Σον Πεν: Ο λόγος που δεν βρέθηκε στην τελετή των Όσκαρ - Αντιδράσεις στα social media

Η απουσία του Σον Πεν δεν αποτέλεσε έκπληξη για όλους...

Δημήτρης Δρίζος

Ο Σον Πεν απουσίαζε από την τελετή απονομής των Όσκαρ το βράδυ της Κυριακής, παρότι κατέκτησε το τρίτο χρυσό αγαλματίδιο της καριέρας του, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο 65χρονος ηθοποιός ήταν υποψήφιος στην κατηγορία β΄ ανδρικού ρόλου και τελικά αναδείχθηκε νικητής, επικρατώντας των Μπενίσιο ντελ Τόρο, Τζέικομπ Ελόρντι, Ντέλροϊ Λίντο και Στέλαν Σκάρσγκαρντ.

Με αυτή τη διάκριση έγινε μόλις ο τέταρτος άνδρας ηθοποιός στην ιστορία που κερδίζει τρία Όσκαρ.

Σφοδρές αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η απουσία του από τη λαμπερή τελετή προκάλεσε κύμα σχολίων στο διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν την ενόχλησή τους επειδή ο νικητής δεν εμφανίστηκε για να παραλάβει το βραβείο του.

Ορισμένοι υποστήριξαν ότι θα έπρεπε να υπάρχει κανόνας σύμφωνα με τον οποίο όποιος δεν παρευρίσκεται στην τελετή θα πρέπει να χάνει το βραβείο του, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας.

«Θα έπρεπε να ισχύει όπως σε μια κλήρωση: αν δεν εμφανιστείς, να το παίρνει ο επόμενος», έγραψε ένας χρήστης, κατηγορώντας τον ηθοποιό ότι δεν δείχνει ενδιαφέρον για το βραβείο.

Άλλοι εξέφρασαν την απορία τους για το τι θα μπορούσε να θεωρήσει σημαντικότερο από τη μεγαλύτερη κινηματογραφική βραδιά της χρονιάς. «Δεν μπορώ να σταματήσω να σκέφτομαι τι στο καλό είχε να κάνει ο Σον Πεν αντί να πάει στα Όσκαρ», ανέφερε ένας σχολιαστής.

Δεν έλειψαν και πιο αιχμηρά σχόλια, με κάποιους να υποστηρίζουν ότι η απουσία του δείχνει αδιαφορία για τον θεσμό.

Υπήρξαν όμως και χρήστες που είδαν διαφορετικά τη στάση του, σημειώνοντας ότι το γεγονός πως κέρδισε τρίτο Όσκαρ χωρίς καν να εμφανιστεί δείχνει πόσο λίγο τον απασχολεί η «σεζόν των βραβείων».

Η απουσία του Σον Πεν δεν αποτέλεσε έκπληξη για όλους. Ο ηθοποιός έχει και στο παρελθόν απουσιάσει από τελετές όπου ήταν υποψήφιος, ενώ φέτος δεν παρευρέθηκε ούτε στα βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου ούτε στα βραβεία του Σωματείου Ηθοποιών, όπου επίσης είχε βραβευτεί.

