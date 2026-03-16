Ο Σον Πεν απαρνήθηκε το Όσκαρ για τον Ζελένσκι - Στο Κίεβο ο Αμερικανός ηθοποιός

Ο Σον Πεν, ο οποίος κατέκτησε το τρίτο του Όσκαρ, δεν παρέστη στη χθεσινοβραδινή τελετή για να παραλάβει το βραβείο του, καθώς έχει ταξιδέψει στο Κίεβο για να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο γνωστός Αμερικανός ηθοποιός, βρίσκεται στην ουκρανική πρωτεύουσα για να «υποστηρίξει την Ουκρανία» και αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος.

«Βρίσκεται στην Ουκρανία, αλλά πρόκειται για ιδιωτική επίσκεψη», δήλωσε ο αξιωματούχος στο AFP. «Θέλει απλώς να υποστηρίξει την Ουκρανία», πρόσθεσε.

Ο 65χρονος ηθοποιός σχεδιάζει στη συνέχεια να επισκεφθεί την «πρώτη γραμμή του μετώπου» στην Ουκρανία, δήλωσε στο AFP μια άλλη ουκρανική πηγή.

Ο Πεν, ο οποίος κέρδισε το Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου για τον ρόλο του στην ταινία «Μια Μάχη Μετά την Άλλη», και είναι ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Κιέβου στο Χόλιγουντ, έχει επισκεφθεί την Ουκρανία αρκετές φορές από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022.

Επίσης, συνέβαλε στη σκηνοθεσία ενός ντοκιμαντέρ του 2023 για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ήταν ο ίδιος πρώην ηθοποιός σε κωμικούς ρόλους.

Η ταινία, ένα εγκωμιαστικό πορτρέτο του Ζελένσκι που απεικονίζει την εντυπωσιακή του άνοδο από κωμικό σε επικεφαλής πολέμου, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου το 2023.

Κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων που αναφέρονταν στους πρώτους μήνες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ο Πεν και ο Ζελένσκι δημιούργησαν αυτό που και οι δύο περιγράφουν ως μια βαθιά φιλία. Το 2025 ο Σον Πεν και ο ροκ σταρ Μπόνο απηύθυναν έκκληση στη Δύση να υποστηρίξει την Ουκρανία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, ποζάροντας για φωτογραφίες στο κόκκινο δίπλα από Ουκρανούς στρατιώτες.

