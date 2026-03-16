Ισραήλ: Βίντεο και φωτογραφίες από τις καταστροφές που προκάλεσαν ιρανικοί πύραυλοι σε σπίτια

Οι Ισραηλινοί στρατιώτες επιθεωρούν τις ζημίες από ιρανικούς πυραύλους σε σπίτια στο κεντρικό Ισραήλ. 16 Μαρτίου 2026

Ζημιές προκλήθηκαν σε σπίτια στο κεντρικό Ισραήλ μετά από το μπαράζ πυραύλων που εξαπέλυσε το πρωί το Ιράν.

Στις φωτογραφίες και το βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF), φαίνονται στρατιώτες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου (Front Home Command) των IDF που έχουν αναλάβει την πολιτική προστασία και επιθεωρούν τις καταστροφές.

Στην διάρκεια της επίθεσης τραυματίστηκε ελαφρά μία Ισραηλινή η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

