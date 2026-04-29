Από φιλανθρωπική εκδήλωση σε παγκόσμιο φαινόμενο: Πώς η Anna Wintour μεταμόρφωσε το Met Gala

Το Met Gala του 2026 προμηνύεται ως μία από τις πιο εντυπωσιακές διοργανώσεις των τελευταίων ετών, με πλούσια λίστα διασημοτήτων και ιδιαίτερο dress code. Με αφορμή το πολυαναμενόμενο γεγονός, κυκλοφορεί ένα νέο ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στη Anna Wintour, η οποία βρίσκεται στο τιμόνι της διοργάνωσης από το 1995.

Το «Behind the Bob: Vogue's Anna Wintour» είναι ένα νέο ωριαίο ντοκιμαντέρ της CNN, το οποίο θα προβληθεί την Κυριακή 3 Μαΐου, μία ημέρα πριν από το φετινό Met Gala που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Μαΐου (ενώ είναι ήδη διαθέσιμο μέσω της πλατφόρμας του δικτύου για συνδρομητές).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ντοκιμαντέρ — που εντάσσεται στη σειρά παραγωγών του CNN — φιλοδοξεί να σκιαγραφήσει το πορτρέτο της «πιο επιδραστικής προσωπικότητας στη μόδα», εξερευνώντας την πολυετή κυριαρχία της Wintour στον παγκόσμιο χώρο της μόδας και των media, αλλά και τις επικρίσεις και αντιπαραθέσεις που έχουν συνοδεύσει την καριέρα της.

Παράλληλα, η παραγωγή αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε η Wintour — πρώην αρχισυντάκτρια της Vogue — στη μετατροπή του Met Gala από μια παραδοσιακή φιλανθρωπική εκδήλωση της υψηλής κοινωνίας σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πολιτιστικά γεγονότα παγκοσμίως.

Το Met Gala, γνωστό και ως Costume Institute Benefit, λειτουργεί τόσο ως μία υψηλού προφίλ φιλανθρωπική εκδήλωση όσο και ως παγκόσμια γιορτή της μόδας, συγκεντρώνοντας διασημότητες από κάθε χώρο της ποπ κουλτούρας.

Ιδρύθηκε το 1948 από τη δημοσιογράφο μόδας Eleanor Lambert και ξεκίνησε ως ένα επίσημο δείπνο της υψηλής κοινωνίας του Μανχάταν με στόχο τη χρηματοδότηση των ετήσιων εκθέσεων του μουσείου. Με την πάροδο των δεκαετιών, εξελίχθηκε σε μια εντυπωσιακή διοργάνωση με θεματικά κοστούμια και λαμπερό κόκκινο χαλί, προσελκύοντας προσωπικότητες από τον χώρο του σχεδιασμού, της μουσικής, του κινηματογράφου, του αθλητισμού και της πολιτικής.

Η Anna Wintour ανέλαβε ηγετικό ρόλο το 1995 ως συμπρόεδρος και από το 1999 ως αποκλειστική πρόεδρος, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μεταμόρφωση του θεσμού. Τα θεματικά concepts εισήχθησαν το 1973, δίνοντας τη δυνατότητα σε σχεδιαστές και καλεσμένους να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από τη μόδα, συχνά οδηγώντας σε μερικές από τις πιο εντυπωσιακές — και αμφιλεγόμενες — εμφανίσεις κάθε χρονιάς.

Η Anna Wintour / AP

Στο ντοκιμαντέρ «Behind the Bob: Vogue's Anna Wintour» του CNN συμμετέχουν πρόσωπα του χώρου που συνεργάστηκαν στενά με τη Wintour, όπως ο σχεδιαστής Isaac Mizrahi, η Melitta Baumeister, ο δημοσιογράφος Michael Grynbaum, καθώς και πρώην συνεργάτες της στη Vogue, μεταξύ των οποίων οι Tonne Goodman, Sally Singer, Stephanie Winston Wolkoff και William Norwich.

Το φετινό dress code του Met Gala φέρει τον τίτλο «Fashion Is Art», σε σύνδεση με τη θεματική έκθεση «Costume Art». Τη διοργάνωση θα ηγηθεί η Wintour μαζί με συμπροέδρους τις Beyoncé, Nicole Kidman και Venus Williams.

Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί την Κυριακή 3 Μαΐου στις 20:00 (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) από το CNN.

