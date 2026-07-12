Κυρανάκης για επίθεση στο σπίτι Βολουδάκη: Ίδιοι με την Μαρφίν

Καταδικάζει την επίθεση με απειλητικά μηνύματα αγνώστων έξω από το σπίτι της υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη, στην Κρήτη, ο γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Αναλυτικά ανέφερε:

Πήγαν στο σπίτι μιας μάνας που μεγαλώνει μόνη της 3 μικρά παιδιά να απειλήσουν, να εκφοβίσουν, να τρομοκρατήσουν. Και να ζητήσουν την απελευθέρωση των δολοφόνων της Βάγιας Νέστορα.

Η Σέβη Βολουδάκη τους απάντησε με ψυχή Νεοδημοκράτισσας. Η Σέβη έχει μάθει σε όλη της τη ζωή να μην φοβάται και δίνει το παράδειγμα για όλους μας.

Τους το λέμε ξανά. Δεν τους φοβόμαστε.

Δεν είναι “Άγνωστοι”. Είναι ΓΝΩΣΤΟΙ. Είναι μέλη μιας γνωστής εγκληματικής οργάνωσης που θέλει να τρομοκρατήσει οικογένειες, παιδιά, μάνες. Είναι οι ίδιοι που έκαψαν με μολότοφ ακόμη και το αγέννητο παιδί της εγκύου Αγγελικής Παπαθανασοπούλου στη Μαρφίν.

Όπως η Ελληνική Αστυνομία βρήκε τους “συντρόφους” τους, έτσι θα βρει και αυτούς

Διαβάστε επίσης