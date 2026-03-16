Ισραήλ: Βίντεο και φωτογραφίες από τις καταστροφές που προκάλεσαν ιρανικοί πύραυλοι σε σπίτια
Σημαντικές καταστροφές προκλήθηκαν σε σπίτια που χτυπήθηκαν από βαλλιστικούς πυραύλους που εκτόξευσε το πρωί το Ιράν
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ζημιές προκλήθηκαν σε σπίτια στο κεντρικό Ισραήλ μετά από το μπαράζ πυραύλων που εξαπέλυσε το πρωί το Ιράν.
Στις φωτογραφίες και το βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF), φαίνονται στρατιώτες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου (Front Home Command) των IDF που έχουν αναλάβει την πολιτική προστασία και επιθεωρούν τις καταστροφές.
Στην διάρκεια της επίθεσης τραυματίστηκε ελαφρά μία Ισραηλινή η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
