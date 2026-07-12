Μουντιάλ 2026: Το γκολ – ποίημα του Άλβαρες στο 112’ που αψήφησε τους αριθμούς και… τρέλανε την Opta

Οι αριθμοί είχαν ήδη «αποφασίσει». Αυτό το φιλόδοξο σουτ δύσκολα θα κατέληγε στα δίχτυα. Ο Χουλιάν Άλβαρες, όμως, δεν αγωνίζεται ποτέ με βάση τις πιθανότητες. Με μία μοναδική στιγμή ποδοσφαιρικής έμπνευσης στο 112’ της παράτασης του προημιτελικού του Μουντιάλ με αντίπαλο την Ελβετία, αψήφησε τον δείκτη xG της Opta και χάρισε στην Αργεντινή ένα γκολ που «έγραψε» ιστορία.

Σύμφωνα με την Opta, το σουτ του Άλβαρες για το 2–1 της Αργεντινής είχε «αξία» μόλις 0.03 xG, δηλαδή περίπου 3% πιθανότητες να καταλήξει στα δίχτυα. Με βάση τα δεδομένα, επρόκειτο για μία εξαιρετικά δύσκολη προσπάθεια, από αυτές που συνήθως δεν έχουν ευτυχή κατάληξη.

Ο «αστέρας» της Ατλέτικο Μαδρίτης, όμως, διέψευσε τη στατιστική· έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Κόμπελ και «άνοιξε» τον δρόμο για την πρόκριση στους «4» της διοργάνωσης.

0.03 - La probabilidad de que el remate de Julián Álvarez en el segundo gol de @Argentina terminara en gol era de apenas 0.03 goles esperados: un 3%. Pegada. pic.twitter.com/29A6HLOqXO — OptaJavier (@OptaJavier) July 12, 2026

Το τελικό 3–1 ήρθε στην παράταση, με την ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι να «κλείνει» θέση στην τετράδα χάρη στα… παιδιά του Μέσι αυτήν τη φορά. Τον Άλβαρες και τον Λαουτάρο Μαρτίνες.

Πλέον, η «αλμπισελέστε» στρέφει το βλέμμα στον ημιτελικό απέναντι στην Αγγλία. Ο σπουδαίος αγώνας θα διεξαχθεί την προσεχή Τετάρτη (15/07) στις 22:00, στην Ατλάντα.

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