Ατύχημα ενώ πετούσε χαρταετό: Νεαρός στο νοσοκομείο έπειτα από πτώση έξι μέτρων στα Τουρκοβούνια

Η κατάσταση της υγείας του δεν προκαλεί ανησυχία

Κατερίνα Ρίστα

ΕΛΛΑΔΑ
Επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας (23/02) όταν νεαρός έπεσε από ύψος 6 μέτρων ενώ πετούσε χαρταετό στα Τουρκοβούνια.

63403184315883613724056254297892503532214403n.jpg

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 22χρονος παρασύρθηκε και έπεσε, και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με κατάγματα.

58886375221012350673631531875223304464792861n.jpg

Η κατάσταση της υγείας του δεν προκαλεί ανησυχία.

