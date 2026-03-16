Όσκαρ: Η αναγνώριση του ηττημένου στον νικητή - Η ζεστή αγκαλιά του Ντι Κάπριο στον Τζόρνταν

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο ήταν ένας από τους προτεινόμενους για τo Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου, ωστόσο, ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν κατέκτησε τελικά το χρυσό αγαλματίδιο.

Ο 51χρονος Αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος συνοδευόταν από το 27χρονο supermodel, Βιτόρια Τσερέτι, μετά το τέλος της τελετής, έσπευσε να αγκαλιάσει και να συγχαρεί τον μεγάλο νικητή της βραδιάς, για την ερμηνεία του στο Sinners που του χάρισε το πρώτο του Όσκαρ.

Η αξία του ηττημένου, δίνει δόξα στον νικητή, κι ως εκ τούτου, η αναγνώριση από τον Ντι Κάπριο στον Τζόρνταν σημαίνει πολλά για τον 39χρονο.

Leonardo DiCaprio and Michael B. Jordan embrace after the #Oscars



