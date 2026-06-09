Δένδιας για τη συμφωνία ΑΟΖ με την Ιταλία: «Με την επέκταση στα 12 μίλια, μεγαλώσαμε την Ελλάδα»

Snapshot Συμπληρώνονται 6 χρόνια από τη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας του 2020.

Η συμφωνία βασίστηκε στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και επεκτείνει την ΑΟΖ σύμφωνα με τη γραμμή οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας που είχε συμφωνηθεί το 1977.

Η οριοθέτηση επιβεβαιώνει τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών σε θαλάσσιες ζώνες σύμφωνα με τις αρχές του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Τον Ιανουάριο του 2021, η Ελλάδα επέκτεινε την αιγιαλίτιδα ζώνη στο Ιόνιο από 6 σε 12 ναυτικά μίλια, ασκώντας δικαίωμα που προβλέπεται από τη UNCLOS.

Η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια θεωρείται από τον Νίκο Δένδια ως διεύρυνση της ελληνικής επικράτειας. Snapshot powered by AI

Σήμερα (09/06), συμπληρώνονται 6 χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, που υπεγράφη στην Αθήνα από τον τότε υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια και τον Ιταλό ομόλογό του, Λουίτζι Ντι Μάιο.

Με αφορμή την επέτειο, ο υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι η συμφωνία αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο για την ελληνική εξωτερική πολιτική και το Δίκαιο της Θάλασσας.

«Συμπληρώνονται 6 χρόνια από τη Συμφωνία για την οριοθέτηση ΑΟΖ με την Ιταλία, την οποία συνυπέγραψα με τον τότε Ιταλό ομόλογό μου, υπουργό Εξωτερικών, Λουίτζι Ντι Μάιο. Με την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο στα 12 μίλια που ακολούθησε, μεγαλώσαμε την Ελλάδα. Διαμηνύσαμε urbi et orbi ότι μοναδική οδός επίλυσης μιας διαφοράς είναι το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας», έγραψε.

Συμπληρώνονται 6 χρόνια από τη Συμφωνία για την οριοθέτηση ΑΟΖ με την Ιταλία, την οποία συνυπέγραψα με τον τότε Ιταλό ομόλογό μου, Υπουργό Εξωτερικών, Luigi Di Maio.



Με την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο στα 12 μίλια που ακολούθησε, μεγαλώσαμε την Ελλάδα. Διαμηνύσαμε… pic.twitter.com/wqrn3Qjwgy — Nikos Dendias (@NikosDendias) June 9, 2026

Η υπογραφή του 2020 αποτέλεσε την πρώτη συμφωνία οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών της Ελλάδας στη βάση των προβλέψεων του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και ουσιαστικά επεκτείνει στην ΑΟΖ τη γραμμή οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας που είχε συμφωνηθεί μεταξύ των δύο χωρών ήδη από το 1977.

Σύμφωνα με το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, κατά την υπογραφή της συμφωνίας, η οριοθέτηση επιβεβαιώνει τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών σε θαλάσσιες ζώνες και εδράζεται στις αρχές της Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιανουάριο του 2021, η Ελλάδα επέκτεινε την αιγιαλίτιδα ζώνη στο Ιόνιο από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια, ασκώντας δικαίωμα που προβλέπεται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).

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