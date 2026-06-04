Tραμπ: Νέα επίθεση στην Κέιτλαν Κόλινς του CNN - «Έχει μίσος στα μάτια της, δεν βλέπω ποτέ χαμόγελο»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε δημόσια τη δημοσιογράφο Κέιτλαν Κόλινς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ζητώντας της να «σωπάσει».

Ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι υποστηρίζει το ταμείο των 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων που δημιούργησε για την αποζημίωση πολιτικών συμμάχων του.

Ο πρόεδρος κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης, ειδικά το CNN, για «ψευδείς ειδήσεις» και κακομεταχείριση των συντηρητικών.

Η Κέιτλαν Κόλινς απάντησε με αυτοπεποίθηση και έχει δηλώσει ότι προσπαθεί να διατηρεί την επαγγελματική της ψυχραιμία στις συνεντεύξεις με τον Τραμπ.

Η αντίδραση των χρηστών στα κοινωνικά δίκτυα ήταν αρνητική προς τον Τραμπ, με κριτική για τον αγενή και επιθετικό του τόνο απέναντι στη δημοσιογράφο. Snapshot powered by AI

Τον γύρο του κόσμου η συνέντευξη Τύπου στην οποία ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση στη δημοσιογράφο Κέιτλαν Κόλινς, αφού τον ρώτησε σχετικά με την κατάργηση του περιβόητου ταμείου «κατά της εργαλειοποίησης» της δικαιοσύνης των 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχτηκε ότι εξακολουθεί να υποστηρίζει το ταμείο το οποίο ο ίδιος δημιούργησε μεστόχο την οικονομική αποζημίωση των πολιτικών του συμμάχων οι οποίοι διώχθηκαν επί διακυβέρνησης Τζο Μπάιντεν.

Ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι είχε επικρίνει τα μέσα ενημέρωσης που μεταδίδουν «ψευδείς ειδήσεις», και συγκεκριμένα το CNN, τον εργοδότη της Κέιτλαν, για την φαινομενική «κακομεταχείριση» των συντηρητικών του MAGA. Στη συνέχεια επιτέθηκε στην ίδια τη δημοσιογράφο, καλώντας την να «σωπάσει», καθώς εκείνος συνέχιζε τις επιθέσεις του κατά των μέσων ενημέρωσης. «Το CNN είναι ένας πολύ διεφθαρμένος οργανισμός, με μια διεφθαρμένη δημοσιογράφο που στέκεται εκεί, δεν χαμογελάει ποτέ», είπε ο Τραμπ, δείχνοντας προς τον κύριο ανταποκριτή του CNN στον Λευκό Οίκο. «Ποτέ… δεν είναι μια νεαρή όμορφη γυναίκα [που] δεν χαμογελάει ποτέ. Δεν βλέπω ποτέ χαμόγελο από το πρόσωπό της. Τη βλέπω να στέκεται εκεί με μίσος στα μάτια της».

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«Θα έπρεπε να ντρέπεσαι για τον εαυτό σου. Ήσουν κάποτε συντηρητική από την Αλαμπάμα», της είπε στη συνέχεια. Με αυτοπεποίθηση, εκείνη απάντησε: «Είμαι ακόμα από την Αλαμπάμα». Πολλοί χρήστες του Διαδικτύου εξοργίστηκαν με τον τρόπο που της απευθύνθηκε ο Τραμπ στη συνέντευξη Τύπου, με έναν χρήστη του X να γράφει: «Πόσο αγενής... Γυναίκες με φωνή που είναι πιο έξυπνες από αυτόν τον τρομάζουν μέχρι τέλους... είναι απαράδεκτος».

Ένας άλλος σχολίασε: «Γιατί δεν τον επικρίνει κάποιος δημοσιογράφος για την αγένειά του; Σίγουρα θα το έκανα. Πρέπει να του πουν ´Γαμώτο, φύγε αμέσως' και αν γίνει σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, τόσο το καλύτερο». «Τίποτα δεν τρομάζει τον Ντόναλντ περισσότερο από μια έξυπνη, δυναμική γυναίκα. Η μόνη απάντηση που μπορεί να δώσει το αδύναμο μυαλό του είναι προσβολές».

Η Κέιτλαν παραδέχτηκε στο παρελθόν ότι συνεχώς αναγκαζόταν να «δαγκώνει τη γλώσσα της» όταν επρόκειτο να πάρει συνέντευξη από τον Τραμπ. Σε ένα επεισόδιο του «Watch What Happens Live» με τον Άντι Κόεν που προβλήθηκε την Τρίτη 2 Ιουνίου, η δημοσιογράφος μίλησε πώς ήταν να παίρνει συνέντευξη από τον Tραμπ αφού ένας θαυμαστής στο κοινό ρώτησε πόσο κοντά έφτασε στο να χάσει την «επαγγελματική της ψυχραιμία». Αν και αποκάλυψε ότι μερικές φορές είναι δύσκολο να διατηρήσει το ύφος της ειλικρίνειας κατά τη διάρκεια των αλληλεπιδράσεων με τον Τραμπ, προσπαθεί απλώς να παραμείνει συγκεντρωμένη στις ερωτήσεις και τις απαντήσεις.

«Προσπαθώ να είμαι ο εαυτός μου, αλλά θέλω επίσης οι συνεντεύξεις μου να αφορούν το άτομο που ρωτάω και τις απαντήσεις του, επειδή συνήθως είναι πολιτικοί και άνθρωποι που πληρώνονται με χρήματα των φορολογουμένων», είπε η Κέιτλαν στην εκπομπή του Κόεν. «Έτσι προσπαθώ να εστιάζω σε αυτούς και στο ερώτημα που έχω να θέσω. Οπότε δεν θα έλεγα - Μερικές φορές έπρεπε να δαγκώσω τη γλώσσα μου ή να σφίξω πολύ δυνατά το στυλό μου αν προσπαθώ να μην γελάσω».