Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Αποζημιώσεις 3,6 εκατ. ευρώ σε 226 κτηνοτρόφους

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προχώρησε στην καταβολή αποζημιώσεων ύψους 3,6 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφους της Δυτικής Μακεδονίας και της Δυτικής Ελλάδας για ζώα που θανατώθηκαν λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κατέβαλε αποζημιώσεις 3,6 εκατ. ευρώ σε 226 κτηνοτρόφους για ζώα που θανατώθηκαν λόγω ευλογιάς των αιγοπροβάτων.
  • Στη Δυτική Μακεδονία καταβλήθηκαν 164.545,70 ευρώ σε 34 δικαιούχους και στη Δυτική Ελλάδα 3.463.804,30 ευρώ σε 192 δικαιούχους.
  • Μέχρι σήμερα το 2026 έχουν καταβληθεί συνολικά 26,39 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις για θανατωθέντα ζώα λόγω ευλογιάς και αφθώδους πυρετού.
  • Στις 4 Απριλίου καταβλήθηκαν 4,4 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση λειτουργικών δαπανών που σχετίζονται με τα κτηνιατρικά μέτρα αντιμετώπισης των επιζωοτιών.
Αποζημιώσεις ύψους 3,6 εκατ. ευρώ θα πιστώθηκαν από την Πέμπτη και θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες σε 226 κτηνοτρόφους στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας, όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι αποζημιώσεις αφορούν σε ζώα που θανατώθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων εξάλειψης της επιζωοτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καταβάλλονται 164.545,70 ευρώ σε 34 δικαιούχους, ενώ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καταβάλλονται 3.463.804,30 ευρώ σε 192 δικαιούχους.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΑΑΤ, στις 28 Απριλίου είχε προηγηθεί η καταβολή 22.757.594,65 ευρώ σε 849 δικαιούχους για αποζημιώσεις κτηνοτρόφων λόγω ευλογιάς των αιγοπροβάτων και αφθώδους πυρετού. Με τη σημερινή καταβολή, οι αποζημιώσεις που έχουν πληρωθεί το 2026 για θανατωθέντα ζώα λόγω επιζωοτιών ανέρχονται συνολικά σε 26.385.944,65 ευρώ.

Τέλος, στις 4 Απριλίου καταβλήθηκαν 4,4 εκατ. ευρώ στις Περιφέρειες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών που συνδέονται με την εφαρμογή των κτηνιατρικών μέτρων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και του αφθώδους πυρετού.

