Καθαρά Δευτέρα στην Αττική: Γιορτινή ατμόσφαιρα από τον Λόφο Φιλοπάππου έως την Ανάβυσσο

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας - newsbomb.gr

Με σύμμαχο τον καλό καιρό, οι πολίτες γιόρτασαν την Καθαρά Δευτέρα σε λόφους και παραλίες της Αττικής. Στον Λόφο Φιλοπάππου μικροί και μεγάλοι πέταξαν χαρταετό με φόντο την Ακρόπολη, ενώ στην Ανάβυσσο οι εκδρομείς απόλαυσαν τα σαρακοστιανά δίπλα στη θάλασσα.

Παραλία Αναβύσσου - Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας - newsbomb.gr

Η έξοδος των πολιτών κορυφώθηκε από το πρωί, με την παραδοσιακή έναρξη της Σαρακοστής να δίνει γιορτινό τόνο στην πόλη.

Κούλουμα στον λόφο του Φιλοπάππου Eurokinissi

Η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες ήταν αυξημένη από νωρίς, ωστόσο χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, καθώς πολλοί επέλεξαν κοντινούς προορισμούς για την καθιερωμένη έξοδο της ημέρας.

Κούλουμα στον λόφο του Φιλοπάππου Eurokinissi

Στον Λόφο Φιλοπάππου βρέθηκε και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος μοίρασε σαρακοστιανά εδέσματα στους πολίτες και αντάλλαξε ευχές για καλή Σαρακοστή.

Κούλουμα στον λόφο του Φιλοπάππου Eurokinissi

Οι χώροι πρασίνου γέμισαν οικογένειες και παρέες που τίμησαν τα παραδοσιακά σαρακοστιανά εδέσματα.

Δεν έλειψαν οι εικόνες με πολύχρωμους χαρταετούς να γεμίζουν τον αττικό ουρανό, σηματοδοτώντας με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την έναρξη της Μεγάλης Σαρακοστής.

Παραλία Αναβύσσου - Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας - newsbomb.gr

Πολλοί επέλεξαν και τον ανοιχτό χώρο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, με τον χορό και το πικ-νικ να έρχονται σε πρώτο πλάνο και να διασκεδάζουν μικρούς και μεγάλους στο μεγάλο γλέντι που στήθηκε εκεί.

Καθαρά Δευτέρα στο ΚΠΙΣΝ

Καθαρά Δευτέρα στο ΚΠΙΣΝ

Καθαρά Δευτέρα στο ΚΠΙΣΝ

Καθαρά Δευτέρα στο ΚΠΙΣΝ

Κούλουμα στον λόφο του Φιλοπάππου Eurokinissi

Κούλουμα στον λόφο του Φιλοπάππου Eurokinissi

Κούλουμα στον λόφο του Φιλοπάππου Eurokinissi

Κούλουμα στον λόφο του Φιλοπάππου Eurokinissi

