NYT: Το Ισραήλ αγνόησε προειδοποιήσεις των Αμερικανών να μην χτυπήσει δεξαμενές πετρελαίου στο Ιράν

Εντάσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ισραήλ διαπιστώνει ρεπορτάζ της εφημερίδας New York Times. Παράλληλα αποκαλύπτει ότι οι Αμερικανοί προειδοποίησαν τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να μην χτυπήσει μεγάλες δεξαμενές πετρελαίου έξω από την Τεχεράνη και αγνοήθηκαν.

Στα τέλη Φεβρουαρίου, υψηλόβαθμοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι αν η αρχική επίθεση του Ισραήλ κατάφερνε να εξοντώσει μεγάλο τμήμα των ηγετικών στελεχών του Ιράν, ανάμεσά τους και τον ανώτατο ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ τότε υπήρχαν πολλές πιθανότητες να ξεσπάσουν γρήγορα συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από τους Ιρανούς για την ανατροπή του καθεστώτος.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου φέρεται να «πούλησε» αυτή την ιδέα στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την ενσωμάτωσε στο δικό του μήνυμα προς τον ιρανικό λαό το πρωί μετά την έναρξη των επιχειρήσεων. «Όταν τελειώσουμε, αναλάβετε την κυβέρνησή σας. Θα είναι δική σας για να την αναλάβετε», είπε ο Τραμπ.

Τότε, αυτό φαινόταν απίθανο σε πολλούς. Τις δύο εβδομάδες που πέρασαν από τότε, στις κεντρικές πλατείες της Τεχεράνης έχουν πραγματοποιηθεί μόνο φιλοκυβερνητικές διαδηλώσεις, τροφοδοτούμενες από την οργή για τον πόλεμο και τα προφανή σφάλματα του αμερικανικού στρατού, συμπεριλαμβανομένης της θανατηφόρας επίθεσης στο σχολείο. Τώρα, ο ίδιος ο κ. Τραμπ φαίνεται να έχει αμφιβολίες για το πόσο αποτελεσματικοί θα μπορούσαν να είναι οι διαδηλωτές.

Σε συνέντευξη στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχτηκε ότι η παραστρατιωτική οργάνωση Μπασίτζ, που συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, πιθανότατα θα σκότωνε όσους εξεγείρονταν.

«Λένε: “Όποιος διαμαρτυρηθεί, θα τον σκοτώσουμε στους δρόμους”. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό αποτελεί πραγματικά ένα μεγάλο εμπόδιο για τους ανθρώπους που δεν διαθέτουν όπλα». Πιστεύω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο», τόνισε ο Τραμπ.

Οι Ισραηλινοί ήθελαν να δουν εικόνες καταστροφής στην Τεχεράνη

Αυτή ήταν μόνο μία από τις περιπτώσεις στις οποίες έγιναν εμφανείς οι διαφορετικές ατζέντες και εκτιμήσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, CENTCOM προειδοποίησαν τους Ισραηλινούς να μην επιτεθούν στις μεγάλες δεξαμενές πετρελαίου έξω από την Τεχεράνη, φοβούμενοι ότι μια τέτοια επίθεση θα ωθούσε τους Ιρανούς να επιτεθούν σε περισσότερους ενεργειακούς στόχους στην περιοχή ως αντίποινα, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι New York Times.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, όμως, αγνόησε τη συμβουλή, και το Ισραήλ επιτέθηκε στις αποθήκες καυσίμων το περασμένο Σάββατο. Προκάλεσε τεράστιες πυρκαγιές και πυροδότησε την αρχική άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου, οι αξιωματούχοι έφτασαν στο συμπέρασμα ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επιθυμούσε να δει δραματικές εικόνες καταστροφής της Τεχεράνης που καλύπτεται από μαύρο καπνό.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, η άποψη των Ισραηλινών ήταν ότι οι καμένες δεξαμενές θα δημιουργούσαν εσωτερικό χάος στο Ιράν. Ωστόσο, το αποτέλεσμα ήταν περισσότερες επιθέσεις ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον εγκαταστάσεων διύλισης και αποθήκευσης πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Οι επιθέσεις αυτές οδήγησαν στη διακοπή της φόρτωσης πετρελαίου το Σάββατο στη Φουτζάιρα, έναν από τους μεγαλύτερους τερματικούς σταθμούς εξαγωγών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Παρόμοια ένταση έχει δημιουργηθεί και στο δεύτερο μέτωπο του Ισραήλ, στο Λίβανο, με την επανάληψη των επιθέσεων εναντίον της Χεζμπολάχ, που στηρίζεται από το Ιράν. Κατά την άποψη της κυβέρνησης Τραμπ, αυτές οι επιθέσεις αυξάνουν τον κίνδυνο για επέκταση της στρατιωτικής σύγκρουσης και αποσπούν πόρους και προσοχή από τον κύριο στόχο. Κατά την άποψη του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι δύο αδιαχώριστες δυνάμεις και η κατάλληλη στιγμή για να επιτεθεί κανείς στην οργάνωση του Λιβάνου είναι όταν η ιρανική ηγεσία είναι υπερβολικά απορροφημένη από τις δικές της μάχες για να μπορέσει να παρέμβει.

Κάτοικοι παρακολουθούν και φωτογραφίζουν καθώς φλόγες και καπνός ανεβαίνουν από μια εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου που χτύπησε την πόλη κατά τη διάρκεια επιθέσεων που έπληξαν την πόλη κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής εκστρατείας των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Τεχεράνη του Ιράν, Σάββατο 7 Μαρτίου 2026. ISNA

Διαφωνία και για τον Λίβανο

Οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF ) δήλωσαν σε ανακοίνωση την Κυριακή ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν «στενή και συνεχή συνεργασία σε θέματα ασφάλειας και στρατηγικής, βασισμένη στον επαγγελματικό διάλογο και στο υψηλότερο επίπεδο διαφάνειας».

«Ο ισχυρισμός ότι ο ισραηλινός στρατός άνοιξε σκόπιμα ένα επιπλέον μέτωπο με τον Λίβανο είναι ανακριβής και παραπλανητικός», ανέφερε η δήλωση των IDF και πρόσθεσε: «Η Χεζμπολάχ πήρε τη συνειδητή απόφαση να συμμετάσχει στον πόλεμο που διεξάγει το Ιράν εναντίον του Ισραήλ και εξαπέλυσε μια σειρά επιθέσεων, ενεργώντας υπό τις οδηγίες του ιρανικού καθεστώτος».

Καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των γεγονότων, ο Τραμπ και ο Νετανιάχου επικοινωνούσαν σχεδόν καθημερινά, όπως δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σε συνέντευξη Τύπου την περασμένη εβδομάδα. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου επιβεβαιώνουν τις συχνές συνομιλίες και αναφέρουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινωνεί επίσης τακτικά με Αραβες ηγέτες, ιδίως με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με αρκετούς αξιωματούχους, η συμβουλή που λαμβάνει ο Ντόναλντ Τραμπ από τον πρίγκιπα είναι να συνεχίσει να χτυπά σκληρά τους Ιρανούς, ουσιαστικά επαναλαμβάνοντας τη συμβουλή που ο βασιλιάς Αμπντουλάχ της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος πέθανε το 2015, έδινε στην Ουάσιγκτον: «Κόψτε το κεφάλι του φιδιού».

