Δένδιας: Βασικός πυλώνας της Εθνικής Άμυνας η αμυντική καινοτομία

Ο Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε τη δημιουργία επιτροπής mentoring για την υποστήριξη εταιρειών και ερευνητών και τόνισε την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών καινοτομίας λόγω της ταχύτατης εξέλιξης των απειλών

Newsbomb

Δένδιας: Βασικός πυλώνας της Εθνικής Άμυνας η αμυντική καινοτομία
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρευρέθηκε σήμερα, στην εκδήλωση εταιρικού απολογισμού του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας "Δύο Χρόνια ΕΛΚΑΚ", Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 (Γ.Τ ΥΠ.ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ/EUROKINISSI)
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η αμυντική καινοτομία αποτελεί βασικό πυλώνα για τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας στην «Ατζέντα 2030» και την αντιμετώπιση σύγχρονων απειλών.
  • Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) συνδέει τις επιχειρησιακές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων με το εθνικό σύστημα καινοτομίας και αντιμετωπίζει προβλήματα όπως το ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών.
  • Το ΕΛΚΑΚ καλύπτει κενά της αγοράς χρηματοδότησης καινοτόμων μικρών επιχειρήσεων και στοχεύει στη δημιουργία εξαγώγιμων προϊόντων για την ελληνική οικονομία.
  • Ο Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε τη δημιουργία επιτροπής mentoring για την υποστήριξη εταιρειών και ερευνητών και τόνισε την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών καινοτομίας λόγω της ταχύτατης εξέλιξης των απειλών.
  • Υπογραμμίστηκε η σημασία της διεθνούς συνεργασίας με χώρες όπως η Γαλλία, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, καθώς και με πανεπιστήμια για την προώθηση της αμυντικής καινοτομίας.
Snapshot powered by AI

Τους λόγους που η αμυντική καινοτομία συνιστά βασικό πυλώνα της μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας στη νέα εποχή με την εφαρμογή της «Ατζέντας 2030» ανέλυσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος παρευρέθηκε σήμερα στην εκδήλωση εταιρικού απολογισμού του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας «Δύο Χρόνια ΕΛΚΑΚ».

«Η πραγματικότητα είναι ότι το ΕΛΚΑΚ δεν είναι “παιδί” μιας έμπνευσης ή μιας σκέψης ή μιας θεώρησης. Είναι “παιδί” της ανάγκης, της μεγάλης ανάγκης. Και καλείται στην πραγματικότητα να επιλύσει δύο τεράστια προβλήματα για την πατρίδα μας» εξήγησε στην ομιλία του ο κ. Δένδιας.

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝ.ΑΜΥΝΑΣ ΝΙΚΟΥ ΔΕΝΔΙΑ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρευρέθηκε σήμερα, στην εκδήλωση εταιρικού απολογισμού του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας "Δύο Χρόνια ΕΛΚΑΚ", Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 (Γ.Τ ΥΠ.ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ/EUROKINISSI)Eurokinissi

«Το πρώτο πρόβλημα είναι να συνδέσει τις επιχειρησιακές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων με το σύστημα καινοτομίας της πατρίδας μας» είπε ο κ. Δένδιας και αναφέρθηκε ειδικότερα στο σύστημα «Κένταυρος» τονίζοντας ότι «είναι η απάντηση στο ερώτημα: Πώς αντιμετωπίζουμε σμήνη drones συγκεκριμένου τύπου;

«Η δεύτερη ανάγκη», συνέχισε, «είναι πώς βελτιώνουμε το ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών».

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝ.ΑΜΥΝΑΣ ΝΙΚΟΥ ΔΕΝΔΙΑ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρευρέθηκε σήμερα, στην εκδήλωση εταιρικού απολογισμού του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας "Δύο Χρόνια ΕΛΚΑΚ", Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 (Γ.Τ ΥΠ.ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ/EUROKINISSI)Eurokinissi

«Μια φτωχή χώρα είναι πάντα μια αδύναμη χώρα. Μια χρεοκοπημένη χώρα δε -και το ζήσαμε- είναι τελείως αδύναμη χώρα. Όταν εκλιπαρείς -και το έχω ζήσει αυτό- ως υπουργός για να πληρώσεις τη μισθοδοσία του επόμενου μήνα στους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, κατά τεκμήριο δεν έχεις καμιά ισχύ, καμία. Ουδείς σε υπολογίζει» ανέλυσε ο κ. Δένδιας.

«Το ΕΛΚΑΚ λειτουργεί ως ένας φορέας που διορθώνει την έλλειψη της αγοράς. Αυτά που οι Αγγλοσάξονες λένε "market failures". Το "market failure" είναι ότι το τραπεζικό σύστημα δεν έχει καμία διάθεση, καμία δυνατότητα να ενισχύσει αυτές τις μικρές καινοτόμες επιχειρήσεις και τις καινοτόμες ιδέες, που όμως προέρχονται από εξαιρετικά και μεγαλοφυή μυαλά» υπογράμμισε.

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝ.ΑΜΥΝΑΣ ΝΙΚΟΥ ΔΕΝΔΙΑ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρευρέθηκε σήμερα, στην εκδήλωση εταιρικού απολογισμού του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας "Δύο Χρόνια ΕΛΚΑΚ", Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 (Γ.Τ ΥΠ.ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ/EUROKINISSI)Eurokinissi

«Αυτό έρχεται να καλύψει το ΕΛΚΑΚ και να δημιουργήσει προϊόντα που εξυπηρετούν την επιχειρησιακή ανάγκη ενός διαφορετικού συστήματος Ενόπλων Δυνάμεων που έχει μάθει να ρωτάει, και όχι να ζητάει. Και από την άλλη, να δημιουργήσει εξαγώγιμα προϊόντα για την ελληνική οικονομία και να ελαττώσει τα εισαγώγιμα στην ελληνική οικονομία.

Το ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών της χώρας παραμένει παθητικό. Αυτό είναι ένα επίσης πρόβλημα στα θεμέλια της εθνικής μας ασφάλειας» επισήμανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

«Πρέπει να εξελιχθούμε, πρέπει να αλλάξουμε το παραγωγικό μας μοντέλο. Αυτή, λοιπόν, την ανάγκη έρχεται να καλύψει το ΕΛΚΑΚ» ανέφερε.

Και προσέθεσε ότι το ΕΛΚΑΚ «αυτό το «παιδί» της ανάγκης» που «περπάτησε και μίλησε» πρέπει να συμφωνήσουμε «ότι ήρθε η ώρα να τρέξει, διότι ο χρόνος που οι διαδικασίες σύμφωνα με το νόμο χρειάζονται είναι ευρύτερες χρονικά από το χρόνο εξέλιξης της καινοτομίας».

«Πρέπει να συντμήσουμε τους χρόνους, να τους συντμήσουμε πάρα πολύ» είπε και συμπλήρωσε: «Η χώρα αντιμετωπίζει απειλή. Δεν λειτουργούμε εν κενώ και πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε την απειλή, η οποία κινείται ταχύτατα».

«Η τεχνολογία είναι το μεγάλο μας αβαντάζ. Είναι μέγας εξομοιωτής των πάντων. Για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τον μεγάλο εξομοιωτή που έχει σαν καύσιμη ύλη τα εκπληκτικά ελληνικά μυαλά, πρέπει να κόψουμε όλες αυτές τις κόκκινες λωρίδες, τα κόκκινα εμπόδια, που δεν αφήνουν να τρέξουμε» ξεκαθάρισε.

«Η τεχνολογία είναι το εργαλείο για να χτίσουμε και το ΕΛΚΑΚ είναι το εργαλείο για να κινητροδοτήσει την καινοτομία στη χώρα που είναι απαραίτητη» για την ανεξαρτησία της πατρίδας, εξήγησε ο κ. Δένδιας.

Υπογράμμισε ότι πιστεύει «στη συνεργασία με άλλες χώρες», στη συνεργασία με τη Γαλλία και τη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη συνεργασία με το Ισραήλ αλλά και στη συνεργασία με τα διάφορα πανεπιστήμια, όπως το ΜΙΤ.

Εξήγγειλε ότι θα δημιουργηθεί μια Επιτροπή, ένα Συμβούλιο «mentoring», το οποίο «θα βοηθάει τις εταιρείες που έχουν την καλοσύνη και τα ερευνητικά κέντρα, και διδακτορικά, και τους ανθρώπους, και τους υπαλλήλους, και τους στρατιωτικούς που δουλεύουν για το ΕΛΚΑΚ, με το να τους ανοίγει “παράθυρα” θεώρησης, θέασης των νέων πραγμάτων».

Αυτό το «mentoring committee» όπως εξήγησε, θα «αποτελείται από Έλληνες καθηγητές και ερευνητές, είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό, πολύ καλά και προσεκτικά επιλεγμένους, ακριβώς για να μας επιτρέψουν μέσα από μια χαραμάδα, να δούμε αυτό το αύριο που υπάρχει και που δεν το βλέπουμε όλοι, παρά μόνον όταν έχει γίνει γενική πραγματικότητα».

«Πρέπει να το δούμε σε πάρα πολύ αρχικά στάδια» είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, τόνισε «την ανάγκη της μεταρρύθμισης, αυτού του “παιδιού” (ΕΛΚΑΚ), για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην ανάγκη της πατρίδας στους σύγχρονους καιρούς».

Και συμπλήρωσε: «Όμως, αυτό δεν αλλάζει ένα πολύ βασικό πράγμα που δικαιούται να έχει κάθε μάνα και κάθε πατέρας. Είμαι πολύ υπερήφανος, για το ΕΛΚΑΚ, όπως είμαι και πολύ υπερήφανος για την “Ατζέντα 2030” και τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις».

Οι εργασίες της εκδήλωσης ξεκίνησαν με την παρουσίαση του εταιρικού απολογισμού των δύο ετών λειτουργίας του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλό του, Παντελή Τζωρτζάκη.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, επίσης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο γενικός γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας της Προεδρίας της Κυβέρνησης Θάνος Ντόκος, ο αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο αρχηγός ΓΕΑ, αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας, ο διευθυντής ΣΤ΄ Κλάδου του ΓΕΣ, υποστράτηγος Γεώργιος Πανούσης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΑΒ, αντιναύαρχος ε.α. Αλέξανδρος Διακόπουλος, ο αντιναύαρχος ε.α. και πρώην πρόεδρος του ΕΛΚΑΚ Παναγιώτης Λυμπέρης, επίτιμοι αρχηγοί Γενικών Επιτελείων, πρέσβεις και μέλη διπλωματικών αντιπροσωπειών, ακόλουθοι Άμυνας, εκπρόσωποι Σωμάτων Ασφαλείας.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ακόμα ο πρόεδρος του NATO Innovation Fund Dr. Ari Kristinn Jónsson, ο αναπληρωτής διευθυντής του Οργανισμού Αμυντικής Καινοτομίας της Γαλλίας (Agence de l'Innovation de Défense - AID) Nicolas Cordier-Lallouet, ο διευθύνων σύμβουλος των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, η διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΑΤΕ) Άντα Λυμπεροπούλου, ο διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) Γιώργος Καρυδάκης, ο πρόεδρος του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΠΑ Βάιος Λάππας, η πρόεδρος του Ιδρύματος Μποδοσάκη Αθηνά Δεσύπρη μέλη του ΔΣ του ΕΛΚΑΚ, εκπρόσωποι εταιρειών Αμυντικής Τεχνολογίας κά. Δ

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:10ANNOUNCEMENTS

Την Τρίτη 16 Ιουνίου γινόμαστε μέρος της αλυσίδας προσφοράς του Allwyn Care

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε έως τις 3 Αυγούστου

17:08TRAVEL

Φινλανδία: Η Ελλάδα ψηφίστηκε ως ο «καλύτερος παγκόσμιος προορισμός»

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης: Για εμπρησμό από αμέλεια κατηγορούνται οι τρεις συλληφθέντες

17:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα αδείας: Πόσα χρήματα δικαιούστε και τι αλλάζει φέτος με τις ημέρες των διακοπών

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Πώς έφτασαν οι Aρχές στη σύλληψη του 65χρονου - Το χρονικό της διπλής δολοφονίας μητέρας και γιου

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Κύπρο: «Υγειονομική βόμβα» τα κουτιά των διανομέων φαγητού - Έχουν βρεθεί ακαθαρσίες τρωκτικών, υπολείμματα και... παπούτσια

16:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πώς γίνεται η υποβολή και πώς θα λάβετε έκπτωση 3%

16:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: «Καμία συναίνεση» στην αναθεώρηση του Συντάγματος με την παρούσα κυβέρνηση

16:53ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Πότε αναμένεται να ανακοινωθούν - Πλήρης οδηγός για το Μηχανογραφικό

16:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Παραδέχομαι τον Τσίπρα - Το rebranding του αιώνα - Τους καθάρισε όλους σαν αυγά

16:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Οι τρεις βασικές αρχές της πρότασης του ΠΑΣΟΚ και το βασικό πολιτικό δίλημμα των εκλογών

16:50LIFESTYLE

Περιπέτεια για την Κατερίνα Βρανά στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης: «Δεν υπήρχε αμαξίδιο, έκατσα στο πάτωμα»

16:48LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς spoiler: Το τέλος της Σοφίας και η σκηνή που ενώνει όλους τους ήρωες στο φινάλε

16:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα καλοκαιριού: Μέχρι τις 22 Ιουνίου οι αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται 150 ευρώ

16:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γκεοργκίεβα σε Πιερρακάκη: Στις κορυφαίες οικονομίες της Ευρωζώνης η Ελλάδα, συγχαρητήρια για όσα πετύχατε

16:34ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή της ανατίναξης της BMW Χ3 του Ρώσου συνταγματάρχη - Γιατί ήταν στο στόχαστρο των Ουκρανών που καταφέρνουν να χτυπούν στην Μόσχα

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Εξοργιστικό βίντεο: Χτύπησε γυναίκα οδηγό στο Ίλιον για μια προτεραιότητα, στο πίσω κάθισμα βρισκόταν το παιδί της

16:26ΠΑΙΔΕΙΑ

Εντός Ύλης - Παναγιώτα Βασιλείου: Επαγγελματική εκπαίδευση, δεξιότητες και οι διαδρομές του αύριο

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Καρχαρίας επιτέθηκε σε λουόμενο σε μαρίνα - Σοβαρά τραυματισμένος ο άνδρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:49ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο Ιταλός που σκότωσε τη σύντροφό του και τον γιο της - Μαχαίρωσε την 54χρονη, πυροβόλησε στον κρόταφο τον γιο της

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Εξοργιστικό βίντεο: Χτύπησε γυναίκα οδηγό στο Ίλιον για μια προτεραιότητα, στο πίσω κάθισμα βρισκόταν το παιδί της

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Με ποιμενική ράβδο σκότωσαν τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη - Ο γιος είχε εμπλακεί με την υπόθεση Γιακουμάκη

19:28WHAT THE FACT

Γιατί πρέπει να βάλετε ένα βάζο δεντρολίβανο στην κρεβατοκάμαρα και σε τι είναι χρήσιμο

13:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για τροχαίο στην Καλλιθέα: «Έτρεχε με 168χλμ στη Θησέως και διαμελίστηκε»

17:06WHAT THE FACT

Τι είναι τελικά πιο υγιεινό: τα ζυμαρικά, το ρύζι ή οι πατάτες; Έκπληξη η απάντηση

11:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία Αλέξανδρου Δασκαλάκη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση- Προσήχθησαν πατέρας, γιος και ένα ακόμη άτομο

16:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις: «Εχουν ναρκωτική δράση, προσέξτε τα παιδιά σας» - Μετά την κάνναβη απαγόρευση για όσα καπνικά προϊόντα ψεκάζονται με άγνωστα χημικά

16:00WHAT THE FACT

Ούτε εγγόνια, ούτε σύνταξη: Το κλειδί για μια ευτυχισμένη ζωή μετά τα 60

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Ελεύθερος ξανά ο Σουδανός που κατηγορείται για απόπειρα βιασμού στο κέντρο της Αθήνας

14:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: «Δεύτερη ευκαιρία» για 30.000 επιλαχόντες – Νέα vouchers χωρίς αίτηση

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Μπέλφαστ: Το θύμα της επίθεσης με μαχαίρι έχασε το αριστερό του μάτι -Ποιος είναι ο Σουδανός δράστης

08:26ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία – «εξπρές» από το απόγευμα: Πού θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Κύπρο: «Υγειονομική βόμβα» τα κουτιά των διανομέων φαγητού - Έχουν βρεθεί ακαθαρσίες τρωκτικών, υπολείμματα και... παπούτσια

19:39WHAT THE FACT

10 σταγόνες στην πόρτα και δεν θα υπάρχουν πια μυρμήγκια στο σπίτι

16:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα καλοκαιριού: Μέχρι τις 22 Ιουνίου οι αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται 150 ευρώ

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο Κρήτης: Εξιχνιάστηκε υπόθεση θανατηφόρου τραυματισμού - Σκότωσαν το θύμα με γκλίτσα

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας: Επιχειρούν και εναέρια μέσα

12:54ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι 30 αξέχαστες στιγμές των Μουντιάλ: Από την κουτουλιά του Ζιντάν, στο χέρι του... Θεού και το αμφιλεγόμενο γκολ του Χερτς - Τα σκάνδαλα, τα γκολ και οι θρύλοι που έγραψαν ιστορία

16:16ΚΟΣΜΟΣ

Νέες καταγγελίες κατά του Kanye West: Μοντέλο τον μηνύει για κακοποίηση και εικονικό πνιγμό - «Έβαλε τα δάχτυλά του στο στόμα μου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ