Όσκαρ 2026: 7+1 στιγμές που ξεχώρισαν από τη μεγάλη βραδιά

Το cast της ταινίας «Μία Μάχη Μετά την Άλλη» κατά την παραλαβή του βραβείου Καλύτερης Ταινίας στα Όσκαρ 2026 / AP

Η τελετή των βραβείων Όσκαρ που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της 16ης Μαρτίου είχε λαμπερές εμφανίσεις, συγκινήσεις αλλά και απρόβλεπτες στιγμές που συζητήθηκαν έντονα. Από χιουμοριστικά «πειράγματα» στη σκηνή μέχρι πολιτικά μηνύματα και αυθόρμητες στιγμές εκτός τελετής, η φετινή διοργάνωση χάρισε αρκετά στιγμιότυπα που ξεχώρισαν.

Το roasting στον Τιμοτέ Σαλαμέ

Ο παρουσιαστής της βραδιάς Conan O'Brien δεν άφησε ασχολίαστες τις πρόσφατες δηλώσεις του ηθοποιού για την όπερα και το μπαλέτο. Στον εναρκτήριο μονόλογό του σχολίασε με χιούμορ ότι η ασφάλεια της τελετής είναι αυξημένη λόγω πιθανών «επιθέσεων από την κοινότητα της όπερας και του μπαλέτου».

Η κάμερα στράφηκε τότε προς τον Σαλαμέ, ο οποίος αντέδρασε γελώντας μαζί με το κοινό.

«Ο Διάβολος φοράει Prada» στα Όσκαρ

Μία από τις πιο διασκεδαστικές στιγμές της βραδιάς ήρθε όταν η Αν Χάθαγουεϊ ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τη διευθύντρια της Vogue, Anna Wintour.

Anne Hathaway perguntou para Anna Wintour o que ela achou do vestido no palco do Oscar… e a internet só conseguiu pensar em O Diabo Veste Prada ?✨#Oscars #AnneHathaway #AnnaWintour #DevilWearsPrada #ODiaboVestePrada pic.twitter.com/3QbQ8yZ6sg — Quem (@quem) March 16, 2026

Η τελευταία φόρεσε τα χαρακτηριστικά μαύρα γυαλιά ηλίου της, παραπέμποντας στον θρυλικό χαρακτήρα της Miranda Priestly από την ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada» που είχε υποδυθεί η Meryl Streep. Οι δύο γυναίκες απένειμαν το βραβείο Καλύτερου Μακιγιάζ και Κομμώσεων, με τη Wintour να αποκαλεί επίτηδες τη Χάθαγουεϊ «Emily», σε μια ακόμη χιουμοριστική αναφορά στην ταινία.

Η μουσική επανένωση των Nicole Kidman και Ewan McGregor

Λίγο πριν από τη συμπλήρωση 25 χρόνων από την ταινία «Moulin Rouge», οι δύο πρωταγωνιστές επανενώθηκαν στη σκηνή των Όσκαρ.

Κατά την παρουσίαση του βραβείου Καλύτερης Ταινίας, ξεκίνησαν ένα χιουμοριστικό μουσικό παιχνίδι τραγουδώντας αποσπάσματα από γνωστά τραγούδια με τη λέξη «love», πριν καταλήξουν στο κλασικό «All You Need Is Love» των The Beatles.

«Golden» από το K-pop animation

Στη σκηνή των Όσκαρ παρουσιάστηκε ζωντανά το τραγούδι «Golden» από την ταινία κινουμένων σχεδίων K‑Pop Demon Hunters, η οποία απέσπασε τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων και Καλύτερου Soundtrack.

Η εμφάνιση σχολιάστηκε ως μια ακόμη ένδειξη της ισχυρής παρουσίας της K-pop στην παγκόσμια ποπ κουλτούρα.

Το μήνυμα του Javier Bardem

Ο Ισπανός ηθοποιός Javier Bardem, παρουσιάζοντας το βραβείο Διεθνούς Ταινίας, εξέφρασε δημόσια την αντίθεσή του στον πόλεμο, φορώντας κονκάρδα με το μήνυμα «No a la guerra» και δηλώνοντας από τη σκηνή «No to war» και «Free Palestine».

Η ένταση με την Teyana Taylor

Ένα μικρό επεισόδιο σημειώθηκε εκτός σκηνής όταν η Teyana Taylor καταγράφηκε να αντιδρά έντονα σε άγνωστο άνδρα που, όπως είπε, την άγγιξε. «Είσαι άνδρας που βάζει τα χέρια του πάνω σε μια γυναίκα. Είναι πολύ αγενές αυτό», ακούγεται να λέει σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media.

Η απρόσμενη εμφάνιση του Baby Yoda

Ανάμεσα στις πιο χιουμοριστικές στιγμές ήταν η εμφάνιση του μικρού Grogu, γνωστού και ως «Baby Yoda».

Το δημοφιλές πλάσμα εμφανίστηκε στο κοινό δίπλα στην Kate Hudson, ενώ ο Conan O'Brien αστειεύτηκε λέγοντας ότι είναι «σκληρό να φέρνεις σε τελετή ένα πλάσμα που δεν μπορεί να χειροκροτήσει».

Η έξοδος του Michael B. Jordan μετά τη νίκη

Μετά τη μεγάλη του νίκη, ο Michael B. Jordan προκάλεσε χαμόγελα με τον τρόπο που επέλεξε να γιορτάσει. Ο ηθοποιός επισκέφθηκε το φαστφουντάδικο In‑N‑Out Burger κρατώντας το χρυσό αγαλματίδιο.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, πόζαρε με το Όσκαρ και μοίρασε αυτόγραφα στους εργαζόμενους, μετατρέποντας μια απλή στάση για φαγητό σε μια αυθόρμητη στιγμή που σχολιάστηκε θετικά από τους θαυμαστές του.

Michael B. Jordan was just spotted at In-N-Out Burger showing love to workers and fans while holding his Oscar after winning Best Actor in a Leading Role for “Sinners” at the 98th Academy Awards.pic.twitter.com/5nREg6zgf9 — The Art Of Dialogue (@ArtOfDialogue_) March 16, 2026

Η φετινή τελετή απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι τα Όσκαρ δεν είναι μόνο βραβεία, αλλά και μια βραδιά γεμάτη απρόβλεπτες στιγμές που συζητιούνται πολύ μετά το τέλος της.

Διαβάστε επίσης