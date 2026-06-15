Φθιώτιδα: Συνελήφθη ανήλικος με κροτίδες, σουγιά, γκλοπ και σδηρογροθιά

Ο ανήλικος συνελήφθη άμεσα με τις κατηγορίες της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Φθιώτιδα: Συνελήφθη ανήλικος με κροτίδες, σουγιά, γκλοπ και σδηρογροθιά
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Συνελήφθη ανήλικος στη Φθιώτιδα με κατηγορίες για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και πυροτεχνημάτων.
  • Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 40 κροτίδες, σουγιάς, γκλοπ και σιδερογροθιά.
  • Η σύλληψη έγινε από την Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος του Αστυνομικού Τμήματος Λοκρών.
  • Την προανάκριση και τη δικογραφία ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Καμένων Βούρλων.
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Στα χέρια των αρχών έπεσε ένας ανήλικος ημεδαπός τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 14 Ιουνίου 2026, σε περιοχή της Φθιώτιδας, μετά από συντονισμένο έλεγχο της Αστυνομίας.

Ο νεαρός εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) του Αστυνομικού Τμήματος Λοκρών.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του ένα μικρό «οπλοστάσιο» και παράνομα βεγγαλικά. Ο ανήλικος συνελήφθη άμεσα με τις κατηγορίες της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Τα ευρήματα της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν τα εξής αντικείμενα που είχε μαζί του ο ανήλικος:

  • 40 κροτίδες μέσα σε νάιλον συσκευασία,
  • έναν αναδιπλούμενο σουγιά,
  • μία πτυσσόμενη μεταλλική ράβδο (γκλοπ),
  • μία μεταλλική σιδερογροθιά.
anilikos-kamena-vourla.jpg

Την προανάκριση για το περιστατικό και τον σχηματισμό της δικογραφίας ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Καμένων Βούρλων.

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