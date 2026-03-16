Όσκαρ 2026: Ποιοι προβλήθηκαν στο βίντεο «In Memoriam» - Η απουσία της Μπαρντό που συζητήθηκε

Από το βίντεο απουσιάζουν μεταξύ άλλων ο Έρικ Ντείν και ο James Van Der Beek - Τι απαντά η Ακαδημία

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην λαμπερή βραδιά των βραβείων Όσκαρ, που πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα της 16ης Μαρτίου, τιμήθηκαν όπως κάθε χρόνο, σημαντικές προσωπικότητες του κινηματογράφου που έφυγαν από τη ζωή μέσα στη χρονιά. Πρόκειται για την ειδική ενότητα με τίτλο «In Memoriam». Ωστόσο, η φετινή λίστα προκάλεσε συζητήσεις και αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λόγω της απουσίας μεταξύ άλλων και της Μπριζίτ Μπαρντό.

Ποια ήταν τα κύρια πρόσωπα

Κατά τη διάρκεια του αφιερώματος εμφανίστηκαν στη μεγάλη οθόνη ονόματα όπως οι Ρομπ Ράινερ και Μισέλ Ραίνερ, οι οποίοι δολοφονήθηκαν από τον γιο τους μέσα στο σπίτι τους.

Για τον Ρομπ Ράινερ μίλησε ο Μπίλι Κρίσταλ σημειώνοντας ότι ο Ραίνερ του είχε εκμυστηρευτεί πόσο σημαντικό ήταν για τον ίδιο το γεγονός ότι η δουλειά του άγγιζε το κοινό. «Για εμάς που είχαμε το προνόμιο να δουλέψουμε μαζί του, να τον γνωρίσουμε και να τον αγαπήσουμε, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι:φίλε, τι υπέροχα που ήταν όταν ''κατακτούσαμε το κάστρο''», είπε χαρακτηριστικά, παραπέμποντας στην ταινία «The Princess Bride».

Η Κάθριν Ο' Χάρα, η οποία καθιερώθηκε ως η «μαμά» από το «Μόνος στο Σπίτι» που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο, ήταν βασικό πρόσωπο της ενότητας καθώς και η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Diane Keaton, γνωστή από την τριλογία του «Νονού».

Για τις σημαντικές ηθοποιούς μίλησε η ηθοποιός Rachel McAdams, αποκαλύπτοντας πως η Ο' Χάρα τους «έκανε να γελάνε μέχρι δακρύων».

Η McAdams αναφέρθηκε και Diane Keaton,, τονίζοντας πως «δεν υπάρχει ηθοποιός της γενιάς μου που να μην εμπνέεται από τη μοναδικότητά της»

Ωστόσο αρκετοί θεατές παρατήρησαν ότι ορισμένα γνωστά πρόσωπα του χώρου έλειπαν από το βίντεο.

Αντιδράσεις στα social media

Πολλοί χρήστες υποστήριξαν ότι η απουσία της Μπριζίτ Μπαρντό από το αφιέρωμα αποτελεί «σημαντική παράλειψη». Ορισμένοι μάλιστα σημείωσαν ότι η απόφαση ίσως σχετίζεται με τις αμφιλεγόμενες και συχνά κατηγορούμενες ως ρατσιστικές δηλώσεις που έχει κάνει στο παρελθόν, εκτιμώντας ότι η Ακαδημία πιθανόν θέλησε να αποφύγει μια νέα αντιπαράθεση.

Σημαντική παράλειψη της φετινής λίστας θεώρησαν επίσης ορισμένοι θεατές την απουσία των ηθοποιών Έρικ Ντέιν και James Van Der Beek. Μάλιστα, κάποιοι σχολίασαν ότι στο βίντεο εμφανίστηκαν και πρόσωπα που δεν ήταν αποκλειστικά ηθοποιοί, όπως ο σχεδιαστής μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι, γεγονός που –όπως υποστήριξαν– κάνει ακόμη πιο εμφανή την απουσία ορισμένων ηθοποιών.

Αρμάνι - όσκαρ

Άλλοι, ωστόσο, αναρωτήθηκαν γιατί τα Όσκαρ φαίνεται να βρίσκονται αντιμέτωπα με παρόμοιες αντιδράσεις σχεδόν κάθε χρόνο μετά την προβολή της ενότητας «In Memoriam», καθώς συχνά θεατές θεωρούν ότι σημαντικές προσωπικότητες του χώρου έχουν μείνει εκτός του αφιερώματος.

Τι απαντά η Ακαδημία

Η κατηγορία «In Memoriam» αποτελεί πράγματι, σχεδόν κάθε χρόνο ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία της τελετής των Academy Awards. Κατά τη διάρκειά της προβάλλεται ένα βίντεο στο οποίο τιμώνται περίπου 40 προσωπικότητες του κινηματογράφου που έφυγαν από τη ζωή τον τελευταίο χρόνο.

Στη συνέχεια, στην επίσημη ιστοσελίδα της Ακαδημίας των Όσκαρ δημοσιεύεται μια πολύ μεγαλύτερη λίστα με εκατοντάδες ονόματα ανθρώπων του χώρου - περίπου 300 - που επίσης έχουν φύγει από τη ζωή.

screenshot-13.jpg

Εκεί περιλαμβάνονται και πρόσωπα που δεν εμφανίστηκαν στο βίντεο της τελετής, όπως οι Ντέιν, James Van Der Beek, Dharmendra και Μπριζίτ Μπαρντό.

screenshot-16.jpg

Παρόλα αυτά, αρκετοί θεατές εξακολουθούν να κάνουν λόγο για σημαντικές παραλείψεις στο βίντεο που προβάλλεται κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για πρόσωπα που είχαν έντονη παρουσία στον καλλιτεχνικό χώρο.

screenshot-17.jpg

Από την πλευρά της, η Ακαδημία έχει εξηγήσει στο παρελθόν ότι οι επιλογές γίνονται με βάση τη συνεισφορά στον κινηματογράφο και τον περιορισμένο χρόνο της τελετής. Ωστόσο, το κοινό συχνά αντιδρά, υποστηρίζοντας ότι οι επιλογές θα πρέπει να είναι πιο ισορροπημένες, ώστε να μην αποκλείονται σημαντικές προσωπικότητες της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί τόσο η Μπριζίτ Μπαρντό όσο και ο Dharmendra, ένας από τους πιο γνωστούς σταρ του κινηματογράφου του Μπόλιγουντ, ο οποίος δεν συμπεριλήφθηκε στο βίντεο της τελετής.

Πώς επιλέγονται τα ονόματα στο «In Memoriam»

Η επιλογή των προσώπων που τιμώνται στην ενότητα «In Memoriam» γίνεται από επιτροπή της Ακαδημίας.

Κάθε χρόνο κατατίθενται εκατοντάδες προτάσεις για προσωπικότητες του κινηματογράφου που έχουν φύγει από τη ζωή. Από αυτή τη λίστα, η επιτροπή καλείται να καταλήξει σε περίπου 40 ονόματα, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του σχετικού βίντεο.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται αρκετές εβδομάδες πριν από την τελετή, γεγονός που σημαίνει ότι ορισμένες προσωπικότητες μπορεί να μην συμπεριληφθούν, είτε λόγω χρονικού περιορισμού είτε λόγω της δύσκολης επιλογής ανάμεσα σε εκατοντάδες υποψηφιότητες.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:05ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: 14χρονος έπεσε από πατίνι – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Αγία Σοφία

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιάννης Σπυριδάκης - Ήταν παιδοχειρουργός και καθηγητής Ιατρικής του ΑΠΘ

13:53ΑΠΟΨΕΙΣ

Πόσο συμβάλλουν οι Sales Managers στην ανάπτυξη των ομάδων πωλήσεων τους;

13:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανός ΥΠΕΞ: Θέλουμε οριστικό τέλος στον πόλεμο όχι κατάπαυση πυρός – Τι είπε για τα Στενά του Ορμούζ

13:43ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Βίντεο και φωτογραφίες από τις καταστροφές που προκάλεσαν ιρανικοί πύραυλοι σε σπίτια

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Στάρμερ: «Δεν θα εμπλακούμε στον ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή- Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ δεν είναι αποστολή του ΝΑΤΟ»»

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία και Βρετανία λένε «όχι» σε ανάπτυξη του ΝΑΤΟ στα Στενά του Ορμούζ

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο παρέσυρε γυναίκα στο κέντρο της Λάρισας - Φωτογραφίες

13:23ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Το Facebook του «έκλεισε» τον λογαριασμό - Με προσωρινή διαταγή από το Πρωτοδικείο, τον ξανανοίγει

13:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Με Κοντούρη και Τσιφτσή οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: 24ωρη απεργία την Τρίτη, συνέχεια με κινητοποιήσεις διαρκείας

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Αρχή για το Ξέπλυμα για Παναγόπουλο: Δεν δήλωσε πάνω από 3 εκατ. ευρώ ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ - Αντιμέτωπος με κακούργημα

13:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για όλους: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Ποιοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα

13:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί σε επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ

13:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηράκλειο: Συνελήφθη 15χρονος που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα - Είχε πιστόλι κρότου στο αυτοκίνητο

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν μετατρέπει σε μουσείο το βομβαρδισμένο σχολείο θηλέων - «Nτοκουμέντο βαρβαρότητας»

12:55ΕΥ ΖΗΝ

10 φρούτα και λαχανικά με περισσότερο κάλιο από τις μπανάνες

12:54LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι στη μάχη της Κυριακής

12:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Αυτοί θα «σφυρίξουν» το εξ αναβολής

12:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν να σεβαστεί τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21:32ΚΟΣΜΟΣ

Γαμπρός στην Κρήτη ο ανιψιός της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν - Παντρεύτηκε και ζει σε χωριό του νησιού

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Η τράπεζα του έβαλε κατά λάθος 78 εκατ. ευρώ: Τα επένδυσε, έβγαλε σχεδόν 1 εκατ. και μετά τα επέστρεψε όλα

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Άνταμ Πέρσον: Συγκλόνισε στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ - Η μάχη του με την νευροϊνωμάτωση

11:18WHAT THE FACT

Ξύπνησε και ήταν όλος μπλε: Όταν πήγε στο νοσοκομείο οι γιατροί έκλαψαν από τα γέλια

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λαμία: Μητέρα τριών παιδιών η 27χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: 24ωρη απεργία την Τρίτη, συνέχεια με κινητοποιήσεις διαρκείας

07:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση για το επόμενη τρίμηνο - Τι δείχνουν έξι μετεωρολογικά κέντρα για την Ελλάδα

11:17ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: O Τραμπ απαιτεί από 7 χώρες να στείλουν πολεμικά πλοία στο Ορμούζ -«Ράλι» για το πετρέλαιο

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Αρχή για το Ξέπλυμα για Παναγόπουλο: Δεν δήλωσε πάνω από 3 εκατ. ευρώ ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ - Αντιμέτωπος με κακούργημα

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Αλλάζει αισθητά ο καιρός - Αξιόλογες βροχές αλλά και χιονοπτώσεις από Παρασκευή - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

12:17LIFESTYLE

Στο Μενίδι για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας ο Μπραντ Πιτ

09:31LIFESTYLE

«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος»: Παίκτης έχασε τις 300.000 - Σταμάτησε ενώ ήξερε την απάντηση

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Βούλα: Η στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης και το διπλό δράμα πίσω από το δυστύχημα

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κατέρρευσε ο αντικυκλώνας στα Βαλκάνια - Επηρεάζεται άμεσα η Ελλάδα

13:23ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Το Facebook του «έκλεισε» τον λογαριασμό - Με προσωρινή διαταγή από το Πρωτοδικείο, τον ξανανοίγει

08:41WHAT THE FACT

Οι ειδικοί προσπαθούν να κατανοήσουν τη μυστηριώδη προέλευση των «σιωπηλών σεισμών»

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμαριά: «Το όνομά μου είναι Κλεομένης» - Η δολοφονία δεν θα μείνει ατιμώρητη, λέει η οικογένεια του 20χρονου

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Πότε θα κλείσουν για Πάσχα - Οι αργίες μέχρι το τέλος του σχολικού έτους

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Περνούν τα σύνορα για φθηνότερα καύσιμα: Πόσο κοστίζει η βενζίνη σε Βουλγαρία, Σκόπια

11:22LIFESTYLE

Όσκαρ απολίτιστων: Φωτογραφία στο διαδίκτυο απεικονίζει το «επίπεδο» των star του Χόλιγουντ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ