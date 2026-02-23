Ψυχρός και ανέκφραστος ο Νικ Ράινερ στο δικαστήριο για τη δολοφονία των γονιών του - Δήλωσε αθώος

Ο Νικ Ράινερ εμφανίστηκε στο δικαστήριο τη Δευτέρα με την κατηγορία της δολοφονίας του πατέρα του, διάσημου σκηνοθέτη του Ρομπ Ράινερ και της μητέρας του Μισέλ, δηλώνοντας ωστόσο αθώος για τις δύο κατηγορίες φόνου πρώτου βαθμού.

Καθισμένος πίσω από ένα γυάλινο χώρισμα ντυμένος με καφέ ρούχα φυλακής, το κεφάλι του ξυρισμένο, ο Ράινερ εμφανίστηκε σε εγρήγορση, αλλά μίλησε ελάχιστα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκτός από το να απαντήσει «ναι» όταν ρωτήθηκε αν συμφωνούσε να παραιτηθεί από το δικαίωμά του σε ταχεία προκαταρκτική ακρόαση.

Η δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου της κομητείας του Λος Άντζελες, Theresa McGonigle, όρισε την 29η Απριλίου ως ημερομηνία για την προκαταρκτική ακρόαση, στην οποία οι εισαγγελείς παρουσιάζουν στοιχεία που αποσκοπούν να δείξουν πιθανή αιτία για τη συνέχιση της δίκης.

Σε κάποια στιγμή, σύμφωνα με τη Νew York Post, μια άγνωστη γυναίκα έγνεψε στον Ράινερ καθώς έβγαινε από την αίθουσα του δικαστηρίου. Στη συνέχεια η γυναίκα οδηγήθηκε σε ιδιωτικό ασανσέρ.

Nick Reiner, the troubled son of slain Hollywood filmmaker Rob Reiner, pleaded not guilty to murder charges stemming from the fatal stabbing of his parents in their home, one of the most shocking celebrity homicide cases in Los Angeles history https://t.co/2Z8yAKcyiX pic.twitter.com/aVkDW2v6s7 — Reuters (@Reuters) February 23, 2026

Ο 32χρονος θα μπορούσε ακόμα να αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή αν κριθεί ένοχος.

Η απαγγελία κατηγοριών στον Ράινερ είχε αναβληθεί δύο φορές, εξαιτίας του συνηγόρου του, του διάσημου δικηγόρου Άλαν Τζάκσον, όταν ζήτησε χρόνο αρχικά για να ενημερωθεί για την υπόθεση, και όταν αποχώρησε ξαφνικά από την υπεράσπισή του, μόλις 7 ημέρες αργότερα.

Οι δολοφονίες του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ στις 14 Δεκεμβρίου συγκλόνισαν το Χόλιγουντ, με τον Νικ να συλλαμβάνεται την επομένη της ανακάλυψης των πτωμάτων.

Ο 78χρονος σκηνοθέτης του «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι» και η 68χρονη σύζυγός του βρέθηκαν από την κόρη τους, Ρόμι.

Ο Νικ έχει παλέψει με τον εθισμό και μπαινοβγαίνει στην απεξάρτηση από τα ναρκωτικά από την ηλικία των 15 ετών.

Συνέγραψε την ημι-αυτοβιογραφική ταινία του 2015 «Being Charlie», την οποία σκηνοθέτησε ο πατέρας του.

Η ταινία κυκλοφόρησε το 2016 και ακολουθεί έναν έφηβο που παλεύει με τον εθισμό στα ναρκωτικά και εξερευνά την τεταμένη δυναμική μεταξύ πατέρα και γιου, αντανακλώντας πτυχές της πραγματικής τους σχέσης.

Η σχέση του με τους γονείς του ήταν τεταμένη.