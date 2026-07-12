Καταδικάζει το ΠΑΣΟΚ την επίθεση με απειλητικά μηνύματα αγνώστων έξω από το σπίτι της Βολουδάκη

Σύμφωνα με την Χαριλάου Τρικούπη η βία, η τρομοκρατία και οι εγκληματικές πράξεις μας βρίσκουν όλους απέναντι. Δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία μας

Αντώνης Ρηγόπουλος

Καταδικάζει το ΠΑΣΟΚ την επίθεση με απειλητικά μηνύματα αγνώστων έξω από το σπίτι της Βολουδάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Καταδικάζει το ΠΑΣΟΚ την επίθεση με απειλητικά μηνύματα αγνώστων έξω από το σπίτι της υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη, στην Κρήτη.

Η ανακοίνωση του γραφείου τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για την επίθεση αναφέρει τα εξής:

Εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας για την επίθεση σε βάρος της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη και την επιχείρηση τρομοκράτησης της οικογένειας της με συνθήματα στον τοίχο του σπιτιού της.

Η βία, η τρομοκρατία και οι εγκληματικές πράξεις μας βρίσκουν όλους απέναντι. Δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία μας. Δεν έχουν καμία σχέση τέτοιες ακραία βίαιες ενέργειες με την πολιτική ανταλλαγή επιχειρημάτων.

Απαιτείται άμεσα να ερευνηθούν αυτές οι επιθέσεις και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.

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