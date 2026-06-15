Πυροσβεστική: Πέντε συλλήψεις και πρόστιμα έως και 2.000 ευρώ για φωτιές από αμέλεια

Το πυροσβεστικό σώμα συνέλαβε πέντε άνδρες για την πρόκληση πυρκαγιών μέσα στο Σαββατοκύριακο

Ελένη Ευστρατίου

Πυροσβεστική: Πέντε συλλήψεις και πρόστιμα έως και 2.000 ευρώ για φωτιές από αμέλεια

Ελικόπτερο πυροσβεστικής

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
3'
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  • Το Σαββατοκύριακο 13
  • 14 Ιουνίου συνελήφθησαν πέντε άνδρες σε Αιτωλοακαρνανία, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς και Τρίκαλα για πυρκαγιές από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών χωρίς μέτρα ασφαλείας.
  • Επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα από 976,56 έως 1.927,50 ευρώ στους υπεύθυνους των περιστατικών.
  • Από 1η Ιανουαρίου έως 14 Ιουνίου 2026 έχουν γίνει 88 συλλήψεις και επιβλήθηκαν 423 πρόστιμα συνολικού ύψους 424.281,45 ευρώ για παραβάσεις πυροσβεστικής νομοθεσίας.
  • Η Πυροσβεστική παραμένει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους για την πρόληψη πυρκαγιών.
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Πέντε συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, εξαιτίας πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν σε τέσσερις περιφερειακές ενότητες.

Συγκεκριμένα, πρόκειτε για τις ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Τρικάλων, όπου εκδηλώθηκαν πυρκαγιές από αμέλεια λόγω εργασιών που δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Οι ανακριτικές υπηρεσίες της Πυροσβεστικής συνέλαβαν πέντε άνδρες στα πλαίσια του αυτοφώρου και επέβαλλαν πρόστιμα άνω των 3.000 ευρώ.

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Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση

Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Πρόστιμο έως 2.000 ευρώ

Αναλυτικά:

1. Σε χορτολιβαδική έκταση του Δήμου Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας εκδηλώθηκε φωτιά στη θέση Μέγα Δένδρου, το Σάββατο 13 Ιουνίου. Η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενη γεωργική και δασική έκταση και προκλήθηκε από χρήση γεωργικού ελκυστήρα. Ένας άνδρας ελληνικής υπηκοότητας συνελήφθη για το περιστατικό και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 976,56 ευρώ.

2. Στο Τριάδι Θεσσαλονίκης, ξέσπασε φωτιά σε αγροτική έκταση, το Σάββατο, η οποία επεκτάθηκε σε οικόπεδο με ακαθάριστα σιτηρά. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβεστικά οχήματα με δώδεκα πυροσβέστες, ενώ προκλήθηκε από θερμές εργασίες κοπής μετάλλων με τροχό. Συνελήφθη ένας αλλοδαπός στον οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.927,50 ευρώ.

3. Επίσης, το Σάββατο εκδηλώθηκε φωτιά και στον Δήμο Κιλκίς εξαιτίας εργασιών θερισμού σε αγροτική περιοχή του αγροκτήματος Σουλτογιαννέικων. Ένας άνδρας, ελληνικής υπηκοότητας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

4. Στα Τρίκαλα εκδηλώθηκε φωτιά στο Ξυλοπάροικο του Δήμου Τρικκαίων, εξαιτίας της χρήσης γεωργικού ελκυστήρα για την κοπή χόρτων. Από τους σπινθήρες έπιασαν φωτιά ξηρά χόρτα, η οποία εξαπλώθηκε, με αποτέλεσμα να καεί έκταση 1.188 τ.μ.. Ένας άνδρας συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφώρου.

5. Την Κυριακή 14 Ιουνίου, εκδηλώθηκε φωτιά στην Κάτω Ελάτη του Δήμου Τρικκαίων, εξαιτίας καύσης χόρτων χωρίς τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων πυρασφάλειας. Ένας άνδρας ελληνικής υπηκοότητας συνελήφθη και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.

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Πυροσβεστικό αεροπλάνο

Eurokinissi/ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Περισσότερες από 80 συλλήψεις φέτος

Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και την 14η Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 423 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 424.281,45 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 88 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών και παραβάσεις της πυροσβεστικής νομοθεσίας.

Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Τέλος, το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Όπως υπογραμμίζεται από την Πυροσβεστική, η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

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