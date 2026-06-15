Μεσολόγγι: Τροχαίο με εγκατάλειψη έξω από την Πύλη – Στο νοσοκομείο ποδηλάτισσα

Snapshot Μία 50χρονη ποδηλάτισσα τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με εγκατάλειψη κοντά στην Πύλη Μεσολογγίου.

Η γυναίκα βρέθηκε στο οδόστρωμα από διερχόμενους πολίτες και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου με τραύματα στο κεφάλι και τη μέση.

Ο οδηγός του οχήματος που την παρέσυρε εγκατέλειψε το σημείο.

Η Τροχαία Μεσολογγίου διερευνά την υπόθεση και αναζητά τον δράστη, βασιζόμενη στις πληροφορίες που έδωσε η τραυματίας. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (15/6) κοντά στην Πύλη Μεσολογγίου.

Όπως αναφέρει το messolonghivoice.gr, μία 50χρονη γυναίκα, η οποία κινούνταν με ποδήλατο, βρέθηκε τραυματισμένη στο οδόστρωμα από διερχόμενους πολίτες. Η ίδια ανέφερε ότι παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, ο οδηγός του οποίου εγκατέλειψε το σημείο.

Η γυναίκα τραυματίστηκε στο κεφάλι και τη μέση και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου.

Η Τροχαία Μεσολογγίου διερευνά την υπόθεση και αναζητά τον οδηγό, αξιοποιώντας τα στοιχεία που φέρεται να έδωσε η τραυματίας για τα χαρακτηριστικά του οχήματος.

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