Δούκας: «Γεμίσαμε τον αθηναϊκό ουρανό με χρώμα, χαρταετούς και χαμόγελα»

Στον λόφο του Φιλοπάππου συγκεντρώθηκε πλήθος Αθηναίων για τον εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας, όπου ο δήμος έστησε γλέντι, με τον Χάρη Δούκα να δίνει το παρών και να εύχεται «Καλή Σαρακοστή».

Στην ανάρτησή του, ο δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε: «Καλή Σαρακοστή από τον Λόφο του Φιλοπάππου!

Κρατήσαμε ζωντανή μια παράδοση ετών και γεμίσαμε τον αθηναϊκό ουρανό με χρώμα, χαρταετούς και χαμόγελα.

Γιορτάσαμε τα Κούλουμα όλοι μαζί, σε έναν ανοιχτό δημόσιο χώρο, με μουσική, αυθεντικό νησιώτικο γλέντι.

Ένα μεγάλο παραδοσιακό αντάμωμα χαράς, ενότητας και αισιοδοξίας.

Και του χρόνου, ραντεβού πάλι εδώ!»

