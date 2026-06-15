Τα Παιδικά Χωριά SOS παρουσίασαν το νέο Κέντρο Στήριξης Γονεϊκότητας & Οικογένειας «Σύνδεσις»

Μια νέα πρωτοβουλία για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη γονέων και οικογενειών στην Περιφέρεια Αττικής

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Τα Παιδικά Χωριά SOS παρουσίασαν το νέο Κέντρο Στήριξης Γονεϊκότητας & Οικογένειας «Σύνδεσις»
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Την Τρίτη 10 Ιουνίου, στο Μαρούσι, στον χώρο όπου θα στεγάζεται και θα λειτουργεί το πρόγραμμα, τα Παιδικά Χωριά SOS παρουσίασαν το νέο Κέντρο Στήριξης Γονεϊκότητας & Οικογένειας «Σύνδεσις», μια νέα πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε με στόχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξη ατόμων και οικογενειών που διανύουν τη διαδρομή προς τη γονεϊκότητα, από την εγκυμοσύνη έως τα πρώτα χρόνια ζωής του παιδιού.

Το Κέντρο λειτουργεί στην Περιφέρεια Αττικής με την πολύτιμη υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Kind Things & της AMKE DVO, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ενημέρωσης, πρόληψης, συμβουλευτικής και εξειδικευμένης υποστήριξης για γονείς και υποψήφιους γονείς. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν η φιλοσοφία, οι υπηρεσίες και το πολυεπίπεδο μοντέλο λειτουργίας του Κέντρου, καθώς και η σημασία της έγκαιρης παρέμβασης και της στήριξης της οικογένειας στη σύγχρονη κοινωνία.

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Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Παιδικών Χωριών SOS, κ. Ρενάτα Βαλμά, δήλωσε:

«Η πρόληψη αποτελεί τον πιο ουσιαστικό τρόπο προστασίας του παιδιού. Μέσα από το “Σύνδεσις” ενισχύουμε έμπρακτα γονείς και οικογένειες σε μια από τις πιο σημαντικές και απαιτητικές περιόδους της ζωής τους. Για τα Παιδικά Χωριά SOS, η φροντίδα της οικογένειας δεν είναι μόνο μια κοινωνική ανάγκη, αλλά μια επένδυση στο μέλλον κάθε παιδιού και της κοινωνίας συνολικά..»

Η ιδρύτρια του Κοινωφελούς Ιδρύματος Kind Things, κ. Εριέττα Κούρκουλου - Λάτση, ανέφερε:

«Οι δυνατές οικογένειες δε δημιουργούνται από μόνες τους. Χρειάζονται υποστήριξη, γνώση και ανθρώπους, που θα είναι δίπλα τους όταν το έχουν ανάγκη. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δημιουργεί ακριβώς αυτό το δίχτυ ασφάλειας για νέους γονείς και τα παιδιά τους, Είναι μια επένδυση όχι μόνο στις οικογένειες που θα ωφεληθούν άμεσα, αλλά και σε μια κοινωνία που φροντίζει, προλαμβάνει και δίνει στα παιδιά τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για το μέλλον τους.»

Το Κέντρο Στήριξης Γονεϊκότητας & Οικογένειας «Σύνδεσις» έρχεται να ενισχύσει το έργο των Παιδικών Χωριών SOS στον τομέα της πρόληψης και της οικογενειακής υποστήριξης, μεταφέροντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα:

«Κανένας γονιός δεν πρέπει να νιώθει μόνος.»

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