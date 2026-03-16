Όσκαρ 2026: Αν Χάθαγουεϊ και Άννα Γουίντουρ αναβίωσαν το «Ο Διάβολος Φοράει Prada» στη σκηνή

Snapshot Στην τελετή των Όσκαρ 2026, η Αν Χάθαγουεϊ και η Άννα Γουίντουρ παρουσίασαν μαζί το βραβείο Καλύτερου Σχεδιασμού Κοστουμιών.

Η εμφάνιση τους αποτέλεσε αναφορά στην ταινία «Ο Διάβολος φοράει Prada».

Η Χάθαγουεϊ έκανε χιουμοριστικό σχόλιο για το φόρεμά της, ενώ η Γουίντουρ απάντησε με χαρακτηριστικό τρόπο που θύμισε τη Miranda Priestly.

Οι δύο γυναίκες απένειμαν επίσης το βραβείο Καλύτερου Μακιγιάζ και Κομμώσεων, με τη Γουίντουρ να αποκαλεί την Χάθαγουεϊ «Emily», αναφερόμενη στην ταινία.

Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» σημειώνει ρεκόρ προβολών και αυξάνει την προσμονή του κοινού.

Μία ξεχωριστή στιγμή για τους λάτρεις της μόδας και του κινηματογράφου σημειώθηκε στην τελετή των Βραβείων Όσκαρ 2026, που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της 16ης Μαρτίου, όταν στη σκηνή εμφανίστηκαν η Αν Χάθαγουεϊ και η Άννα Γουίντουρ για να παρουσιάσουν το βραβείο Καλύτερου Σχεδιασμού Κοστουμιών.

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada» και η διευθύντρια της Vogue, αποτελούσαν μία έκπληξη για τη βραδιά, ενόψει της κυκλοφορίας του sequel, που αναμένεται να επαναφέρει την ιστορία του εμβληματικού κόσμου της μόδας στη μεγάλη οθόνη.

Anne Hathaway perguntou para Anna Wintour o que ela achou do vestido no palco do Oscar… e a internet só conseguiu pensar em O Diabo Veste Prada ?✨#Oscars #AnneHathaway #AnnaWintour #DevilWearsPrada #ODiaboVestePrada pic.twitter.com/3QbQ8yZ6sg — Quem (@quem) March 16, 2026

«Πώς σου φαίνεται το φόρεμά μου;»

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του βραβείου, η Χάθαγουεϊ έκανε ένα χιουμοριστικό σχόλιο για τη σημασία των κοστουμιών τόσο στον κινηματογράφο όσο και στην πραγματική ζωή, ρωτώντας τη Γουίντουρ, διευθύνρια της Vogue, τι γνώμη έχει για το φόρεμά της τη συγκεκριμένη βραδιά.

Anne Hathaway: “Anna… ummm… just curious, what do you think of my dress?”



Anna Wintour: “?️… And the nominees are…”#Oscars pic.twitter.com/rrNa5Gc6X7 — Deadline (@DEADLINE) March 15, 2026

Η απάντηση της Γουίντουρ ήταν μια ξεκάθαρη αναφορά στην αυστηρή και εμβληματική Miranda Priestly: φόρεσε τα χαρακτηριστικά μαύρα γυαλιά ηλίου της και ανακοίνωσε απλώς τους υποψηφίους, προκαλώντας γέλια στο κοινό.

Η Αν Χάθαγουεϊ είναι η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada» αλλά και της πολυαναμενόμενης συνέχειας «Ο Διάβολος φοράει Prada 2». Ο χαρακτήρας της θρυλικής αρχισυντάκτριας Miranda Priestly, τον οποίο υποδύεται η Μέριλ Στριπ, θεωρείται εδώ και χρόνια εμπνευσμένος από τη θρυλική διευθύντρια της Vogue, Άννα Γουίντουρ.

Λίγο αργότερα, οι δύο γυναίκες απένειμαν και το βραβείο Καλύτερου Μακιγιάζ και Κομμώσεων, με τη Γουίντουρ να αποκαλεί επίτηδες την Χάθαγουεϊ «Emily», σε μια ακόμη αναφορά στο σύμπαν της ταινίας.

Το ρεκόρ του πρώτου τρέιλερ

Η κοινή εμφάνισή τους στη σκηνή θεωρήθηκε από πολλούς ως ένα διασκεδαστικό «νεύμα» προς το κοινό, ενώ ήταν ακόμη πιο ξεχωριστή καθώς αυτή την περίοδο κυκλοφορούν συνεχώς teaser από την ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2», τα οποία σημειώνουν εντυπωσιακές επιδόσεις και φανερώνουν τη μεγάλη ανυπομονησία του κοινού για την πρεμιέρα.

