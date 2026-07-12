Μουντιάλ 2026: Αυτοί είναι οι δύο σπουδαίοι ημιτελικοί - Πότε θα διεξαχθούν

Μέρες και ώρες διεξαγωγής των μεγάλων αγώνων ανάμεσα σε Γαλλία – Ισπανία και Αγγλία – Αργεντινή, για τα δύο «εισιτήρια» του τελικού. 

Newsbomb

Μουντιάλ 2026: Αυτοί είναι οι δύο σπουδαίοι ημιτελικοί - Πότε θα διεξαχθούν
AP
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Η ολοκλήρωση της προημιτελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, μας βάζει για τα καλά στην τελική ευθεία της τεράστιας διοργάνωσης. Πλέον, απέμειναν τέσσερις ομάδες να «μονομαχούν» για το βαρύτιμο τρόπαιο της πρωταθλήτριας κόσμου.

Οι τρεις είναι ευρωπαϊκές (Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία) και η μία από τη λατινική Αμερική (Αργεντινή). Απέμειναν τέσσερα ματς για το τέλος του Μουντιάλ. Οι δύο ημιτελικοί, ο «μικρός» τελικός και φυσικά το ματς που θα κρίνει τον καλύτερο του πλανήτη: Ο μεγάλος τελικός.

Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν σε ξεχωριστές μέρες όπως συνηθίζεται. Η ευρωπαϊκή «μάχη» Γαλλίας με Ισπανία, την Τρίτη 14 Ιουλίου. Μία μέρα μετά θα λάβει χώρα το Αγγλία-Αργεντινή.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ

Τρίτη 14 Ιουλίου

22:00 Γαλλία – Ισπανία (Ντάλας)

Τετάρτη 15 Ιουλίου

22:00 Αγγλία – Αργεντινή (Ατλάντα)

ΑΓΩΝΑΣ ΤΡΙΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Κυριακή 19 Ιουλίου

00:00 Ηττημένοι Ημιτελικών (Μαϊάμι)

ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

Κυριακή 19 Ιουλίου

22:00 Νικητές Ημιτελικών (Νιού Τζέρσεϊ)

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