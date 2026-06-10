Την Τρίτη 16 Ιουνίου γινόμαστε μέρος της αλυσίδας προσφοράς του Allwyn Care

Το να γίνει κανείς "Life Saver" ακούγεται σαν μια δύσκολη αποστολή. Στην πραγματικότητα όμως, μπορεί να ξεκινήσει από μια απλή στάση στο κέντρο του Πειραιά.

Την Τρίτη 16 Ιουνίου, στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, η προσφορά και η αλληλεγγύη γίνονται πράξη με την πρωτοβουλία του Allwyn Care. Από τις 09:00 έως τις 19:00, σε ένα χαλαρό, καλοκαιρινό σκηνικό, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε εθελοντική αιμοδοσία και να εγγραφούν ως εθελοντές δότες μυελού των οστών.

Η διαδικασία είναι πιο απλή απ' όσο φαντάζονται οι περισσότεροι: λίγα λεπτά αρκούν για να γίνει κανείς είτε εθελοντής αιμοδότης, είτε νέος δότης μυελού των οστών, μια κίνηση μεγάλης αξίας, καθώς στην Ελλάδα καλύπτεται μόνο το 65% των αναγκών σε αίμα, ενώ ένας στους τρεις ασθενείς δεν βρίσκουν συμβατό δότη μυελού.

Η εγγραφή ως εθελοντής δότης μυελού των οστών είναι σήμερα μια πολύ απλή διαδικασία, αρκεί ένα δείγμα σάλιου ενώ η δωρεά, όταν χρειαστεί, στις περισσότερες περιπτώσεις γίνεται με τρόπο παρόμοιο με την αιμοδοσία, χωρίς χειρουργείο. Με λίγα λεπτά από τον χρόνο σου, μπορείς να χαρίσεις σε κάποιον μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.

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Δράσεις με έμφαση την πρόληψη και τον εθελοντισμό από το Allwyn Care

Η δράση στον Πειραιά αποτελεί μια από τις πολλές που θα ακολουθήσουν από το Allwyn Care, τη νέα στρατηγική πρωτοβουλία της Allwyn Hellas, για την υγεία και την πρόληψη. Στο επίκεντρό της βρίσκονται η ενίσχυση της εθελοντικής αιμοδοσίας, η αύξηση των δοτών μυελού των οστών και η προώθηση της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.

Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις προληπτικών αντικαρκινικών εξετάσεων, ενώ κορυφαίο έργο του αποτελεί η πλήρης ανακαίνιση του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά». Οι πρωτοβουλίες υλοποιούνται σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία και τους οργανισμούς Bloode και Choose Life.