Να μ’αγαπάς spoiler: Το τέλος της Σοφίας και η σκηνή που ενώνει όλους τους ήρωες στο φινάλε

Snapshot Στο φινάλε της σειράς «Να μ’αγαπάς», η Σοφία νοσηλεύεται σε νευρολογική κλινική μετά από ψυχική κατάρρευση και κατηγορίες για ηθική αυτουργία στην κλοπή διαθήκης.

Ο Κανελλόπουλος ζητά το χέρι της Εβίτας από τον Θεόφιλο και το ζευγάρι προχωρά σε γάμο.

Ο Θεόφιλος αλλάζει τη διαθήκη του, εξασφαλίζοντας οικονομική στήριξη στη Στυλιανή για το εγγόνι του, και ξεκινά νέα σχέση με τη Βέρα.

Ο γάμος του Ορφέα και της Φωτεινής γίνεται η σκηνή που ενώνει όλους τους ήρωες σε μια γιορτή ζωής, αγάπης και δικαίωσης.

Οι ήρωες της σειράς είτε βρίσκουν λύτρωση είτε μένουν μόνοι, κλείνοντας έτσι τις ιστορίες τους. Snapshot powered by AI

Στις 25 Ιουνίου, η επιτυχημένη σειρά «Να μ’αγαπάς» θα αποχαιρετήσει το κοινό του ALPHA. Οι ήρωες, παίρνοντας αυτό που τούς αξίζει , είτε θα λυτρωθούν είτε θα μείνουν μόνοι.

Συγκεκριμένα, στα τελευταία επεισόδια, ο Αχιλλέας ζητά από τη Στυλιανή να τον αφήσει να σταθεί στο πλευρό της μετά τον χαμό του Μάκη. Η Σοφία κάνει απεγνωσμένες προσπάθειες να πλησιάσει την κόρη της. Εκείνη την απορρίπτει. Αυτό επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τον ήδη βεβαρημένο ψυχικό της κόσμο. Παράλληλα, μαθαίνει πως ο Μιχάλης την κατονόμασε ως ηθική αυτουργό της κλοπής της διαθήκης. Νικαίτη & Άννα βρίσκουν τη Σοφία στη σουίτα του ξενοδοχείου αναίσθητη. Καλούν ασθενοφόρο και μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας της σταθεροποιείται και παίρνεται η απόφαση να κλειστεί σε νευρολογική κλινική.

Ο Κανελλόπουλος ζητάει το χέρι της Εβίτας από τον Θεόφιλο και το ζευγάρι κάνει το επόμενο βήμα. Παράλληλα, ο Θεόφιλος αλλάζει τη διαθήκη του, αφήνει ένα μέρισμα στην Στυλιανή για να μεγαλώσει το εγγόνι του, χωρίς οικονομικά προβλήματα, και ο ίδιος ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του, με τη Βέρα. Στο μεγάλο φινάλε, ο γάμος του Ορφέα και της Φωτεινής μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή ζωής, αγάπης και δικαίωσης. Το ζευγάρι, κρατώντας το παιδί του αγκαλιά, βλέπει την οικογένειά του να είναι ενωμένη και επιτέλους χαρούμενη!