Ανησυχία για την Olivia Wilde: Η εμφάνιση της διάσημης ηθοποιού που προβλήματισε το κοινό

Η εμφάνιση της Olivia Wilde στην προώθηση της νέας της ταινίας «The Invite» προκάλεσε ανησυχία στο κοινό για την κατάσταση υγείας της.

Τις τελευταίες ώρες βίντεο με δηλώσεις της 42χρονης ηθοποιού που κάνει τον γύρο του διαδικτύου έχει συγκεντρώσει έντονες αντιδράσεις με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν το «υπερβολικό αδυνάτισμα» της ηθοποιού, ενώ άλλοι προχωρώντας σε πιο σκληρές τοποθετήσεις της αποκάλεσαν «ιατρικό πτώμα».

«Αποκλείεται, αυτό πρέπει να είναι ψεύτικο», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε επικριτικά το μακιγιάζ της.

Olivia Wilde looks like a medical cadaver came to life. Ozempic is ruining women.

Άλλος σχολιαστής αναρωτήθηκε γιατί «όλοι στο Χόλιγουντ μοιάζουν σαν την Kate Moss της δεκαετίας του ’90», αντί να προβάλλονται διαφορετικοί σωματότυποι.

Η Olivia Wilde / AP

Το τελευταίο διάστημα, αντίστοιχες συζητήσεις έχουν προκύψει και για άλλες ηθοποιούς, όπως οι: Emma Stone, Margot Robbie, Jenna Ortega και Demi Moore, με χρήστες να εκφράζουν ανησυχίες για την εμφάνισή τους.

Ωστόσο, πολλοί θαυμαστές έσπευσαν να υπερασπιστούν τη Wilde, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα της αντανακλά απλώς τη φυσική διαδικασία γήρανσης και ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

