Στον Στόλο της Πολιτικής Προστασίας τρία νέα ελικόπτερα Leonardo AW139

Snapshot Στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας αφίχθησαν τρία νέα ελικόπτερα Leonardo AW139 για την ενίσχυση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Τα ελικόπτερα προορίζονται για μεταφορά προσωπικού, εναέριο συντονισμό επιχειρήσεων, έρευνα και διάσωση, καθώς και αεροδιακομιδές.

Τα AW139 διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό όπως βαρούλκο διάσωσης, πλωτήρες έκτακτης ανάγκης, ιατρικό εξοπλισμό και ηλεκτροοπτική/υπέρυθρη κάμερα.

Η παραλαβή των ελικοπτέρων από την αρμόδια επιτροπή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου, ενώ η προμήθεια χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ».

Η επίσημη ένταξη των ελικοπτέρων στον στόλο της Πολιτικής Προστασίας θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Snapshot powered by AI

Στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας αφίχθησαν το μεσημέρι της Τετάρτης τα τρία νέα ελικόπτερα τύπου Leonardo AW139, τα οποία εντάσσονται στον σχεδιασμό ενίσχυσης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πώς θα αξιοποιηθούν τα ελικόπτερα

Τα ελικόπτερα προορίζονται για αποστολές μεταφοράς προσωπικού, εναέριου συντονισμού επιχειρήσεων, έρευνας και διάσωσης, καθώς και αεροδιακομιδών, ενισχύοντας σημαντικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Το Leonardo AW139 διαθέτει ισχυρούς κινητήρες, προηγμένα συστήματα αεροναυτιλίας με δυνατότητα μεταφοράς έως και 15 επιβατών, προσφέροντας υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Χάρη στην αξιοπιστία, τις επιδόσεις και την επιχειρησιακή ευελιξία του, αποτελεί ένα από τα πλέον διαδεδομένα ελικόπτερα στην κατηγορία του διεθνώς.

Η διαμόρφωση των νεοαποκτηθέντων ελικοπτέρων περιλαμβάνει σύγχρονα συστήματα και εξοπλισμό, όπως βαρούλκο διάσωσης (hoist), πλωτήρες έκτακτης ανάγκης, σύστημα εξωτερικής ανάρτησης φορτίου (cargo sling), ιατρικό εξοπλισμό και ηλεκτροοπτική/υπέρυθρη κάμερα (EO/IR), ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών αποστολών.

Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει η διαδικασία παραλαβής τους από την αρμόδια επιτροπή, η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου. Η προμήθεια των ελικοπτέρων υλοποιείται μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ» και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Με την ένταξη τους ενισχύονται περαιτέρω οι δυνατότητες αεροπορικής υποστήριξης του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, ιδιαίτερα στους τομείς της έρευνας και διάσωσης, των αεροδιακομιδών και της διαχείρισης κρίσεων.

Η επίσημη ένταξη των νέων μέσων θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.