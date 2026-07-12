Σημανδηράκης για επίθεση: «Όταν κάποιος φτάνει στην απειλή κατά ζωής, έχει βγει εκτός Δημοκρατίας»

Ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, εξέφρασε την έντονη καταδίκη του για τα συνθήματα που γράφτηκαν έξω από το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη.

Η δήλωση του κ. Σημανδηράκη:

«Καταδικάζω απερίφραστα τα συνθήματα που γράφτηκαν στο πολιτικό γραφείο της βουλευτού Χανίων, Σέβης Βολουδάκη και στο σπίτι της οικογένειάς της.

Η Σέβη Βολουδάκη έχει ξαναβρεθεί στο στόχαστρο. Όμως, αυτό που έγινε τώρα, είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό. Λίγες ημέρες μετά την επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, κάποιοι επικαλούνται ανοιχτά εκείνο το έγκλημα και απειλούν ότι θα το επαναλάβουν σε σπίτια πολιτικών προσώπων. Όποιος γράφει “γκαζάκια στα σπίτια σας” στον τοίχο ενός σπιτιού, γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει πλέον αυτή η φράση. Υπάρχει μία νεκρή γυναίκα.

Απέναντι σε αυτό δεν υπάρχουν αστερίσκοι. Οι πολιτικές διαφωνίες, όσο βαθιές και αν είναι, λύνονται με επιχειρήματα. Όταν κάποιος φτάνει στην απειλή κατά της ζωής, έχει βγει εκτός δημοκρατίας και εκτός κάθε πολιτικής λογικής.

Στη Σέβη Βολουδάκη και την οικογένειά της εκφράζω ολόψυχα τη συμπαράστασή μου. Ελπίζουμε οι δράστες να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν. Στα Χανιά, οι διαφωνίες μας ήταν πάντα υπόθεση ιδεών και όχι φόβου και έτσι θα μείνει».

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