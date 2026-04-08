ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις ύψους 73 εκατ. ευρώ για ζημιές του 2025

Στην καταβολή αποζημιώσεων, ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ για ζημιές του 2025 προχώρησε τη Μεγάλη Τρίτη ο ΕΛΓΑ.

Στις αποζημιώσεις αυτές, συμπεριλαμβάνονται οι εκκαθαρίσεις των πορισμάτων του Παγετού της άνοιξης 2025 για τις καλλιέργειες οι οποίες επλήγησαν και ευρίσκοντο εντός του ανθικού σταδίου. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται αποζημιώσεις για άλλες ζημίες έτους 2025, στη φυτική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο, οι οποίες καλύπτονται από τον κανονισμό του ΕΛ.Γ.Α.

Όπως ενημέρωσε ο Οργανισμός, το τελευταίο τετράμηνο έχει καταβάλει 200 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις του έτους 2025.

Τέλος σημειώνει πως η εκκαθάριση των πορισμάτων περιορισμένων περιπτώσεων, για ζημιές του έτους 2025, οι οποίες εκκρεμούν, θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Απριλίου 2026, με την καταβολή των οφειλόμενων αποζημιώσεων.