όσκαρ.

Η ταινία Sinners σημείωσε δύο ρεκόρ. Το πρώτο ήταν η ιστορική νίκη του Ludwig Göransson, καθώς έγινε ο πρώτος μουσικός του 21ου αιώνα που κατακτά τρία Βραβεία Όσκαρ για καλύτερη μουσική.

Είχε κερδίσει το ίδιο βραβείο για τις ταινίες «Black Panther» και «Oppenheimer».

Ludwig Göransson is now a three-time Oscar winner.



The composer just won Best Original Score for "Sinners" at the #Oscars.

— Variety (@Variety) March 16, 2026



Η Autumn Durald Arkapaw η πρώτη γυναίκα στην ιστορία που κερδίζει Όσκαρ Φωτογραφίας

Το δεύτερο ρεκόρ που κατέγραψε η ταινία Sinners ήταν στην κατηγορία «Καλύτερης Φωτογραφίας», καθώς η Autumn Durald Arkapaw έγινε η πρώτη γυναίκα στην ιστορία των Όσκαρ που κερδίζει το «χρυσό αγαλματίδιο» για «Καλύτερη Φωτογραφία».

Η ίδια δήλωσε ότι ένιωθε πως έπρεπε να γνωρίσει τον σκηνοθέτη Ryan Coogler για να φτάσει σε αυτή τη διάκριση.

«Θέλω πραγματικά όλες οι γυναίκες στην αίθουσα να σηκωθούν όρθιες, γιατί νιώθω ότι δεν θα είχα φτάσει εδώ χωρίς εσάς», είπε. «Έχω νιώσει τόση αγάπη από όλες τις γυναίκες σε αυτή την πορεία… και νιώθω ότι στιγμές σαν κι αυτή συμβαίνουν χάρη σε εσάς».

Ο Χαβιέρ Μπαρδέμ έστειλε μήνυμα στα Όσκαρ υπέρ της Παλαιστίνης

Λίγο πριν την ανακοίνωση του νικητή στην κατηγορία «Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας», ο Χαβιέρ Μπαρδέμ έστειλε μήνυμα κατά του πολέμου και υπέρ της ελευθερίας της Παλαιστίνης.

Javier Bardem says "no to war and free Palestine" at the #Oscars, earning a huge round of applause from everyone in the room.



— Variety (@Variety) March 16, 2026

— Variety (@Variety) March 16, 2026



Η K-Pop είχε την τιμητική της

Η ταινία KPop Demon Hunters» κατέκτησε δύο βραβεία Όσκαρ, αυτό της καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων και καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού για το «Golden».

Η σκηνοθέτις και σεναριογράφος Maggie Kang και η παραγωγός Michelle Wong έγιναν οι πρώτοι δημιουργοί νοτιοκορεατικής καταγωγής που κερδίζουν ποτέ στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων. Παρέλαβαν το βραβείο στη σκηνή μαζί με τον σκηνοθέτη Chris Appelhans.

«Σε όλους τους θαυμαστές που μας έφεραν μέχρι εδώ και σε όλους όσους μοιάζουν με εμένα, συγγνώμη που μας πήρε τόσο καιρό», είπε η Kang κατά την ομιλία αποδοχής της, αναφερόμενη στη σημασία του να δημιουργηθεί μια ταινία στην οποία και άλλοι Κορεάτες μπορούν να δουν τον εαυτό τους. «Αυτό είναι για την Κορέα».

