Δεν είναι απλώς ένας αγώνας: Παίκτες της Αργεντινής τραγουδούν συνθήματα κατά της Αγγλίας – Βίντεο

Snapshot Οι παίκτες της Αργεντινής τραγούδησαν συνθήματα με αναφορές στα νησιά Φόκλαντ (Μαλβίνας) πριν από τον ημιτελικό του Μουντιάλ με την Αγγλία.

Η αντιπαλότητα μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας συνδέεται με τον πόλεμο του 1982 για τα νησιά Φόκλαντ, όπου σκοτώθηκαν 649 Αργεντινοί στρατιώτες.

Η τελευταία αναμέτρηση των δύο ομάδων σε Μουντιάλ ήταν το 2002, ενώ, ο Λιονέλ Μέσι δεν έχει παίξει ποτέ εναντίον της Αγγλίας.

Η Αργεντινή προκρίθηκε στον ημιτελικό με νίκη επί της Ελβετίας χάρη σε γκολ των Μακ Άλιστερ, Άλβαρες και Μαρτίνες, δείχνοντας ότι δεν εξαρτάται μόνο από τον Μέσι. Snapshot powered by AI

Η αντιπαλότητα ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία ξεφεύγει από τα όρια του ποδοσφαίρου. Οι παίκτες της «Αλμπισελέστε» τραγούδησαν συνθήματα με αναφορές στα Φόκλαντ, δηλώνοντας ότι θέλουν να νικήσουν την Αγγλία «για τα Μαλβίνας», μερικές ημέρες πριν από τη μεγάλη μεταξύ τους αναμέτρηση στον ημιτελικό του εφετινού Μουντιάλ.

Οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες το βράδυ της Τετάρτης (15/07), αφού η Αγγλία επικράτησε της Νορβηγίας με 2–1 και η Αργεντινή απέκλεισε την Ελβετία νικώντας με 3–1, σε παιχνίδια που κρίθηκαν στην παράταση.

Οι Αργεντινοί διεθνείς δεν άργησαν να ανεβάσουν την ένταση εν όψει της αναμέτρησης, επαναφέροντας ένα γνωστό τραγούδι από τα αποδυτήρια, το οποίο περιλαμβάνει αναφορές στα νησιά Φόκλαντ, τα οποία η Αργεντινή αποκαλεί Μαλβίνας.

«Για τα Μαλβίνας, τον Ντιέγκο, το τελευταίο του Λέο (σ.σ. Μέσι)», τραγουδούσαν οι παίκτες, χορεύοντας στα αποδυτήρια.

Here we are again ??? pic.twitter.com/lFsZm3g06H — Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) July 12, 2026

Τα Φόκλαντ αποτελούν διαχρονικό σημείο αντιπαράθεσης ανάμεσα στις δύο χώρες. Το 1982, η Αργεντινή επιχείρησε να ανακτήσει τον έλεγχο των νησιών από το Ηνωμένο Βασίλειο, με τον πόλεμο που ακολούθησε, να έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο 649 Αργεντινών στρατιωτών.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση έχει ήδη χαρακτηριστεί ως «μία από τις πλέον φορτισμένες του τουρνουά», ενώ, η εθνική Αργεντινής είχε χρησιμοποιήσει αντίστοιχα συνθήματα και μετά την πρόκριση απέναντι στην Αίγυπτο.

Η αντιπαλότητα των δύο ομάδων είναι ιστορική, αν και τα τελευταία χρόνια είχε ατονήσει. Αγγλία και Αργεντινή έχουν να αναμετρηθούν από το 2005, ενώ, η τελευταία τους συνάντηση σε Μουντιάλ ήταν το 2002, όταν τα «Τρία Λιοντάρια» είχαν επικρατήσει με 1–0 στη φάση των ομίλων.

Ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος έχει συμπληρώσει 205 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της πατρίδας του, δεν έχει αγωνιστεί ποτέ απέναντι στην Αγγλία. Πάντως, η «Αλμπισελέστε» απέδειξε πάντως ότι δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον αρχηγό της. Στη νίκη επί της Ελβετίας, πρωταγωνίστησαν οι Αλέξις Μακ Άλιστερ, Χουλιάν Άλβαρες και Λαουτάρο Μαρτίνες, που πέτυχαν τα γκολ της πρόκρισης.

Ύστερα από εκείνη την πρόκριση, οι παίκτες γιόρτασαν στα αποδυτήρια τραγουδώντας το Muchachos, το γνωστό σύνθημα που έχει γίνει σύμβολο των Αργεντινών φιλάθλων.

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