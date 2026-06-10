Φινλανδία: Η Ελλάδα ψηφίστηκε ως ο «καλύτερος παγκόσμιος προορισμός»

Snapshot Η Ελλάδα αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ως ο καλύτερος παγκόσμιος ταξιδιωτικός προορισμός στα Grand Travel Awards Finland 2026.

Η διάκριση επιβεβαιώνει τη σταθερή δημοφιλία της Ελλάδας στη σκανδιναβική αγορά, ειδικά στη Φινλανδία.

Τα βραβεία απονεμήθηκαν σε τελετή στο Ελσίνκι παρουσία περίπου 300 επαγγελματιών του τουρισμού και μέσων ενημέρωσης.

Η Ελλάδα ξεπέρασε ανταγωνιστικές χώρες όπως Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Νορβηγία.

Ο ΕΟΤ αποδίδει τη διάκριση στην ελληνική φιλοξενία, τη γαστρονομία και τις αυθεντικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Snapshot powered by AI

Η Ελλάδα αναδείχθηκε εκ νέου ως ο Καλύτερος Ταξιδιωτικός Προορισμός στον κόσμο στα Grand Travel Awards Finland 2026, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της θέση ως ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για τη σκανδιναβική αγορά, σύμφωνα με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ).

Ο Δημήτρης Καρακωνσταντής, επιτετραμμένος της ελληνικής πρεσβείας στη Φινλανδία, και η Ευτυχία-Χριστίνα Αϊβαλιώτη, επικεφαλής του γραφείου του ΕΟΤ για τις σκανδιναβικές και βαλτικές χώρες, φωτογραφήθηκαν με το ελληνικό βραβείο κατά την τελετή απονομής των Grand Travel Awards Finland 2026 στο Ελσίνκι.

Η τελετή απονομής των βραβείων για το 2026 πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαΐου στο Ελσίνκι, με τη συμμετοχή περίπου 300 επαγγελματιών του τουρισμού και εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης. Συνολικά απονεμήθηκαν δέκα βραβεία σε προορισμούς και τουριστικούς φορείς που ξεχώρισαν για την ποιότητα των υπηρεσιών τους, την ικανοποίηση των ταξιδιωτών και τη συνολική τους συμβολή στον κλάδο.

Τα Grand Travel Awards, τα οποία ξεκίνησαν το 1992 στη Σουηδία, έχουν εξελιχθεί σε έναν από τους πιο αναγνωρισμένους θεσμούς της διεθνούς τουριστικής βιομηχανίας. Σήμερα έχουν επεκταθεί σε Νορβηγία, Δανία και πλέον Φινλανδία, με βασικά κριτήρια τη διαφάνεια, τη σύγκριση υπηρεσιών και την πιθανότητα επιστροφής των ταξιδιωτών σε έναν προορισμό.

Η Ελλάδα ξεχωρίζει ανάμεσα στους διεθνείς ανταγωνιστές

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Ελλάδα διατήρησε την ισχυρή της παρουσία στη διεθνή τουριστική σκηνή, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε ανταγωνιστικούς προορισμούς όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Νορβηγία.

Το βραβείο παρέλαβαν η Ευτυχία-Χριστίνα Αϊβαλιώτη και ο Δημήτρης Καρακωνσταντής, εκπροσωπώντας την ελληνική πλευρά στην τελετή.

«Η νέα αυτή διάκριση επιβεβαιώνει την αυξανόμενη ελκυστικότητα της Ελλάδας στη φινλανδική αγορά και αναδεικνύει την επιτυχία των στοχευμένων δράσεων προβολής του ΕΟΤ στις σκανδιναβικές χώρες», τονίστηκε σχετικά.

Ο ΕΟΤ αποδίδει τη διάκριση στην ελληνική φιλοξενία, τη γαστρονομική παράδοση και τις αυθεντικές ταξιδιωτικές εμπειρίες, καθώς και στη σταθερά υψηλή δημοφιλία της χώρας στους Φινλανδούς ταξιδιώτες.





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