Όσκαρ 2026: Ο Michael B. Jordan γιόρτασε τη νίκη του σε φαστφουντάδικο με το χρυσό αγαλματίδιο

Μεγάλος νικητής της φετινής τελετής των Βραβείων Όσκαρ αναδείχθηκε ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, ο οποίος κατέκτησε το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία Sinners.

Ο ηθοποιός, που είχε ξεχωρίσει καθ' όλη τη διάρκεια της κινηματογραφικής σεζόν για τον ρόλο του, βρέθηκε στο επίκεντρο της βραδιάς, κατακτώντας τελικά το πολυπόθητο αγαλματίδιο και αφήνοντας πίσω του δυνατούς συνυποψηφίους.

Η έξοδος του Τζόρνταν μετά τη νίκη

Η «απλή» γιορτή μετά τη νίκη

Ωστόσο, αυτό που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση δεν ήταν μόνο η νίκη του, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο επέλεξε να τη γιορτάσει. Λίγο μετά την τελετή, ο ηθοποιός επισκέφθηκε το «In-N-Out Burger» ένα κατάστημα φαστ-φουντ, έχοντας μαζί του το χρυσό αγαλματίδιο.

Michael B. Jordan was just spotted at In-N-Out Burger showing love to workers and fans while holding his Oscar after winning Best Actor in a Leading Role for “Sinners” at the 98th Academy Awards.pic.twitter.com/5nREg6zgf9 — The Art Of Dialogue (@ArtOfDialogue_) March 16, 2026

Στα βίντεο και τις εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τζόρνταν πόζαρε με το Όσκαρ, ενώ δεν δίστασε να μοιράσει αυτόγραφα στους εργαζόμενους του καταστήματος, μετατρέποντας μια απλή στάση για φαγητό σε μια απρόσμενη και αυθόρμητη στιγμή για τους θαυμαστές του.

Η κίνηση αυτή σχολιάστηκε θετικά από πολλούς χρήστες στο διαδίκτυο, οι οποίοι επαίνεσαν τη χαλαρή και προσγειωμένη στάση του ηθοποιού μετά τη μεγάλη του επιτυχία.

