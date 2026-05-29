Πανελλήνιες 2026: Πανελλαδικό Δίκτυο Ψυχολογικής Υποστήριξης για τους Υποψηφίους– Δωρεάν γραμμή 1550

Με πρωτοβουλία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, δημιουργήθηκε τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550, με ψυχολόγους των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) της χώρας αλλά και του Υπουργείου Υγείας, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων και των οικογενειών τους.

Οι κλήσεις, για το σύνολο των συνδρομητών των εταιριών τηλεπικοινωνίας, είναι δωρεάν και θα λειτουργεί έως και την 30η Ιουνίου 2026.

Παράλληλα, μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και των υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης, έχει ενεργοποιηθεί ένα πανελλαδικό δίκτυο παρεμβάσεων, σε όλες τις 13 Περιφέρειες της χώρας, που περιλαμβάνει:

τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης,

συστηματικές επιτόπιες επισκέψεις ειδικών στις σχολικές μονάδες.

δυνατότητα προγραμματισμού συμβουλευτικών συναντήσεων

ενημερωτικές δράσεις για γονείς και εκπαιδευτικούς,

προγράμματα διαχείρισης άγχους και ενίσχυσης ψυχικής ανθεκτικότητας,

λειτουργία θεματικής ενότητας με τίτλο «Πανελλαδικές Εξετάσεις – ΣΕΠ» στο επίσημο κανάλι Δράσεις ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας – YouTube

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ουσιαστική στήριξη των μαθητών και μαθητριών κατά τη διάρκεια της απαιτητικής εξεταστικής περιόδου, η ενίσχυση του υποστηρικτικού ρόλου της οικογένειας και η δημιουργία ενός ασφαλούς και ενθαρρυντικού πλαισίου για όλους τους υποψηφίους.