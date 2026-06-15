Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο 35χρονος Βούλγαρος που κατηγορείται για κατασκοπεία

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο 35χρονος Βούλγαρος που κατηγορείται για κατασκοπεία
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  • Ο 35χρονος Βούλγαρος που κατηγορείται για κατασκοπεία στη Θεσσαλονίκη αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του.
  • Του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για τη φωτογράφιση με drone των εγκαταστάσεων πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη.
  • Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι έκανε δοκιμαστική πτήση και δεν γνώριζε την ευαίσθητη περιοχή.
  • Παραδέχθηκε ότι η θερμική φωτογραφία που βρέθηκε ήταν θολή και τραβήχτηκε κατά λάθος, ενώ δεν είχε άδεια χειριστή drone.
  • Επιβλήθηκαν οι όροι εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.
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Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια, ο 35χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενος ότι φωτογράφισε με τηλεχειριζόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) τις εγκαταστάσεις του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη, στην Καλαμαριά.

Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κατασκοπεία, σε βαθμό κακουργήματος, πράξη την οποία αρνήθηκε, υποστηρίζοντας ότι πραγματοποιούσε δοκιμαστική πτήση με drone που απέκτησε πρόσφατα και ότι δεν γνώριζε ότι βρισκόταν κοντά σε πρώην στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, απολογήθηκε ότι η θερμική φωτογραφία που βρέθηκε αποθηκευμένη στη μνήμη τού drone ήταν θολή και τραβήχτηκε κατά λάθος, ενώ παραδέχθηκε ότι δεν διέθετε άδεια χειριστή. Δήλωσε, δε, ότι ζει χρόνια στη Θεσσαλονίκη, όπου εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Με απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα, τού επιβλήθηκαν οι όροι της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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