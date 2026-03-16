Όσκαρ 2026: Ποιοι προβλήθηκαν στο βίντεο «In Memoriam» - Η απουσία της Μπαρντό που συζητήθηκε

Στην λαμπερή βραδιά των βραβείων Όσκαρ, που πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα της 16ης Μαρτίου, τιμήθηκαν όπως κάθε χρόνο, σημαντικές προσωπικότητες του κινηματογράφου που έφυγαν από τη ζωή μέσα στη χρονιά. Πρόκειται για την ειδική ενότητα με τίτλο «In Memoriam». Ωστόσο, η φετινή λίστα προκάλεσε συζητήσεις και αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λόγω της απουσίας μεταξύ άλλων και της Μπριζίτ Μπαρντό.

Ποια ήταν τα κύρια πρόσωπα

Κατά τη διάρκεια του αφιερώματος εμφανίστηκαν στη μεγάλη οθόνη ονόματα όπως οι Ρομπ Ράινερ και Μισέλ Ραίνερ, οι οποίοι δολοφονήθηκαν από τον γιο τους μέσα στο σπίτι τους.

Για τον Ρομπ Ράινερ μίλησε ο Μπίλι Κρίσταλ σημειώνοντας ότι ο Ραίνερ του είχε εκμυστηρευτεί πόσο σημαντικό ήταν για τον ίδιο το γεγονός ότι η δουλειά του άγγιζε το κοινό. «Για εμάς που είχαμε το προνόμιο να δουλέψουμε μαζί του, να τον γνωρίσουμε και να τον αγαπήσουμε, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι:φίλε, τι υπέροχα που ήταν όταν ''κατακτούσαμε το κάστρο''», είπε χαρακτηριστικά, παραπέμποντας στην ταινία «The Princess Bride».

Η Κάθριν Ο' Χάρα, η οποία καθιερώθηκε ως η «μαμά» από το «Μόνος στο Σπίτι» που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο, ήταν βασικό πρόσωπο της ενότητας καθώς και η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Diane Keaton, γνωστή από την τριλογία του «Νονού».

Για τις σημαντικές ηθοποιούς μίλησε η ηθοποιός Rachel McAdams, αποκαλύπτοντας πως η Ο' Χάρα τους «έκανε να γελάνε μέχρι δακρύων».

Η McAdams αναφέρθηκε και Diane Keaton,, τονίζοντας πως «δεν υπάρχει ηθοποιός της γενιάς μου που να μην εμπνέεται από τη μοναδικότητά της»

Ωστόσο αρκετοί θεατές παρατήρησαν ότι ορισμένα γνωστά πρόσωπα του χώρου έλειπαν από το βίντεο.

Αντιδράσεις στα social media

Πολλοί χρήστες υποστήριξαν ότι η απουσία της Μπριζίτ Μπαρντό από το αφιέρωμα αποτελεί «σημαντική παράλειψη». Ορισμένοι μάλιστα σημείωσαν ότι η απόφαση ίσως σχετίζεται με τις αμφιλεγόμενες και συχνά κατηγορούμενες ως ρατσιστικές δηλώσεις που έχει κάνει στο παρελθόν, εκτιμώντας ότι η Ακαδημία πιθανόν θέλησε να αποφύγει μια νέα αντιπαράθεση.

This year's Oscar "In Memoriam" tribute video didn't include Brigitte Bardot. Last year they didn't mention Alain Delon. This is embarrassing to say the least.



I assume they were excluded because of their politics, but the job of the Academy is to remember them for their… pic.twitter.com/0morfpf1fp — DepressedBergman (@DannyDrinksWine) March 16, 2026

Σημαντική παράλειψη της φετινής λίστας θεώρησαν επίσης ορισμένοι θεατές την απουσία των ηθοποιών Έρικ Ντέιν και James Van Der Beek. Μάλιστα, κάποιοι σχολίασαν ότι στο βίντεο εμφανίστηκαν και πρόσωπα που δεν ήταν αποκλειστικά ηθοποιοί, όπως ο σχεδιαστής μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι, γεγονός που –όπως υποστήριξαν– κάνει ακόμη πιο εμφανή την απουσία ορισμένων ηθοποιών.

Άλλοι, ωστόσο, αναρωτήθηκαν γιατί τα Όσκαρ φαίνεται να βρίσκονται αντιμέτωπα με παρόμοιες αντιδράσεις σχεδόν κάθε χρόνο μετά την προβολή της ενότητας «In Memoriam», καθώς συχνά θεατές θεωρούν ότι σημαντικές προσωπικότητες του χώρου έχουν μείνει εκτός του αφιερώματος.

Τι απαντά η Ακαδημία

Η κατηγορία «In Memoriam» αποτελεί πράγματι, σχεδόν κάθε χρόνο ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία της τελετής των Academy Awards. Κατά τη διάρκειά της προβάλλεται ένα βίντεο στο οποίο τιμώνται περίπου 40 προσωπικότητες του κινηματογράφου που έφυγαν από τη ζωή τον τελευταίο χρόνο.

Στη συνέχεια, στην επίσημη ιστοσελίδα της Ακαδημίας των Όσκαρ δημοσιεύεται μια πολύ μεγαλύτερη λίστα με εκατοντάδες ονόματα ανθρώπων του χώρου - περίπου 300 - που επίσης έχουν φύγει από τη ζωή.

Εκεί περιλαμβάνονται και πρόσωπα που δεν εμφανίστηκαν στο βίντεο της τελετής, όπως οι Ντέιν, James Van Der Beek, Dharmendra και Μπριζίτ Μπαρντό.

Παρόλα αυτά, αρκετοί θεατές εξακολουθούν να κάνουν λόγο για σημαντικές παραλείψεις στο βίντεο που προβάλλεται κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για πρόσωπα που είχαν έντονη παρουσία στον καλλιτεχνικό χώρο.

Από την πλευρά της, η Ακαδημία έχει εξηγήσει στο παρελθόν ότι οι επιλογές γίνονται με βάση τη συνεισφορά στον κινηματογράφο και τον περιορισμένο χρόνο της τελετής. Ωστόσο, το κοινό συχνά αντιδρά, υποστηρίζοντας ότι οι επιλογές θα πρέπει να είναι πιο ισορροπημένες, ώστε να μην αποκλείονται σημαντικές προσωπικότητες της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί τόσο η Μπριζίτ Μπαρντό όσο και ο Dharmendra, ένας από τους πιο γνωστούς σταρ του κινηματογράφου του Μπόλιγουντ, ο οποίος δεν συμπεριλήφθηκε στο βίντεο της τελετής.

The #Oscars In Memoriam tribute for 2026 includes:



Rob Reiner, Robert Redford, Claudia Cardinale, Bela Tarr, Udo Kier, Giorgio Armani, Catherine O’Hara, Diane Keaton, Michael Madsen, Val Kilmer, Robert Duvall



Follow live with @Screendaily: https://t.co/4zsxyIfuMe pic.twitter.com/iQmHBHpvtu — Screen International (@Screendaily) March 16, 2026

Πώς επιλέγονται τα ονόματα στο «In Memoriam»

Η επιλογή των προσώπων που τιμώνται στην ενότητα «In Memoriam» γίνεται από επιτροπή της Ακαδημίας.

Κάθε χρόνο κατατίθενται εκατοντάδες προτάσεις για προσωπικότητες του κινηματογράφου που έχουν φύγει από τη ζωή. Από αυτή τη λίστα, η επιτροπή καλείται να καταλήξει σε περίπου 40 ονόματα, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του σχετικού βίντεο.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται αρκετές εβδομάδες πριν από την τελετή, γεγονός που σημαίνει ότι ορισμένες προσωπικότητες μπορεί να μην συμπεριληφθούν, είτε λόγω χρονικού περιορισμού είτε λόγω της δύσκολης επιλογής ανάμεσα σε εκατοντάδες υποψηφιότητες.

