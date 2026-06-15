Αγρότες: Βγαίνουν ξανά στους δρόμους στις 23,24,25 Ιουνίου – Τα αιτήματά τους

«Τα προβλήματα που μας έβγαλαν στα μπλόκα παραμένουν και γιγαντώνονται»

Ελένη Ευστρατίου

Αγρότες: Βγαίνουν ξανά στους δρόμους στις 23,24,25 Ιουνίου – Τα αιτήματά τους
Eurokinissi/ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΡΑΜΒΑΛΑΣΗΣ
ΕΛΛΑΔΑ
5'
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Snapshot
  • Η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων καλεί σε νέες κινητοποιήσεις στις 23, 24 και 25 Ιουνίου
  • Οι αγρότες διεκδικούν 1 δισ. ευρώ σε μορφή αναπλήρωσης εισοδήματος, αφορολόγητο πετρέλαιο στο 1 ευρώ, πλαφόν στο ρεύμα και εγγυημένες τιμές που καλύπτουν το κόστος παραγωγής.
  • Καταγγέλλονται οι καθυστερήσεις στις πληρωμές επιδοτήσεων, αδικαιολόγητες περικοπές μέσω του συστήματος «monitoring» και η άρνηση εμβολιασμών κατά της ευλογιάς των ζώων.
  • Απαιτείται η διαγραφή των διώξεων κατά των αγροτών και σχεδιάζονται παρεμβάσεις, ενώ προγραμματίζεται συμμετοχή στην κινητοποίηση της ΔΕΘ μαζί με εργατικά και φοιτητικά σωματεία.
  • Η ΠΕΜ τονίζει ότι τα προβλήματα όχι μόνο παραμένουν, αλλά επιδεινώνονται, και καλεί σε ενωμένο και μαζικό αγώνα για αξιοπρεπή επιβίωση των αγροτών.
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Σε νέες κινητοποιήσεις στις 23, 24 και 25 Ιουνίου καλεί η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Ύστερα από τη συνεδρίαση της Γραμματείας, εξαγγέλθηκε νέα κινητοποίηση η οποία καλεί όλους τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους αλιείς και τους μελισσοκόμους, πρτοκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα που τους οδήγησαν στα μπλόκα για 55 μέρες το χειμώνα.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΕΜ: «Το χειμώνα βγήκαμε στους δρόμους γιατί δεν μπορούσαμε πλέον να επιβιώσουμε. Σήμερα, η κατάσταση όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά οξύνεται επικίνδυνα. Τα προβλήματα που μας έβγαλαν στα μπλόκα παραμένουν και γιγαντώνονται».

Ανάμεσα στα προβλήματα που αναδεικνύονται είναι το κόστος παραγωγής που παραμένει υψηλό εξαιτίας των πολέμων στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, οι καθυστερημένες πληρωμές των επιδομάτων, καθώς το νέο σύστημα ελέγχου των καλλιεργειών μέσω του συστήματος «monitoring» που οδηγεί σε «αδικαιολόγητες καρατομήσεις».

Όπως αναφέρεται: «Οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για αποζημιώσεις παραμένουν κενό γράμμα», την ώρα που οι εργασίες καλλιέργιας βρίσκονται στην κορύφωσή τους, ενώ καταγγέλουν την άρνηση εμβολιασμών κατά της ευλογιάς.

Ποια είναι τα αιτήματα των αγροτών

Οι αγρότες διεκδικούν:

- την απόδοση 1 δισ. σε μορφή αναπλήρωσης εισοδήματος, ποσό που με βάση τους υπολογισμούς της κυβέρνησης και της ΕΕ έχει υπεξαιρεθεί από τους αγρότες λόγω του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα τελευταία 7 χρόνια.

- αφορολόγητο πετρέλαιο στο 1 ευρώ,

- πλαφόν στο ρεύμα για την παραγωγή

- εγγυημένες τιμές που καλύπτουν το κόστος παραγωγής και αφήνουν εισόδημα επιβίωσης

- άμεση καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων

Οι κινητοποιήσεις που ανακοίνωσαν

Οι αγρότες, μετά τη Συνεδρίαση αποφάσισαν και ανακοίνωσαν κινητοποιήσεις στις 23, 24 και 25 Ιουνίου καλώντας όλους τους φορείς να συμμετέχουν.

Επιπλέον, ζητούν τη διαγραφή των προηγούμενων διώξεων και ανακοινώνουν παρεμβάσεις.

Τέλος, δηλώνουν πως θα συμμετέχουν στην κινητοποίηση της ΔΕΘ μαζί με τα εργατικά σωματεία, τους φοιτητικούς συλλόγους και τις υπόλοιπες οργανώσεις.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΠΕΜ

Συνάδελφοι αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι,

Το χειμώνα βγήκαμε στους δρόμους γιατί δεν μπορούσαμε πλέον να επιβιώσουμε. Σήμερα, η κατάσταση όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά οξύνεται επικίνδυνα. Τα προβλήματα που μας έβγαλαν στα μπλόκα παραμένουν και γιγαντώνονται.

Το κόστος παραγωγής, εξαιτίας του πολέμου και της ακρίβειας, παραμένει στα ύψη. Οι πληρωμές καθυστερούν με αδικαιολόγητες «καρατομήσεις». Η επέκταση του συστήματος monitoring, που αποφασίστηκε στην ΕΕ και ενσωματώθηκε στην ΚΑΠ, μας φέρνει σε ακόμα χειρότερη θέση, καθώς οδηγεί σε άδικες περικοπές, στραγγαλίζοντας περαιτέρω το εισόδημά μας.

Οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για αποζημιώσεις (80 εκ. ευρώ σε Βαμβάκι-Σιτάρι και 80 εκ. στην Κτηνοτροφία, το πρόγραμμα ad hoc για τον παγετό στο προανθικό του 2025, ενίσχυση στο Ρύζι που έμεινε απούλητο λόγω αθρόων εισαγωγών κ.λπ.) παραμένουν κενό γράμμα.

Ακόμα και εκεί που εξαγγέλλονται μέτρα, όπως στην περίπτωση της μηδικής, αποκλείονται ολόκληρες περιοχές με αυθαίρετα κριτήρια. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η Κυβέρνηση προσπαθεί να στρέψει την μια περιοχή απέναντι στην άλλη, τον αγρότη απέναντι στον αγρότη. Μην τσιμπάτε! Η ευθύνη είναι καθαρά της Κυβέρνησης για τους αποκλεισμούς των περιοχών και τα κριτήρια.

Βρισκόμαστε στο φουλ των καλλιεργητικών εργασιών και η ρευστότητα είναι μηδενική. Δεν πάει άλλο!

Διεκδικούμε να δοθεί τώρα, υπό τη μορφή αναπλήρωσης εισοδήματος, το 1 δισεκατομμύριο ευρώ που, με βάση τους υπολογισμούς της ίδιας της κυβέρνησης και της ΕΕ, έχει υπεξαιρεθεί και χαθεί από τις τσέπες μας τα τελευταία 7 χρόνια λόγω του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα, απαιτούμε άμεσα:

Μείωση κόστους παραγωγής: Αφορολόγητο πετρέλαιο και πλαφόν στο ρεύμα. Απαιτούμε το πετρέλαιο στον αγρότη στο 1 ευρώ, όπως υποσχέθηκε η κυβέρνηση την περίοδο των μπλόκων.

Εγγυημένες τιμές: Τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής, να αφήνουν εισόδημα επιβίωσης και να μας επιτρέπουν να συνεχίσουμε να παράγουμε.

Άμεση καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων: Όχι άλλες δικαιολογίες και αποκλεισμοί.

Οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται στο έλεος της ευλογιάς και του αφθώδη πυρετού. Η κυβέρνηση, ιεραρχώντας την κερδοφορία των μεγαλοεξαγωγέων φέτας, αρνείται να προχωρήσει σε εμβολιασμούς, αφήνοντας τους κτηνοτρόφους απροστάτευτους.

Aπαιτούμε άμεσα μέτρα προστασίας και αποζημιώσεις για τις απώλειες.

Η Γραμματεία της ΠΕΜ στη συνεδρίασή της αποφάσισε:

-Συντονισμένες κινητοποιήσεις κατά τόπους το τριήμερο 23, 24 και 25 Ιουνίου. Καλούμε κάθε σύλλογο, ομοσπονδία και δομή του κινήματος να οργανώσει την παρέμβασή του.

-Παρεμβάσεις για διεκδίκηση νομοθετικής ρύθμισης για τη διαγραφή των διώξεων.

Eίναι απαράδεκτο η κυβέρνηση να παρέχει ασυλία στα στελέχη της που οργάνωσαν τη «συμμορία» στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ταυτόχρονα να σέρνει στα δικαστήρια τους αγρότες που αγωνίστηκαν για το δίκιο τους και την επιβίωσή τους.

Απαιτούμε να μπουν στο αρχείο όλες οι διώξεις για τις δίκαιες κινητοποιήσεις του χειμώνα. Αποφασίσαμε να ζητήσουμε άμεσα συναντήσεις με όλα τα κόμματα της Βουλής, ώστε να αναδειχθεί η ανάγκη αυτή και να ασκηθεί πίεση για να σταματήσει ο εκφοβισμός του αγροτικού κόσμου.

-Κοινό μέτωπο στη ΔΕΘ: Αποφασίσαμε τη μαζική συμμετοχή μας στη μεγάλη κινητοποίηση στη ΔΕΘ, στις 5 Σεπτεμβρίου. Θα είμαστε εκεί μαζί με τα εργατικά σωματεία, τους συλλόγους των βιοπαλαιστών των πόλεων, τους φοιτητές και τις γυναικείες οργανώσεις. Όλους αυτούς που στάθηκαν στο πλευρό μας στον μεγάλο αγώνα του χειμώνα.

Συνάδελφοι,

Δεν ζητάμε ελεημοσύνη, απαιτούμε το δικαίωμα να ζούμε με αξιοπρέπεια από τον μόχθο μας. Τώρα οργανώνουμε τη διεκδίκησή μας. Καλούμε κάθε σύλλογο και ομοσπονδία να συντονιστούμε και να οργανώσουμε τη δράση μας. Η δύναμή μας βρίσκεται στον ενωμένο, μαζικό και ανυποχώρητο αγώνα.

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ – ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ!

Η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων

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