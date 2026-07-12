Δεν είναι απλώς ένας αγώνας: Παίκτες της Αργεντινής τραγουδούν συνθήματα κατά της Αγγλίας – Βίντεο

Η ιστορική αντιπαλότητα επιστρέφει στο προσκήνιο, με τους Αργεντινούς διεθνείς να αναφέρονται στα Μαλβίνας και τον πόλεμο του 1982 πριν από τη μεγάλη «μονομαχία» του Μουντιάλ

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Δεν είναι απλώς ένας αγώνας: Παίκτες της Αργεντινής τραγουδούν συνθήματα κατά της Αγγλίας – Βίντεο
AP.
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι παίκτες της Αργεντινής τραγούδησαν συνθήματα με αναφορές στα νησιά Φόκλαντ (Μαλβίνας) πριν από τον ημιτελικό του Μουντιάλ με την Αγγλία.
  • Η αντιπαλότητα μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας συνδέεται με τον πόλεμο του 1982 για τα νησιά Φόκλαντ, όπου σκοτώθηκαν 649 Αργεντινοί στρατιώτες.
  • Η τελευταία αναμέτρηση των δύο ομάδων σε Μουντιάλ ήταν το 2002, ενώ, ο Λιονέλ Μέσι δεν έχει παίξει ποτέ εναντίον της Αγγλίας.
  • Η Αργεντινή προκρίθηκε στον ημιτελικό με νίκη επί της Ελβετίας χάρη σε γκολ των Μακ Άλιστερ, Άλβαρες και Μαρτίνες, δείχνοντας ότι δεν εξαρτάται μόνο από τον Μέσι.
Snapshot powered by AI

Η αντιπαλότητα ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία ξεφεύγει από τα όρια του ποδοσφαίρου. Οι παίκτες της «Αλμπισελέστε» τραγούδησαν συνθήματα με αναφορές στα Φόκλαντ, δηλώνοντας ότι θέλουν να νικήσουν την Αγγλία «για τα Μαλβίνας», μερικές ημέρες πριν από τη μεγάλη μεταξύ τους αναμέτρηση στον ημιτελικό του εφετινού Μουντιάλ.

Οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες το βράδυ της Τετάρτης (15/07), αφού η Αγγλία επικράτησε της Νορβηγίας με 2–1 και η Αργεντινή απέκλεισε την Ελβετία νικώντας με 3–1, σε παιχνίδια που κρίθηκαν στην παράταση.

Οι Αργεντινοί διεθνείς δεν άργησαν να ανεβάσουν την ένταση εν όψει της αναμέτρησης, επαναφέροντας ένα γνωστό τραγούδι από τα αποδυτήρια, το οποίο περιλαμβάνει αναφορές στα νησιά Φόκλαντ, τα οποία η Αργεντινή αποκαλεί Μαλβίνας.

«Για τα Μαλβίνας, τον Ντιέγκο, το τελευταίο του Λέο (σ.σ. Μέσι)», τραγουδούσαν οι παίκτες, χορεύοντας στα αποδυτήρια.

Τα Φόκλαντ αποτελούν διαχρονικό σημείο αντιπαράθεσης ανάμεσα στις δύο χώρες. Το 1982, η Αργεντινή επιχείρησε να ανακτήσει τον έλεγχο των νησιών από το Ηνωμένο Βασίλειο, με τον πόλεμο που ακολούθησε, να έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο 649 Αργεντινών στρατιωτών.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση έχει ήδη χαρακτηριστεί ως «μία από τις πλέον φορτισμένες του τουρνουά», ενώ, η εθνική Αργεντινής είχε χρησιμοποιήσει αντίστοιχα συνθήματα και μετά την πρόκριση απέναντι στην Αίγυπτο.

Η αντιπαλότητα των δύο ομάδων είναι ιστορική, αν και τα τελευταία χρόνια είχε ατονήσει. Αγγλία και Αργεντινή έχουν να αναμετρηθούν από το 2005, ενώ, η τελευταία τους συνάντηση σε Μουντιάλ ήταν το 2002, όταν τα «Τρία Λιοντάρια» είχαν επικρατήσει με 1–0 στη φάση των ομίλων.

Ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος έχει συμπληρώσει 205 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της πατρίδας του, δεν έχει αγωνιστεί ποτέ απέναντι στην Αγγλία. Πάντως, η «Αλμπισελέστε» απέδειξε πάντως ότι δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον αρχηγό της. Στη νίκη επί της Ελβετίας, πρωταγωνίστησαν οι Αλέξις Μακ Άλιστερ, Χουλιάν Άλβαρες και Λαουτάρο Μαρτίνες, που πέτυχαν τα γκολ της πρόκρισης.

Ύστερα από εκείνη την πρόκριση, οι παίκτες γιόρτασαν στα αποδυτήρια τραγουδώντας το Muchachos, το γνωστό σύνθημα που έχει γίνει σύμβολο των Αργεντινών φιλάθλων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:22ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δεν είναι απλώς ένας αγώνας: Παίκτες της Αργεντινής τραγουδούν συνθήματα κατά της Αγγλίας με αναφορές στα Φόκλαντ – Βίντεο

14:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης για επίθεση στο σπίτι Βολουδάκη: Είναι οι ίδιοι που έκαψαν με μολότοφ ακόμη και το αγέννητο παιδί της εγκύου Αγγελικής Παπαθανασοπούλου στη Μαρφίν

14:20ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ζευγάρι Βρετανών διασώθηκε από φαράγγι με βαριά εγκαύματα μετά τις φονικές πυρκαγιές - Φώναζαν για βοήθεια

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την τρελή πορεία του αυτοκινήτου στο Ηράκλειο - Συγκρούστηκε με δέντρο, παρέσυρε παρκαρισμένα οχήματα και τινάχθηκε στον αέρα

14:00ΕΥ ΖΗΝ

Πόσο προστατεύει η ομπρέλα παραλίας από τον ήλιο

13:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για τα απειλητικά συνθήματα στην οικία της Βολουδάκη: Καμία ανοχή στη βία και τις απειλές

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο – Καίει χαμηλή βλάστηση

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 35χρονος έσπασε και πυρπόλησε το αυτοκίνητο της συζύγου του αδερφού του

13:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καταδικάζει το ΠΑΣΟΚ την επίθεση με απειλητικά μηνύματα αγνώστων έξω από το σπίτι της Βολουδάκη

13:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ατελείωτες ουρές στη Σουρωτή για τον Άγιο Παΐσιο: Συρρέουν πιστοί από όλη την Ελλάδα – Βίντεο

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Τα bunker του Βερολίνου: Ο φόβος του πολέμου ξυπνά παλιούς εφιάλτες - Από 2000 έχουν απομείνει 579

13:29ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τραγωδία στο Μπρνο: Δύο αναβάτες νεκροί σε δυστύχημα στην εκκίνηση αγώνα Superbikes

13:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμαρχος Χανίων για επίθεση στο σπίτι της Βολουδάκη: «Όταν κάποιος φτάνει στην απειλή κατά ζωής, έχει βγει εκτός Δημοκρατίας»

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Η Νέα Υόρκη ετοιμάζεται για το πιο μαγευτικό ηλιοβασίλεμα - Τι είναι το Manhattanhenge

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού στο Μοναστηράκι: Καμία απειλή από τη βαλίτσα που βρέθηκε σε δρόμο στου Ψυρρή

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός στα social media με... viral παντελόνι από γνωστό πολυκατάστημα: «Θα μας σκοτώσει, παρά λίγο να σπάσω τον λαιμό μου 46 φορές»

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Λίντσεϊ Γκράχαμ: «Ήταν ένας από τους πιο σπουδαίους ανθρώπους και γερουσιαστές»

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Επείγουσα μεταφορά 11χρονου από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Μοναστηράκι: Εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα μπροστά σε κατάστημα

12:47ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Βιολόγοι κατέγραψαν λευκό καρχαρία να τρέφεται με νεκρή φάλαινα στο Ρόουντ Άιλαντ - Δείτε το σπάνιο βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η προειδοποίηση Αρναούτογλου για ραγδαία άνοδο θερμοκρασίας - Πότε ξεκινά η δύσκολη περίοδος

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός στα social media με... viral παντελόνι από γνωστό πολυκατάστημα: «Θα μας σκοτώσει, παρά λίγο να σπάσω τον λαιμό μου 46 φορές»

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την τρελή πορεία του αυτοκινήτου στο Ηράκλειο - Συγκρούστηκε με δέντρο, παρέσυρε παρκαρισμένα οχήματα και τινάχθηκε στον αέρα

10:59ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Η Νορβηγία φωνάζει για το… αόρατο καλώδιο που άλλαξε το ματς με την Αγγλία – Τι απαντά η FIFA

12:17ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στην Τεχεράνη: Ποιος είναι ο μασκοφόρος που τράβηξε τα βλέμματα στην κηδεία του Χαμενεΐ

13:29ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τραγωδία στο Μπρνο: Δύο αναβάτες νεκροί σε δυστύχημα στην εκκίνηση αγώνα Superbikes

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Από την διάγνωση της κόρης του με Διαβήτη Τύπου 1 στο απαιτητικό Τρίαθλο «Ironman»: «Όταν λυγίζω σκέφτομαι την ευθύνη που έχω απέναντι στα παιδιά μου»

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Γλυκά Νερά: Σίριαλ η δολοφονία της Καρολάιν - Πότε και πού κάνει πρεμιέρα

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο – Καίει χαμηλή βλάστηση

13:18LIFESTYLE

Στο «σφυρί» το παλάτι – «φάντασμα» του Γιάννη Πουλόπουλου: Πόσο κοστολογείται

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 35χρονος έσπασε και πυρπόλησε το αυτοκίνητο της συζύγου του αδερφού του

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Στιγμές αγωνίας για οικογένεια σε παραλία στην Κρήτη – Χάθηκε 4χρονο κορίτσι

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Διαδοχικοί σεισμοί στην Εύβοια – Αισθητή δόνηση 3,4 Ρίχτερ στην Αττική

13:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ατελείωτες ουρές στη Σουρωτή για τον Άγιο Παΐσιο: Συρρέουν πιστοί από όλη την Ελλάδα – Βίντεο

11:00WHAT THE FACT

Από σκουπίδια... σε σπίτια: Τα «τούβλα Lego» που χτίζουν κατοικία 40 τ.μ. σε 5 ημέρες

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Μοναστηράκι: Εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα μπροστά σε κατάστημα

22:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Καλλιάνος: Νέο θερμό κύμα φέρνει 40άρια - Πού θα σημειωθούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες

07:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Αυτοί είναι οι δύο σπουδαίοι ημιτελικοί - Πότε θα διεξαχθούν

10:30WHAT THE FACT

Το ξεχασμένο κράτος ανάμεσα σε Ισπανία και Πορτογαλία που εξαφανίστηκε μετά από 700 χρόνια

21:46ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Οι ΗΠΑ δεν πρέπει ποτέ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ