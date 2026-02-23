Ανακοινώθηκε το dress code του φετινού Met Gala - «Η μόδα ως τέχνη» στο επίκεντρο
Με σύνθημα «Fashion Is Art» καλεί τους σταρ να μετατρέψουν το κόκκινο χαλί σε έργο τέχνης
Επισημώς ανακοινώθηκε το dress code για το Met Gala 2026 δίνοντας το στίγμα της φετινής διοργάνωσης. Η μεγαλύτερη βραδιά της μόδας επιστρέφει την πρώτη Δευτέρα του Μαΐου, καλώντας τους καλεσμένους να ερμηνεύσουν το θέμα «Fashion Is Art», σε συνδυασμό με την έκθεση «Costume Art» του μουσείου.
Στόχος της φετινής θεματικής είναι να αναδείξει την προσωπική σχέση κάθε δημιουργού και καλεσμένου με τη μόδα, εξερευνώντας καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις του ντυμένου σώματος μέσα στον χρόνο.
Όπως δήλωσε ο Andrew Bolton, επικεφαλής επιμελητής του The Costume Institute, το ζητούμενο είναι να αναδειχθεί «ο καθοριστικός ρόλος που διαδραματίζει η μόδα όχι μόνο στην ιστορία της τέχνης αλλά και στη σύγχρονη κουλτούρα».
Οι οικοδεσπότες της βραδιάς
Συμπρόεδροι της φετινής διοργάνωσης θα είναι η Μπιγιονσέ, η Νικόλ Κίντμαν, η Βίνους Γουίλιαμς και η Άννα Γουίντουρ.
Στην επιτροπή οικοδεσποτών συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Άντονι Βακαρέλο, η Ζόε Κράβιτζ, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, η Ντότζα Κατ, η Λίνα Ντάναμ και η Μίστι Κόπλαντ, μεταξύ πολλών άλλων.
Προσδοκίες για το κόκκινο χαλί
Πέρυσι, το θέμα «Superfine: Tailoring Black Style» είχε προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις. Και φέτος, το νέο dress code αναμένεται να συζητηθεί έντονα, καθώς αφήνει μεγάλο περιθώριο ερμηνείας.
Η φράση «Fashion Is Art» ενθαρρύνει τους καλεσμένους να κινηθούν έξω από τα συνηθισμένα, με γλυπτικές, τολμηρές και avant-garde δημιουργίες που θα δικαιολογούν τον χαρακτηρισμό «έργο τέχνης».