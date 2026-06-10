Την Τρίτη 16 Ιουνίου γινόμαστε μέρος της αλυσίδας προσφοράς του Allwyn Care

Πάμε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και γινόμαστε εθελοντές αιμοδότες και δότες μυελού των οστών

Newsbomb

Την Τρίτη 16 Ιουνίου γινόμαστε μέρος της αλυσίδας προσφοράς του Allwyn Care
ANNOUNCEMENTS
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το να γίνει κανείς "Life Saver" ακούγεται σαν μια δύσκολη αποστολή. Στην πραγματικότητα όμως, μπορεί να ξεκινήσει από μια απλή στάση στο κέντρο του Πειραιά.

Την Τρίτη 16 Ιουνίου, στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, η προσφορά και η αλληλεγγύη γίνονται πράξη με την πρωτοβουλία του Allwyn Care. Από τις 09:00 έως τις 19:00, σε ένα χαλαρό, καλοκαιρινό σκηνικό, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε εθελοντική αιμοδοσία και να εγγραφούν ως εθελοντές δότες μυελού των οστών.

2.jpg

Η διαδικασία είναι πιο απλή απ' όσο φαντάζονται οι περισσότεροι: λίγα λεπτά αρκούν για να γίνει κανείς είτε εθελοντής αιμοδότης, είτε νέος δότης μυελού των οστών, μια κίνηση μεγάλης αξίας, καθώς στην Ελλάδα καλύπτεται μόνο το 65% των αναγκών σε αίμα, ενώ ένας στους τρεις ασθενείς δεν βρίσκουν συμβατό δότη μυελού.

Η εγγραφή ως εθελοντής δότης μυελού των οστών είναι σήμερα μια πολύ απλή διαδικασία, αρκεί ένα δείγμα σάλιου ενώ η δωρεά, όταν χρειαστεί, στις περισσότερες περιπτώσεις γίνεται με τρόπο παρόμοιο με την αιμοδοσία, χωρίς χειρουργείο. Με λίγα λεπτά από τον χρόνο σου, μπορείς να χαρίσεις σε κάποιον μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.

Δείτε το βίντεο:

Δράσεις με έμφαση την πρόληψη και τον εθελοντισμό από το Allwyn Care

Η δράση στον Πειραιά αποτελεί μια από τις πολλές που θα ακολουθήσουν από το Allwyn Care, τη νέα στρατηγική πρωτοβουλία της Allwyn Hellas, για την υγεία και την πρόληψη. Στο επίκεντρό της βρίσκονται η ενίσχυση της εθελοντικής αιμοδοσίας, η αύξηση των δοτών μυελού των οστών και η προώθηση της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.

3.jpg

Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις προληπτικών αντικαρκινικών εξετάσεων, ενώ κορυφαίο έργο του αποτελεί η πλήρης ανακαίνιση του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά». Οι πρωτοβουλίες υλοποιούνται σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία και τους οργανισμούς Bloode και Choose Life.

4.jpg
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:39ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικός πόλεμος Άγκυρας και Ιερουσαλήμ: Προσωπική αντιπαράθεση Νετανιάχου - Ερντογάν - «Είσαι αντισημίτης δικτάτορας»

18:37LIFESTYLE

Σπύρος Παπαδόπουλος: Η άγνωστη ιστορία για τους «Απαράδεκτους» - «Ήμουν έτοιμος να μην το κάνω»

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες είναι οι 10 πιο ασφαλείς χώρες του κόσμου και σε ποια θέση είναι η Ελλάδα για το 2026

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Έντονη χαλαζόπτωση στην Πεδινή - Ζημιές σε οπωροφόρα και καλλιέργειες

18:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Συνελήφθη 45χρονος για ενδοοικογενειακή βία και βιασμό της συζύγου του

18:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός: «Μέσα» ο Ντόρσεϊ για το Game 4

18:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR-Ολυμπιακός: «Έξω» Όσμαν, Σλούκας, «μέσα» Χουάντσο και Σορτς

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Μπέλφαστ: Το βρετανικό Εργατικό Κόμμα κατηγορεί τον Έλον Μασκ για υποκίνηση των επεισοδίων

18:14ΚΟΣΜΟΣ

Μπιλ Γκέιτς: Καταθέτει ενώπιον του Κογκρέσου για τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Πληρώνουν εκατοντάδες ευρώ για την «κολπική ευεξία» - Τι πραγματικά λειτουργεί;

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με παράσυρση πεζού στο Ηράκλειο - Στο νοσοκομείο ένας άνδρας

18:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή φόρου 2026: Πότε πιστώνεται - Πώς γίνεται η δήλωση IBAN

18:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Copernicus για El Nino: Οι ειδικοί προειδοποιούν για πρωτοφανή φαινόμενα, χωρίς προηγούμενο

17:57ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Viral πιλότος που χορεύει για την πρόκριση του Κουρασάο μαζί με φαν της ομάδας - Δείτε βίντεο

17:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live – Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, κάθε ημέρα μετράει

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός στη Ρωσία: Σμήνος από εκατομμύρια κουνούπια πήρε στο κυνήγι τουρίστες - Video

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Λουλούδια στο σημείο που σκοτώθηκε ο 57χρονος - Έκανε επί 27 χρόνια το ίδιο δρομολόγιο

17:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επαφές Γεραπετρίτη με ΥΠΕΞ Βουλγαρίας, Αλβανίας, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και ΑΝΥΠΕΞ Τουρκίας

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Φθιώτιδα: Σε ύφεση το πύρινο μέτωπο στον Ασπρόκαμπο

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Τα οφέλη υγείας της ηλιοφάνειας και πόση χρειάζεστε ανά ημέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:26ΕΛΛΑΔΑ

Εξοργιστικό βίντεο: Χτύπησε γυναίκα οδηγό στο Ίλιον για μια προτεραιότητα, στο πίσω κάθισμα βρισκόταν το παιδί της

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο Ιταλός που σκότωσε τη σύντροφό του και τον γιο της - Μαχαίρωσε την 54χρονη, πυροβόλησε στον κρόταφο τον γιο της

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Με ποιμενική ράβδο σκότωσαν τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη - Ο γιος είχε εμπλακεί με την υπόθεση Γιακουμάκη

19:28WHAT THE FACT

Γιατί πρέπει να βάλετε ένα βάζο δεντρολίβανο στην κρεβατοκάμαρα και σε τι είναι χρήσιμο

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε έως τις 3 Αυγούστου

13:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για τροχαίο στην Καλλιθέα: «Έτρεχε με 168χλμ στη Θησέως και διαμελίστηκε»

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός στη Ρωσία: Σμήνος από εκατομμύρια κουνούπια πήρε στο κυνήγι τουρίστες - Video

16:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις: «Εχουν ναρκωτική δράση, προσέξτε τα παιδιά σας» - Μετά την κάνναβη απαγόρευση για όσα καπνικά προϊόντα ψεκάζονται με άγνωστα χημικά

11:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία Αλέξανδρου Δασκαλάκη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση- Προσήχθησαν πατέρας, γιος και ένα ακόμη άτομο

17:57ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Viral πιλότος που χορεύει για την πρόκριση του Κουρασάο μαζί με φαν της ομάδας - Δείτε βίντεο

16:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα καλοκαιριού: Μέχρι τις 22 Ιουνίου οι αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται 150 ευρώ

17:06WHAT THE FACT

Τι είναι τελικά πιο υγιεινό: τα ζυμαρικά, το ρύζι ή οι πατάτες; Έκπληξη η απάντηση

17:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 - Κάποιοι πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Ελεύθερος ξανά ο Σουδανός που κατηγορείται για απόπειρα βιασμού στο κέντρο της Αθήνας

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Μπέλφαστ: Το θύμα της επίθεσης με μαχαίρι έχασε το αριστερό του μάτι -Ποιος είναι ο Σουδανός δράστης

18:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Copernicus για El Nino: Οι ειδικοί προειδοποιούν για πρωτοφανή φαινόμενα, χωρίς προηγούμενο

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Λουλούδια στο σημείο που σκοτώθηκε ο 57χρονος - Έκανε επί 27 χρόνια το ίδιο δρομολόγιο

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Πληρώνουν εκατοντάδες ευρώ για την «κολπική ευεξία» - Τι πραγματικά λειτουργεί;

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Πώς έφτασαν οι Aρχές στη σύλληψη του 65χρονου - Το χρονικό της διπλής δολοφονίας μητέρας και γιου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ