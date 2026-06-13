Vamos Mexico! Το «κορίτσι του καιρού» είναι η πιο φανατική οπαδός και ρίχνει το διαδίκτυο

Το πρώην «κορίτσι του καιρού» κάνει θραύση με τις αναρτήσεις της στηρίζοντας την εθνική ομάδα της χώρας της

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Vamos Mexico! Το «κορίτσι του καιρού» είναι η πιο φανατική οπαδός και ρίχνει το διαδίκτυο
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  • Η Yanet Garcia, γνωστή ως το «κορίτσι του καιρού» του Μεξικού, εξέφρασε δημόσια την υποστήριξή της στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου με μια ανάρτηση στο Instagram στις 11 Ιουνίου.
  • Η ανάρτηση της Garcia, που την έδειχνε να χορεύει με κόκκινα εσώρουχα και να παίζει με μια μπάλα ποδοσφαίρου, έγινε viral και αναδημοσιεύτηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Η 35χρονη Garcia άρχισε καριέρα στην τηλεόραση ως παρουσιάστρια καιρού στο Μεξικό και πλέον εργάζεται ως δημιουργός περιεχομένου και μοντέλο OnlyFans, ενώ ζει στη Νέα Υόρκη.
  • Η υποστήριξη της Garcia συμπίπτει με την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, όπου το Μεξικό νίκησε τη Νότια Αφρική 2
  • 0 και προετοιμάζεται για τους επόμενους αγώνες εναντίον Νότιας Κορέας και Τσεχίας.
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Οι οπαδοί του ποδοσφαίρου του Μεξικού εξακολουθούν να γιορτάζουν τη νίκη της ομάδας τους με 2-0 επί της Νότιας Αφρικής στις 11 Ιουνίου στην έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Και ένας οπαδός, ή καλύτερα μία οπαδός έχει προκαλέσει αίσθηση με τον... ενθουσιασμό της και τον εντυπωσιακό τρόπο που τον εκδηλώνει.

Η Yanet Garcia - η οποία έχει χαρακτηριστεί ως το «πιο σέξι κορίτσι του καιρού στον κόσμο» στο παρελθόν - έκανε μια ανάρτηση στο Instagram στις 11 Ιουνίου που την έδειχνε να χορεύει με κόκκινα εσώρουχα, παίζοντας με μία μπάλα ποδοσφαίρου.

Η ανάρτηση είχε λεζάντα, «VAMOS MÉXICO!», δείχνοντας ότι η Γκαρσία έκανε την ανάρτηση για να δείξει την υποστήριξη της στην εθνική ομάδα της πατρίδας της.

Αρκετοί λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν έκτοτε αναδημοσιεύσει το βίντεο.

Η 35χρονη Γκαρσία έγινε γνωστή μέσω της δουλειάς της ως κορίτσι καιρού για την Televisa Monterrey του Μεξικού από το 2013 έως το 2019. Στη συνέχεια τα παράτησε και άρχισε να επιδιώκει τη δημιουργία περιεχομένου με πλήρη απασχόληση, και τελικά έγινε και μοντέλο του OnlyFans.

Η Γκαρσία αυτή τη στιγμή ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες (συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη), αλλά εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία για να δείξει αγάπη στην πατρίδα της. Και εν μέσω της πρώτης εμφάνισης του Μεξικού στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, αποφάσισε να το κάνει με αυτήν την αναιδή ανάρτηση στο Instagram.

Τώρα όλοι οι θαυμαστές της περιμένουν τη συνέχεια... των αγώνων του Μεξικού για να μην χάσουν τις... αναρτήσεις της.

Το Μεξικό αντιμετωπίζει τη Νότια Κορέας στις 18 Ιουνίου και στις 24 του μήνα την Τσεχία.

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