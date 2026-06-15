Τέιλορ Πάρκερ: Σκότωσε έγκυο φίλη της, άρπαξε το μωρό της και δεν θα λάβει τελευταίο γεύμα

Τον Οκτώβριο του 2020, η Πάρκερ δολοφόνησε τη Ρίγκαν Σίμονς-Χάνκοκ, μια 21χρονη μητέρα που βρισκόταν στην 35η εβδομάδα της δεύτερης εγκυμοσύνης της. Αφού σκότωσε τη Ρίγκαν, η Πάρκερ αφαίρεσε το αγέννητο παιδί της από την κοιλιά της, ένα κοριτσάκι που επρόκειτο να ονομαστεί Μπράξλιν Σέιτζ Χάνκοκ, με σκοπό να το παρουσιάσει ως δικό της.

Αργότερα, την σταμάτησε από την αστυνομία επειδή οδηγούσε επικίνδυνα. Η τότε 27χρονη είπε στους αστυνομικούς ότι είχε μόλις γεννήσει το μωρό μέσα στο αυτοκίνητό της. Ωστόσο, σύντομα επιβεβαιώθηκε ότι το παιδί ήταν της Ρίγκαν, ενώ η Πάρκερ, η οποία είχε προσποιηθεί ότι ήταν έγκυος, συνελήφθη και κατηγορήθηκε για φόνο εκ προμελέτης, ανθρωποκτονία και απαγωγή. Η Πάρκερ κρίθηκε αργότερα ένοχη και καταδικάστηκε σε θάνατο στις 9 Νοεμβρίου 2022.

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