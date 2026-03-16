Ιρανός ΥΠΕΞ: Θέλουμε οριστικό τέλος στον πόλεμο όχι κατάπαυση πυρός

Το Ιράν δεν έχει ζητήσει κατάπαυση του πυρός αλλά επιθυμεί ένα οριστικό τέλος στον πόλεμο, σύμφωνα με όσα είπε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.

Σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας εξήγησε ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να διασφαλίσει ότι οποιοδήποτε τέλος στον πόλεμο με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ θα είναι οριστικό.

Την περασμένη εβδομάδα Ιρανοί αξιωματούχοι στις δημόσιες δηλώσεις τους τάσσονταν κατά μίας κατάπαυσης πυρός καθώς θεωρούν ότι θα δώσει τον απαραίτητο χρόνο στις ΗΠΑ και το Ισραήλ να ανασυνταχθούν προκειμένου να χτυπήσουν και πάλι το Ιράν.

Επιπλέον ο Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά μόνο για «τους εχθρούς και όσους υποστηρίζουν την επιθετικότητά τους». «Μετά από 15 ημέρες πολέμου, κατέφυγαν σε τρίτους για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, απευθυνόμενοι σε όσους μέχρι χθες θεωρούσαν εχθρούς», τόνισε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι η αποστολή της διαφύλαξης των Στενών πρέπει να αναληφθεί από το ΝΑΤΟ.

Και συνέχισε: «Ζητούν από άλλες χώρες να έρθουν να τους βοηθήσουν, ώστε τα Στενά να παραμείνουν ανοιχτά. Από τη δική μας οπτική γωνία, τα Στενά είναι ανοιχτά αλλά είναι κλειστά για τους εχθρούς μας, κλειστά για όσους διέπραξαν αυτή τη δειλή επιθετικότητα εναντίον μας και για τους συμμάχους τους».

Πρόσθεσε ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ ξεκίνησαν «απαιτώντας άνευ όρων παράδοση».

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν πρόσθεσε ότι κράτη που δεν συμμετέχουν στον πόλεμο έχουν τη δυνατότητα να διέρχονται με τα πλοία τους από τα Στενά του Ορμούζ, κατόπιν συντονισμού και άδειας από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν.

