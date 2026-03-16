Όσκαρ 2026: Ο «χαμένος» της βραδιάς, Τιμοτέ Σαλαμέ και τα σχόλια για τη συμπεριφορά του

Snapshot Ο Τιμοτέ Σαλαμέ δεν κέρισε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία Marty Supreme παρά τις εννέα υποψηφιότητες της ταινίας.

Ο ηθοποιός απέφυγε δηλώσεις στο κόκκινο χαλί, προτιμώντας να αφιερώσει χρόνο στους θαυμαστές του, κάτι που σχολιάστηκε ως εριστική συμπεριφορά.

Οι πρόσφατες δηλώσεις του Σαλαμέ για την όπερα και το μπαλέτο σχολιάστηκαν χιουμοριστικά από τον παρουσιαστή της τελετής, Conan O'Brien.

Το Marty Supreme και ο Σαλαμέ έφυγαν από τη βραδιά χωρίς βραβείο, ενώ αυτή ήταν η τρίτη υποψηφιότητα του ηθοποιού για Όσκαρ.

Ο Σαλαμέ έδειξε ψύχραιμος μετά την ανακοίνωση της νίκης του Michael B. Jordan, παρότι υπήρξαν σχόλια για πιθανή απογοήτευση.

Η μεγάλη βραδιά των Βραβείων Όσκαρ πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της 16ης Μαρτίου. Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν και η απροσδόκητη έκβαση για τον Τιμοτέ Σαλαμέ στη φετινή κούρσα των βραβείων.

Παρά το γεγονός ότι το όνομά του συγκαταλεγόταν για μεγάλο διάστημα ανάμεσα στα φαβορί και παρά τον μεγάλο ντόρο γύρω από την ταινία, ούτε ο ίδιος κατάφερε να κατακτήσει το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου, ούτε και η ταινία απέσπασε κάποιο βραβείο, παρά τις εννέα υποψηφιότητές της.

Ο ηθοποιός ήταν υποψήφιος για την ερμηνεία του στην ταινία Marty Supreme του Josh Safdie, όπου υποδύεται τον Marty Mauser, έναν ταλαντούχο παίκτη πινγκ-πονγκ που προσπαθεί να ξεφύγει από τις δυσκολίες της ζωής και να καταφέρει να διακριθεί στον χώρο του αθλήματος.

Φανς ή δηλώσεις στο κόκκινο χαλί;

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ δεν στάθηκε για δηλώσεις στους δημοσιογράφους στο κόκκινο χαλί. Αντίθετα, προτίμησε να αφιερώσει χρόνο στους θαυμαστές του, βγάζοντας φωτογραφίες μαζί τους.

Η στάση του αυτή σχολιάστηκε από αρκετούς ως εριστική, ενώ κάποιοι εκτίμησαν ότι ίσως συνδέεται με τις πρόσφατες δηλώσεις του για την όπερα και το μπαλέτο - παρά το γεγονός ότι η ψηφοφορία είχε ολοκληρωθεί όταν τις έκανε - οι οποίες είχαν προκαλέσει αντιδράσεις τις προηγούμενες εβδομάδες.

Χιούμορ για την πρόσφατη «διαμάχη»

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο παρουσιαστής της τελετής Conan O'Brien δεν άφησε ασχολίαστες τις πρόσφατες δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ, ο οποίος είχε αναφέρει: «Δεν θα ήθελα να δουλέψω σε χώρους όπως το μπαλέτο ή η όπερα, όπου προσπαθούν να κρατήσουν κάτι ζωντανό παρότι κανείς δεν ενδιαφέρεται πια».

Ο παρουσιαστής έκανε χιούμορ με το θέμα, σημειώνοντας στην αρχή του εναρκτήριου μονολόγου του ότι η ασφάλεια της τελετής είναι αυξημένη λόγω πιθανών «επιθέσεων από την κοινότητα της όπερας και του μπαλέτου». Την ίδια στιγμή, η κάμερα στράφηκε προς τον ηθοποιό, ο οποίος αντέδρασε γελώντας μαζί με το κοινό.

Η παρουσία στο κόκκινο χαλί

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ βρέθηκε στο κόκκινο χαλί των όσκαρ με ένα λευκό κοστούμι Givenchy, τραβώντας τα βλέμματα των φωτογράφων, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε δηλώσεις.

Η στάση του σχολιάστηκε από αρκετούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ορισμένους να κάνουν λόγο για μια πιο εριστική παρουσία. Ο ηθοποιός, μάλιστα, φόραγε για αρκετή ώρα γυαλιά ηλίου του κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο χαλί, κάτι που ενίσχυσε τα σχετικά σχόλια και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα γύρω από την παρουσία του.

Στην τελετή τον συνόδευσε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η σύντροφός του, Κάιλι Τζένερ, η οποία επέλεξε ένα εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα. Στο πλευρό του βρέθηκε επίσης και η αδελφή του, Pauline Chalamet, με την οποία αντάλλαξαν μια θερμή αγκαλιά κατά τη διάρκεια της βραδιάς.

SISTERS IN LAW!! Kylie and Pauline Chalamet interacting at the #Oscar pic.twitter.com/PtLWzJDzji — eitakylie (@eitakyliie) March 15, 2026

Χωρίς αγαλματίδιο για 3η χρονιά

Παρά τις μεγάλες προσδοκίες και τη δυναμική πορεία της ταινίας κατά τη διάρκεια της κινηματογραφικής σεζόν, το Marty Supreme αποχώρησε τελικά από την τελετή των Όσκαρ χωρίς κάποιο βραβείο, αποτελώντας μία από τις εκπλήξεις της φετινής διοργάνωσης.

Το ίδιο ισχύει και για τον Τιμοτέ Σαλαμέ, ο οποίος ήταν υποψήφιος για το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στο Marty Supreme, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να κατακτήσει φέτος το πολυπόθητο αγαλματίδιο.

Michael B. Jordan, no Timothée Chalamet, recibe el Oscar a mejor actor por su papel en 'Los pecadores' (Sinners). #Oscars#Oscars2026 pic.twitter.com/Z1K2dsfXWH — Absoluto Cine (@AbsolutoCine) March 16, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η τρίτη υποψηφιότητά του για Όσκαρ, μετά τις ταινίες Call Me by Your Name και A Complete Unknown.

Ο ίδιος ο Σαλαμέ πάντως έδειξε ψύχραιμος μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, χειροκροτώντας τον φίλο του Michael B. Jordan όταν το όνομά του ανακοινώθηκε ως νικητής.

OMGGGGG TIMOTHÉE CHALAMET SHARES A MESSAGE VIA HIS DELETED INSTAGRAM STORY FOLLOWING THE LOSS OF HIS NOMINATION AT THE OSCARS ???????????????????????????!!! pic.twitter.com/gm73ZDIDRI — celebsnapz (@celebsnapzx) March 16, 2026

Χρήστες της πλατφόρμας X δημοσίευσαν στιγμιότυπο από story του Σαλαμέ, το οποίο –όπως υποστηρίζουν – ο ηθοποιός διέγραψε λίγο αργότερα. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επιβεβαίωση για την αυθεντικότητα της συγκεκριμένης δημοσίευσης.

Ωστόσο, στα σχόλια που ακολούθησαν, αρκετοί χρήστες «επιτίθενται» στον ηθοποιό, υποστηρίζοντας ότι η ήττα του από τον Michael B. Jordan τον επηρέασε περισσότερο απ' όσο έδειξε δημόσια.

Διαβάστε επίσης