«Ποτέ μην ανοίγεις την πόρτα» - To απόκοσμο μυστήριο των παιδιών με τα κατάμαυρα μάτια

Snapshot Η πρώτη αναφορά για τα παιδιά με τα κατάμαυρα μάτια έγινε το 1996 από τον δημοσιογράφο Μπράιαν Μπέθελ στο Τέξας, αλλά καμία ιστορία δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Τα παιδιά περιγράφονται ως χλωμά με εντελώς μαύρα μάτια, ώριμη συμπεριφορά και συχνά προσπαθούν να απομονώσουν τα θύματά τους ζητώντας να μπουν σε αυτοκίνητα ή σπίτια.

Η μητέρα Μπεθ Στρινγκφιλντ περιέγραψε μία τρομακτική συνάντηση με ένα παιδί με μαύρα μάτια που ζητούσε καταφύγιο, αλλά τελικά αρνήθηκε την είσοδο.

Ερευνητές και ειδικοί στη λαογραφία διαφωνούν αν πρόκειται για διαδικτυακό μύθο ή υπερφυσικό φαινόμενο, επισημαίνοντας παρόμοια μοτίβα με παραδόσεις που θέλουν πλάσματα να χρειάζονται πρόσκληση για να εισέλθουν σε σπίτια.

Οι μαρτυρίες περιλαμβάνουν έντονη αίσθηση φόβου και πανικού, παρά την απουσία εμφανών απειλών από τα παιδιά. Snapshot powered by AI

Οι ιστορίες για τα παιδιά με τα κατάμαυρα μάτια, σαν δαιμονικά, πρωτοεμφανίστηκαν από μία μαρτυρία ενός δημοσιογράφου, πριν από 30 χρόνια και έκτοτε απέκτησαν διαστάσεις υπερφυσικού θρίλερ.

Ο Μπράιαν Μπέθελ από το Τέξας ισχυρίστηκε ότι συναντήθηκε με μία ομάδα παιδιών με εντελώς μαύρα μάτια ενώ καθόταν στο αυτοκίνητό του έξω από ένα εμπορικό κέντρο στην Αμπιλίν, το 1996.

Ωστόσο, ούτε η δική του ιστορία επαληθεύτηκε ποτέ, ούτε και κάποια από τις δεκάδες άλλες που κυκλοφόρησαν έκτοτε.

Πρόσφατα ο Μπέθελ, ο οποίος τώρα εργάζεται στον τομέα των επικοινωνιών για τον Δήμο του Άμπιλιν, ξαναθυμήθηκε την εμπειρία κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης που μοιράστηκε στο επίσημο κανάλι του δήμου στο YouTube.

Θυμάται, ότι καθόταν στο αυτοκίνητό του έξω από ένα πρώην θέατρο ώστε να χρησιμοποιήσει το φως της μαρκίζας για να γράψει μία επιταγή καθώς ήταν σούρουπο και τον δυσκόλευε να δει καθαρά, όταν δύο αγόρια πλησίασαν το όχημά του.

Τα παιδιά φαινόταν να είναι μεταξύ 9 και 12 ετών και φορούσαν φούτερ με κουκούλα, θυμήθηκε.

Αυτό που τον εντυπωσίασε πρώτα δεν ήταν η εμφάνισή τους, αλλά μια συντριπτική αίσθηση τρόμου.

«Αμέσως φοβήθηκα. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάμαι. Δεν συμβαίνει τίποτα εξωτερικά που θα έπρεπε να με κάνει να νιώθω έτσι, αλλά αμέσως άρχισα να φοβάμαι», είπε ο Μπέθελ.

Ένα από τα αγόρια ζήτησε να το πάει με το αυτοκίνητο, ισχυριζόμενο ότι έπρεπε να πάνε να πάρουν χρήματα από τη μητέρα τους για να δουν μια ταινία.

Ο Μπέθελ είπε ότι το παιδί ήταν «πολύ φυσιολογικό – υπερβολικά για παιδί» και θυμήθηκε ότι φοβόταν όλο και περισσότερο όσο περισσότερο άκουγε.

«Όσο περισσότερο μου μιλούσε αυτό το παιδί, τόσο περισσότερο φοβόμουν. Δεν είχε κανένα νόημα», είπε. Ο νεαρός φέρεται να προσπάθησε να τον καθησυχάσει λέγοντας: «Δεν έχουμε όπλο ή κάτι τέτοιο».

«Αυτή ήταν η στιγμή που πραγματικά άρχισα να πανικοβάλλομαι», είπε ο Μπέθελ.

«Κάτι μέσα μου μου λέει ότι αυτά τα παιδιά δεν χρειάζονται όπλο».

Τα παιδιά είπαν ότι ήθελαν να δουν το Mortal Kombat, αλλά ο Μπέθελ παρατήρησε ότι η ταινία είχε ήδη αρχίσει και συνειδητοποίησε ότι θα έχαναν το μεγαλύτερο μέρος της αν τα πήγαινε στο σπίτι της μητέρας τους και ξαναγύριζε.

Όταν κοίταξε πίσω τα αγόρια, ισχυρίστηκε ότι τα μάτια τους ήταν εντελώς μαύρα.

Καθώς προσπαθούσε να ανεβάσει το παράθυρό του και να φύγει, ο Μπέθελ είπε ότι το παιδί θύμωσε και άρχισε να χτυπάει το τζάμι, φωνάζοντας: «Κύριε, δεν μπορούμε να μπούμε στο αυτοκίνητό σας αν δεν μας πείτε ότι είναι εντάξει. Αφήστε μας να μπούμε».

Ο Μπέθελ είπε ότι έβαλε αμέσως την όπισθεν και έφυγε γρήγορα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, κοίταξε στον καθρέφτη του. «Δεν υπάρχουν παιδιά στο πεζοδρόμιο και δεν προλαβαίνουν να έχουν πάει πουθενά», είπε.

Αφού έφτασε στο σπίτι, ο Μπέθελ είπε ότι «κυριολεκτικά» έτρεξε από το αυτοκίνητό του μέχρι την πόρτα του διαμερίσματός του και πέρασε αρκετή ώρα προσπαθώντας να καταλάβει τι είχε συμβεί.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, ενώ συμμετείχε σε ένα συνέδριο δημοσιογραφίας στο Όστιν, έγραψε για τη συνάντηση αυτή και τη δημοσίευσε στο διαδίκτυο.

Η ιστορία διαδόθηκε γρήγορα και στη συνέχεια εμφανίστηκαν περισσότεροι μάρτυρες που επικοινώνησαν με τον Μπέθελ για να μοιραστούν τις τρομακτικά παρόμοιες εμπειρίες τους.

Σχεδόν 30 χρόνια μετά την πρώτη αναφορά θεάματος, οι ειδικοί στη λαογραφία και οι ερευνητές του παραφυσικού παραμένουν διχασμένοι ως προς το αν τα «Παιδιά με τα Μαύρα Μάτια» αποτελούν έναν διαδικτυακό μύθο ή κάτι πιο απειλητικό.

Ο Τζέισον Όφουτ, καθηγητής δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο Northwest Missouri State, ο οποίος έχει αφιερώσει πάνω από μια δεκαετία στην έρευνα του φαινομένου, δήλωσε ότι μία από τις πιο εντυπωσιακές πτυχές των αναφορών είναι το πόσο παρόμοιες παραμένουν ανεξάρτητα από το πού προέρχονται.

Σύμφωνα με τον Όφουτ, οι μάρτυρες περιγράφουν συχνά δύο παιδιά που εμφανίζονται μαζί, με το ένα να φαίνεται ελαφρώς μεγαλύτερο και πιο σίγουρο από το άλλο.

Πολλές μαρτυρίες περιγράφουν χλωμά παιδιά με μαύρα μάτια, ξεπερασμένα ρούχα, λιπαρά μαλλιά, κακή αναπνοή και ασυνήθιστα ώριμους τρόπους ομιλίας.

«Μιλούν με αυτοπεποίθηση. Μιλούν σαν να είναι πολύ μεγαλύτερα από ό,τι φαίνονται», είπε ο Όφουτ.



Πολλοί μάρτυρες αναφέρουν επίσης ότι νιώθουν την ανάγκη να βοηθήσουν τα παιδιά πριν αρχίσει να τους κατακλύζει ο φόβος. Άλλο ένα επαναλαμβανόμενο χαρακτηριστικό των συναντήσεων είναι μια προφανής προσπάθεια να απομονώσουν τον μάρτυρα. Είτε ζητώντας μεταφορά, είτε ζητώντας να μπουν σε ένα σπίτι, είτε πείθοντας κάποιον να τους συνοδεύσει αλλού, τα παιδιά συχνά προσπαθούν να μετακινήσουν τους ανθρώπους σε κάποιο απομονωμένο μέρος, μακριά από τους άλλους.

Για τον Όφουτ από τις αναφορές μία ήταν η πιο ανησυχητική και αφορούσε σε μία μητέρα από το Μιζούρι. Η Μπεθ Στρινγκφιλντ ήταν μόνη στο σπίτι με τα παιδιά της το καλοκαίρι, ενώ ο σύζυγός της ήταν στη δουλειά. Το μωρό της κοιμόταν στον επάνω όροφο και το μικρό της παιδί έπαιζε στο πάτωμα όταν άκουσε ένα χτύπημα στην πόρτα.

Έξω στεκόταν ένα κορίτσι που φαινόταν να είναι περίπου επτά ετών. Το κορίτσι ισχυρίστηκε ότι ένας άνδρας την κυνηγούσε και ικέτευσε να την αφήσουν να μπει μέσα.



Η Στρινγκφιλντ είπε ότι αρχικά ένιωσε συμπόνια για το παιδί, πριν παρατηρήσει κάτι ασυνήθιστο στα μάτια της.

«Σαν να είχε χύσει κάποιος μελάνι στα μάτια της», περιέγραψε στον Οφουτ, όπως αναφέρθηκε στο Patriot Ledger. «Ήταν κατάμαυρα, μαύρα από άκρη σε άκρη.»

Η γυναίκα έκλεισε με δύναμη την πόρτα αφού παρατήρησε τα μάτια και έτρεξε πίσω στο σπίτι. Λίγα λεπτά αργότερα, φέρεται να άκουσε χτυπήματα σε ένα κοντινό παράθυρο.

Φοβούμενη ότι το παιδί είχε κατά κάποιον τρόπο μετακινηθεί μέσα στο σπίτι, έτρεξε να ασφαλίσει μια άλλη είσοδο πριν πάει να δει το μωρό της στον επάνω όροφο.

Η Στρινγκφιλντ είπε ότι έκλεισε και κλείδωσε την πόρτα και αργότερα πείστηκε ότι είχε αποφύγει τον κίνδυνο για μια τρίχα.

Ειδικοί στη λαογραφία ανέφεραν ότι οι ιστορίες μοιράζονται θέματα που εμφανίζονται σε μύθους και θρύλους εδώ και αιώνες. Πολλές υπερφυσικές παραδόσεις όπως επισημαίνουν περιλαμβάνουν πλάσματα που πρέπει να προσκληθούν να μπουν μέσα πριν μπορέσουν να ασκήσουν επιρροή πάνω σε ένα θύμα. «Δεν μπορούν να εισβάλουν σε ένα σπίτι. Πρέπει να τους αφήσεις» λέει ο Όφουτ.