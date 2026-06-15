Φθιώτιδα: Συνελήφθη ανήλικος με κροτίδες, σουγιά, γκλοπ και σδηρογροθιά

Snapshot Συνελήφθη ανήλικος στη Φθιώτιδα με κατηγορίες για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και πυροτεχνημάτων.

Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 40 κροτίδες, σουγιάς, γκλοπ και σιδερογροθιά.

Η σύλληψη έγινε από την Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος του Αστυνομικού Τμήματος Λοκρών.

Την προανάκριση και τη δικογραφία ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Καμένων Βούρλων. Snapshot powered by AI

Στα χέρια των αρχών έπεσε ένας ανήλικος ημεδαπός τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 14 Ιουνίου 2026, σε περιοχή της Φθιώτιδας, μετά από συντονισμένο έλεγχο της Αστυνομίας.

Ο νεαρός εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) του Αστυνομικού Τμήματος Λοκρών.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του ένα μικρό «οπλοστάσιο» και παράνομα βεγγαλικά. Ο ανήλικος συνελήφθη άμεσα με τις κατηγορίες της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Τα ευρήματα της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν τα εξής αντικείμενα που είχε μαζί του ο ανήλικος:

40 κροτίδες μέσα σε νάιλον συσκευασία,

έναν αναδιπλούμενο σουγιά,

μία πτυσσόμενη μεταλλική ράβδο (γκλοπ),

μία μεταλλική σιδερογροθιά.

Την προανάκριση για το περιστατικό και τον σχηματισμό της δικογραφίας ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Καμένων Βούρλων.