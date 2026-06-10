Ανοίγει η εφαρμογή για την χορήγηση de minimis σε καλλιεργητές μηδικής – Μέχρι 80 ευρώ η ενίσχυση

Ανοίγει την Τετάρτη 10 Ιουνίου η πλατφόρμα myBusinessSupport για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης de minimis σε καλλιεργητές μηδικής, με ποσά έως 80 ευρώ ανά στρέμμα και πληρωμή έως τις 30 Ιουνίου.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ανοίγει η εφαρμογή για την χορήγηση de minimis σε καλλιεργητές μηδικής – Μέχρι 80 ευρώ η ενίσχυση
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  • Ανοίγει στις 10 Ιουνίου η πλατφόρμα myBusinessSupport για αιτήσεις ενίσχυσης de minimis σε καλλιεργητές μηδικής με πληρωμές έως 30 Ιουνίου.
  • Η ενίσχυση φτάνει έως 80 ευρώ ανά στρέμμα για ποτιστική μηδική ως ζωοτροφή και έως 20 ευρώ για σποροπαραγωγή, με διαφοροποιήσεις ανάλογα με χρήση και τύπο καλλιέργειας.
  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 22 Ιουνίου μέσω TAXISnet και οι εγγεγραμμένοι επαγγελματίες αγρότες λαμβάνουν το 100% της ενίσχυσης, ενώ οι μη εγγεγραμμένοι το 50%.
  • Το συνολικό ποσό ενισχύσεων de minimis δεν μπορεί να ξεπερνά τις 50.000 ευρώ σε τριετή περίοδο ανά δικαιούχο ή επιχείρηση.
  • Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται σε δηλωμένους λογαριασμούς ΙΒΑΝ και η υποβολή αίτησης δεν εγγυάται αυτομάτως τη χορήγηση της ενίσχυσης.
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Σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου θα τεθεί σε λειτουργία η εφαρμογή για την υποβολή αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης χορήγησης κρατικής οικονομικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) σε καλλιεργητές μηδικής, λόγω των επιπτώσεων της ζωονόσου ευλογιάς.

Όπως τονίζεται σε κοινό δελτίο Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αλλά και της ΑΑΔΕ, η ενίσχυση αφορά γεωργούς που δραστηριοποιούνται στην καλλιέργεια μηδικής, είτε ως κτηνοτροφικού φυτού για ζωοτροφή είτε για σποροπαραγωγή, και των οποίων τα αγροτεμάχια, σύμφωνα με την ΕΑΕ 2025, και βρίσκονται στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Έβρου, Ημαθίας, Καβάλας, Καρδίτσας, Κοζάνης, Λάρισας, Μαγνησίας, Ξάνθης, Πιερίας, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων, Φωκίδας και Χαλκιδικής.

Μέχρι 22 Ιουνίου οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myBusinessSupport της ΑΑΔΕ, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet. Η καταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιείται έως τις 30/6/2026.

Για τον υπολογισμό της ενίσχυσης λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η Περιφερειακή Ενότητα της καλλιέργειας, η σκοπούμενη χρήση της μηδικής, ο αριθμός των κοπών που επηρεάστηκαν από τους περιορισμούς στη διακίνηση ζωοτροφών και ο τρόπος διαχείρισης του νερού ανά αγροτεμάχιο.

Ενίσχυση έως 80 ευρώ ανά στρέμμα

Το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με τα ανωτέρω κριτήρια και ανέρχεται, κατά περίπτωση, έως 80 ευρώ ανά στρέμμα για ποτιστική καλλιέργεια μηδικής ως ζωοτροφή και έως 20 ευρώ ανά στρέμμα για ποτιστική καλλιέργεια μηδικής για σποροπαραγωγή. Για ξηρική καλλιέργεια τα αντίστοιχα ποσά ανέρχονται έως 40 και έως 10 ευρώ ανά στρέμμα.

Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες αγρότες για το έτος 2025 λαμβάνουν το 100% του ύψους της ενίσχυσης, ενώ οι μη εγγεγραμμένοι ως επαγγελματίες αγρότες λαμβάνουν το 50%.

Η ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1408/2013, όπως ισχύει, και υπόκειται στους κανόνες περί σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που δύναται να λάβει ο δικαιούχος ή η ενιαία επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 50.000 ευρώ σε κυλιόμενη περίοδο τριών ετών.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, μέσω της πλατφόρμας, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για το μέγιστο ποσό ενίσχυσης που δύναται να τους χορηγηθεί, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων και των προβλεπόμενων αντικειμενικών κριτηρίων. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει και τυχόν αγροτεμάχια με ευρήματα (τελούν υπό έλεγχο), τα οποία αποζημιώνονται εφόσον ο σχετικός έλεγχος ολοκληρωθεί επιτυχώς.

Εφόσον ο έλεγχος αυτός ολοκληρωθεί μέχρι τις 22/6/2026, τότε αυτά περιλαμβάνονται στην πρώτη πληρωμή έως τις 30/6/2026, διαφορετικά καταβάλλονται μέχρι τις 31/12/2026.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή αίτησης δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως τη χορήγηση της ενίσχυσης ούτε δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση λήψης αυτής. Η ευθύνη για την ορθότητα των δηλούμενων στοιχείων και την τήρηση των όρων χορήγησης της ενίσχυσης ανήκει αποκλειστικά στον αιτούντα.

Για την ορθή καταβολή τυχόν ενίσχυσης, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να έχουν δηλώσει ή επικαιροποιήσει τον λογαριασμό ΙΒΑΝ στην ψηφιακή πύλη myAADE, στην επιλογή Μητρώο & Επικοινωνία / Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ.

Η καταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιείται στους δηλωμένους λογαριασμούς ΙΒΑΝ των δικαιούχων, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση.

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