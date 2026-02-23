Ατύχημα ενώ πετούσε χαρταετό: Νεαρός στο νοσοκομείο έπειτα από πτώση έξι μέτρων στα Τουρκοβούνια
Η κατάσταση της υγείας του δεν προκαλεί ανησυχία
Επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας (23/02) όταν νεαρός έπεσε από ύψος 6 μέτρων ενώ πετούσε χαρταετό στα Τουρκοβούνια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 22χρονος παρασύρθηκε και έπεσε, και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με κατάγματα.
Η κατάσταση της υγείας του δεν προκαλεί ανησυχία.
