Ανακοινώθηκε το dress code του φετινού Met Gala - «Η μόδα ως τέχνη» στο επίκεντρο

Επισημώς ανακοινώθηκε το dress code για το Met Gala 2026 δίνοντας το στίγμα της φετινής διοργάνωσης. Η μεγαλύτερη βραδιά της μόδας επιστρέφει την πρώτη Δευτέρα του Μαΐου, καλώντας τους καλεσμένους να ερμηνεύσουν το θέμα «Fashion Is Art», σε συνδυασμό με την έκθεση «Costume Art» του μουσείου.

Στόχος της φετινής θεματικής είναι να αναδείξει την προσωπική σχέση κάθε δημιουργού και καλεσμένου με τη μόδα, εξερευνώντας καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις του ντυμένου σώματος μέσα στον χρόνο.

The 2026 Met Gala dress code has been unveiled as ‘Fashion Is Art.’



The event will be co-chaired by Beyoncé, Venus Williams, Nicole Kidman and Anna Wintour. pic.twitter.com/MKXW3DVDvI — Pop Base (@PopBase) February 23, 2026

Όπως δήλωσε ο Andrew Bolton, επικεφαλής επιμελητής του The Costume Institute, το ζητούμενο είναι να αναδειχθεί «ο καθοριστικός ρόλος που διαδραματίζει η μόδα όχι μόνο στην ιστορία της τέχνης αλλά και στη σύγχρονη κουλτούρα».

Οι οικοδεσπότες της βραδιάς

Συμπρόεδροι της φετινής διοργάνωσης θα είναι η Μπιγιονσέ, η Νικόλ Κίντμαν, η Βίνους Γουίλιαμς και η Άννα Γουίντουρ.

https://www.instagram.com/p/DVGmXpSFnjf/

Στην επιτροπή οικοδεσποτών συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Άντονι Βακαρέλο, η Ζόε Κράβιτζ, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, η Ντότζα Κατ, η Λίνα Ντάναμ και η Μίστι Κόπλαντ, μεταξύ πολλών άλλων.

Προσδοκίες για το κόκκινο χαλί

Πέρυσι, το θέμα «Superfine: Tailoring Black Style» είχε προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις. Και φέτος, το νέο dress code αναμένεται να συζητηθεί έντονα, καθώς αφήνει μεγάλο περιθώριο ερμηνείας.

Rihanna and Nicki Minaj, Winners of Met Gala 2025 pic.twitter.com/eGSXjBLkFH — neerdy ?? (@Neerdy0) May 6, 2025

Η φράση «Fashion Is Art» ενθαρρύνει τους καλεσμένους να κινηθούν έξω από τα συνηθισμένα, με γλυπτικές, τολμηρές και avant-garde δημιουργίες που θα δικαιολογούν τον χαρακτηρισμό «έργο τέχνης».

4K | Sabrina Carpenter and Jenna Ortega at the 2025 Met Gala After Party.



Photo by Jacques Burga pic.twitter.com/1tNOFju30G — Sabrina Carpenter 4K (@4k_SBCShots) January 18, 2026

