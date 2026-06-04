Tραμπ: Νέα επίθεση στην Κέιτλαν Κόλινς του CNN - «Έχει μίσος στα μάτια της, δεν βλέπω ποτέ χαμόγελο»

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέπληξε δημόσια την διάσημη παρουσιάστρια του CNN, Κέιτλαν Κόλινς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Tραμπ: Νέα επίθεση στην Κέιτλαν Κόλινς του CNN - «Έχει μίσος στα μάτια της, δεν βλέπω ποτέ χαμόγελο»

O πρόεδρος Τραμπ με την Κέιτλαν Κόλινς

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε δημόσια τη δημοσιογράφο Κέιτλαν Κόλινς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ζητώντας της να «σωπάσει».
  • Ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι υποστηρίζει το ταμείο των 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων που δημιούργησε για την αποζημίωση πολιτικών συμμάχων του.
  • Ο πρόεδρος κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης, ειδικά το CNN, για «ψευδείς ειδήσεις» και κακομεταχείριση των συντηρητικών.
  • Η Κέιτλαν Κόλινς απάντησε με αυτοπεποίθηση και έχει δηλώσει ότι προσπαθεί να διατηρεί την επαγγελματική της ψυχραιμία στις συνεντεύξεις με τον Τραμπ.
  • Η αντίδραση των χρηστών στα κοινωνικά δίκτυα ήταν αρνητική προς τον Τραμπ, με κριτική για τον αγενή και επιθετικό του τόνο απέναντι στη δημοσιογράφο.
Snapshot powered by AI

Τον γύρο του κόσμου η συνέντευξη Τύπου στην οποία ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση στη δημοσιογράφο Κέιτλαν Κόλινς, αφού τον ρώτησε σχετικά με την κατάργηση του περιβόητου ταμείου «κατά της εργαλειοποίησης» της δικαιοσύνης των 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχτηκε ότι εξακολουθεί να υποστηρίζει το ταμείο το οποίο ο ίδιος δημιούργησε μεστόχο την οικονομική αποζημίωση των πολιτικών του συμμάχων οι οποίοι διώχθηκαν επί διακυβέρνησης Τζο Μπάιντεν.

Ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι είχε επικρίνει τα μέσα ενημέρωσης που μεταδίδουν «ψευδείς ειδήσεις», και συγκεκριμένα το CNN, τον εργοδότη της Κέιτλαν, για την φαινομενική «κακομεταχείριση» των συντηρητικών του MAGA. Στη συνέχεια επιτέθηκε στην ίδια τη δημοσιογράφο, καλώντας την να «σωπάσει», καθώς εκείνος συνέχιζε τις επιθέσεις του κατά των μέσων ενημέρωσης. «Το CNN είναι ένας πολύ διεφθαρμένος οργανισμός, με μια διεφθαρμένη δημοσιογράφο που στέκεται εκεί, δεν χαμογελάει ποτέ», είπε ο Τραμπ, δείχνοντας προς τον κύριο ανταποκριτή του CNN στον Λευκό Οίκο. «Ποτέ… δεν είναι μια νεαρή όμορφη γυναίκα [που] δεν χαμογελάει ποτέ. Δεν βλέπω ποτέ χαμόγελο από το πρόσωπό της. Τη βλέπω να στέκεται εκεί με μίσος στα μάτια της».

https://www.instagram.com/reel/DZJLh-6GdLa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Θα έπρεπε να ντρέπεσαι για τον εαυτό σου. Ήσουν κάποτε συντηρητική από την Αλαμπάμα», της είπε στη συνέχεια. Με αυτοπεποίθηση, εκείνη απάντησε: «Είμαι ακόμα από την Αλαμπάμα». Πολλοί χρήστες του Διαδικτύου εξοργίστηκαν με τον τρόπο που της απευθύνθηκε ο Τραμπ στη συνέντευξη Τύπου, με έναν χρήστη του X να γράφει: «Πόσο αγενής... Γυναίκες με φωνή που είναι πιο έξυπνες από αυτόν τον τρομάζουν μέχρι τέλους... είναι απαράδεκτος».

Ένας άλλος σχολίασε: «Γιατί δεν τον επικρίνει κάποιος δημοσιογράφος για την αγένειά του; Σίγουρα θα το έκανα. Πρέπει να του πουν ´Γαμώτο, φύγε αμέσως' και αν γίνει σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, τόσο το καλύτερο». «Τίποτα δεν τρομάζει τον Ντόναλντ περισσότερο από μια έξυπνη, δυναμική γυναίκα. Η μόνη απάντηση που μπορεί να δώσει το αδύναμο μυαλό του είναι προσβολές».

Kaitlan Collins

Η Κέιτλαν παραδέχτηκε στο παρελθόν ότι συνεχώς αναγκαζόταν να «δαγκώνει τη γλώσσα της» όταν επρόκειτο να πάρει συνέντευξη από τον Τραμπ. Σε ένα επεισόδιο του «Watch What Happens Live» με τον Άντι Κόεν που προβλήθηκε την Τρίτη 2 Ιουνίου, η δημοσιογράφος μίλησε πώς ήταν να παίρνει συνέντευξη από τον Tραμπ αφού ένας θαυμαστής στο κοινό ρώτησε πόσο κοντά έφτασε στο να χάσει την «επαγγελματική της ψυχραιμία». Αν και αποκάλυψε ότι μερικές φορές είναι δύσκολο να διατηρήσει το ύφος της ειλικρίνειας κατά τη διάρκεια των αλληλεπιδράσεων με τον Τραμπ, προσπαθεί απλώς να παραμείνει συγκεντρωμένη στις ερωτήσεις και τις απαντήσεις.

«Προσπαθώ να είμαι ο εαυτός μου, αλλά θέλω επίσης οι συνεντεύξεις μου να αφορούν το άτομο που ρωτάω και τις απαντήσεις του, επειδή συνήθως είναι πολιτικοί και άνθρωποι που πληρώνονται με χρήματα των φορολογουμένων», είπε η Κέιτλαν στην εκπομπή του Κόεν. «Έτσι προσπαθώ να εστιάζω σε αυτούς και στο ερώτημα που έχω να θέσω. Οπότε δεν θα έλεγα - Μερικές φορές έπρεπε να δαγκώσω τη γλώσσα μου ή να σφίξω πολύ δυνατά το στυλό μου αν προσπαθώ να μην γελάσω».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Ανοιχτή η πλατφόρμα για αιτήσεις - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: «Έμφραγμα» σε Κηφισό και Αττική οδό - Πού αλλού εντοπίζονται καθυστερήσεις

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Ανείπωτη τραγωδία στα Καλάβρυτα: 55χρονος πήγε τη σύζυγό του στο νοσοκομείου και κατέληξε ο ίδιος

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: «Καθαρές» οι εξετάσεις των παιδιών, απολογείται ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος της Βασιλικής - Την παρακολουθούσε με tracker, κοριούς και fake προφίλ

08:55TRAVEL

Αυτό το ελληνικό νησί «διατηρεί αναλλοίωτη την αυθεντικότητά του μακριά από τα στερεότυπα του μαζικού τουρισμού» σύμφωνα με διεθνή μέσα

08:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κομισιόν - ΟΟΣΑ: Στο μικροσκόπιο 1.236 φοροαπαλλαγές που κοστίζουν 23 δισ. ευρώ

08:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Έως σήμερα οι ενστάσεις για τα προσωρινά αποτελέσματα των συνταξιούχων

08:49WHAT THE FACT

Ένα χταπόδι με τεράστια μάτια βρέθηκε στα βάθη - Μία υπενθύμιση ποσά μέρη του ωκεανού είναι ανώνυμα

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Όχημα έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά – Σε εξέλιξη επιχείρηση του Λιμενικού

08:44ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εντοπίστηκε θανατηφόρο σαρκοφάγο παράσιτο σε βοοειδή για πρώτη φορά από το 1966 - Τι είναι το «σκουλήκι του Νέου Κόσμου»

08:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Διακοπές στα Χανιά για τον Χάντσον – Οντόι της Νότιγχαμ Φόρεστ: Δείτε εικόνα

08:38ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Αγίου Στεφάνου: Έβδομος θάνατος κρατουμένου μέσα σε λίγες εβδομάδες

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Κορυδαλλού: Άφαντος για δεύτερο 48ωρο ο Αλβανός δραπέτης - Νέο βίντεο-ντοκουμέντο

08:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ομάδα κρούσης της ΕΛΑΣ: Ποιοι και ποιες είναι οι 1+4 που έγιναν η «φωνή» του Τσίπρα

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ: Νέα επίθεση στην Κέιτλαν Κόλινς του CNN - «Έχει μίσος στα μάτια της, δεν βλέπω ποτέ χαμόγελο»

08:20WHAT THE FACT

Ανακαλύφθηκε ένας νέος εξωπλανήτης με συννεφιασμένα πρωινά και καθαρά απογεύματα

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση διάσωσης 38 μεταναστών νότια της Γαύδου

08:13ΚΟΣΜΟΣ

SpaceX: Δημόσια εγγραφή – «μαμούθ» ύψους 75 δισ. δολαρίων ετοιμάζει η εταιρεία του Μασκ

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Συνελήφθη 15χρονος για ληστεία ηλικιωμένης - Την έριξε κάτω για να κλέψει τσάντα κι αλυσίδα

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Παρκαρισμένο αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:52ΚΟΣΜΟΣ

Αστροναύτης περιέγραψε πώς φαίνεται η Γη από το διάστημα: «Βλέπουμε το σημάδι του ανθρώπου στη φύση»

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Το μυστικό σχέδιο απόδρασης της 39χρονης που έμεινε ανολοκλήρωτο - Τα 20 χρόνια φόβου της Βασιλικής

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Όχημα έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά – Σε εξέλιξη επιχείρηση του Λιμενικού

07:34ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν τρώτε μέλι κάθε μέρα

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Τι συμβαίνει στους υπονόμους της Νέας Υόρκης; «Άνθρωποι-τυφλοπόντικες» μπαινοβγαίνουν νύχτα στα φρεάτια - Το μυστήριο που έχει κάνει τις Αρχές να χάσουν τον ύπνο τους

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: «Τέρμα από παιδί μου, θα τον έφτυνα εγώ σαν πατέρας» - Ξεσπά ο πατέρας του κατηγορούμενου

16:17WHAT THE FACT

Ρίχνουν παγάκια στη λεκάνη και τραβούν το καζανάκι: Το κόλπο που λίγοι γνωρίζουν

06:18ΕΛΛΑΔΑ

Άδειες εργαζομένων: Τι αλλάζει φέτος για τη χορήγηση των διακοπών

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Κάποιος θα φορέσει ξανά μπλουζάκι όπως παλιά στο ΣΕΦ»

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός σε πτήση: Επιβάτης προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα κινδύνου, επιχείρησε να εισβάλει στο πιλοτήριο και στραγγάλισε αεροσυνοδό

06:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: «Ερυθρόλευκη» κυριαρχία και το εντυπωσιακό +32 στις βολές

08:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ομάδα κρούσης της ΕΛΑΣ: Ποιοι και ποιες είναι οι 1+4 που έγιναν η «φωνή» του Τσίπρα

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέσσερις δημοσκοπήσεις, ένα μήνυμα: Ο κυρίαρχος Μητσοτάκης, το comeback Τσίπρα και τα συντρίμμια της κεντροαριστεράς

06:08ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει για λίγο ο καιρός: Με βροχές και καταιγίδες η Πέμπτη – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Καταδίκη 49χρονου για σεξουαλική κακοποίηση του ανήλικου ανιψιού του

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Είχε πρόβλημα στην πισίνα του - Βρήκε μια τεράστια οχιά εγκατεστημένη στο skimmer

08:38ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Αγίου Στεφάνου: Έβδομος θάνατος κρατουμένου μέσα σε λίγες εβδομάδες

08:49WHAT THE FACT

Ένα χταπόδι με τεράστια μάτια βρέθηκε στα βάθη - Μία υπενθύμιση ποσά μέρη του ωκεανού είναι ανώνυμα

06:54LIFESTYLE

Πότε τελειώνουν οι επιτυχημένες σειρές της TV – Από τον «Άγιο Έρωτα» στη «Γη της ελιάς»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ