Οι ειδικοί προσπαθούν να κατανοήσουν τη μυστηριώδη προέλευση των «σιωπηλών σεισμών»

Η πρόληψη, η ενημέρωση και η αναθεώρηση οικοδομικών κανονισμών είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου στη Νότια Καρολίνα.

Η νοτιοανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών αρχίζει να συγκεντρώνει το έντονο ενδιαφέρον γεωλόγων και κατοίκων, καθώς μια σειρά από πρόσφατες σεισμικές δονήσεις στη Νότια Καρολίνα επαναφέρουν στο προσκήνιο έναν λιγότερο γνωστό αλλά υπαρκτό γεωλογικό κίνδυνο.

Αν και οι περισσότεροι συνδέουν τους μεγάλους σεισμούς στις ΗΠΑ με το ρήγμα του Σαν Αντρέας στην Καλιφόρνια ή με τα ηφαίστεια του Ειρηνικού, νέα επιστημονική μελέτη που αναλύεται σε δημοσίευμα της Washington Post δείχνει ότι και η ανατολική ακτή κρύβει σύνθετες γεωλογικές αδυναμίες κάτω από στρώματα άμμου και αρχαίων ιζημάτων.

Η ιστορική σκιά του μεγάλου σεισμού του Τσάρλεστον

Για να κατανοήσει κανείς τη σημερινή ανησυχία των επιστημόνων, πρέπει να γυρίσει πίσω στο 1886. Τότε, η πόλη Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας σχεδόν ισοπεδώθηκε από έναν από τους ισχυρότερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί ποτέ στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ. Η δόνηση ήταν τόσο ισχυρή που έγινε αισθητή μέχρι τη Βοστόνη και το Σικάγο. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι η περιοχή είναι ικανή να παράγει σεισμούς μεγάλης έντασης.

Το βασικό πρόβλημα για τους επιστήμονες είναι ότι, σε αντίθεση με τη δυτική ακτή όπου τα μεγάλα ρήγματα είναι ορατά στην επιφάνεια, στη νοτιοανατολική πλευρά της χώρας τα γεωλογικά ίχνη είναι θαμμένα κάτω από παχιά στρώματα παράκτιων αποθέσεων. Αυτό καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την πρόβλεψη για το πού και πότε μπορεί να συμβεί η επόμενη μεγάλη ρήξη στον φλοιό της Γης.

Οι «ενδοπλακικοί» σεισμοί και το γεωλογικό παράδοξο

Οι περισσότεροι σεισμοί στον κόσμο συμβαίνουν στα όρια των τεκτονικών πλακών, εκεί όπου τεράστιες μάζες πετρωμάτων συγκρούονται ή ολισθαίνουν η μία δίπλα στην άλλη. Στη Νότια Καρολίνα, όμως, το φαινόμενο είναι διαφορετικό.

Οι σεισμοί που καταγράφονται εκεί χαρακτηρίζονται ως ενδοπλακικοί, δηλαδή συμβαίνουν στο εσωτερικό της ίδιας τεκτονικής πλάκας. Πρόκειται για περιοχές όπου υπάρχουν παλαιές γεωλογικές αδυναμίες, κατάλοιπα της δημιουργίας της αμερικανικής ηπείρου πριν από εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια. Με την πάροδο του χρόνου, οι πιέσεις συσσωρεύονται αργά στο εσωτερικό της πλάκας μέχρι τη στιγμή που κάποια από αυτά τα αρχαία ρήγματα ενεργοποιούνται ξαφνικά.

Η απουσία εμφανών γεωλογικών ορίων δημιουργεί συχνά μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας στους κατοίκους. Όταν όμως ξεσπά μια σεισμική ακολουθία, μπορεί να διαρκέσει για μήνες ή ακόμη και χρόνια.

Το φαινόμενο της σεισμικής «σμηνοσειράς» στο Έλτζιν

Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον των επιστημόνων έχει στραφεί σε μια μικρή πόλη της Νότιας Καρολίνας, το Έλτζιν, η οποία έχει εξελιχθεί σε επίκεντρο μιας ασυνήθιστης σεισμικής δραστηριότητας.

Δεκάδες μικροί σεισμοί έχουν καταγραφεί στην περιοχή, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Σε αντίθεση με το κλασικό μοντέλο όπου ένας ισχυρός σεισμός ακολουθείται από μετασεισμούς, εδώ παρατηρείται μια «σμηνοσειρά» δονήσεων παρόμοιας έντασης που εμφανίζονται χωρίς σαφή κύριο σεισμό.

Οι επιστήμονες έχουν εγκαταστήσει ένα πυκνό δίκτυο σεισμογράφων για να χαρτογραφήσουν τα υπόγεια ρήγματα, ωστόσο η γεωλογία της περιοχής καθιστά την ανάλυση ιδιαίτερα δύσκολη. Κάθε μικρή δόνηση αποτελεί ένα κομμάτι ενός πολύπλοκου παζλ, το οποίο οι γεωλόγοι προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν για να καταλάβουν αν πρόκειται για απλή εκτόνωση ενέργειας ή για προάγγελο ενός ισχυρότερου σεισμού.

Ο ρόλος του νερού και της ανθρώπινης δραστηριότητας

Ένα ακόμη ζήτημα που εξετάζουν οι ερευνητές αφορά τα αίτια των δονήσεων. Πέρα από τις φυσικές γεωλογικές διεργασίες, οι επιστήμονες διερευνούν κατά πόσο οι μεταβολές στα υπόγεια ύδατα ή ανθρώπινες δραστηριότητες επηρεάζουν την πίεση μέσα στα ρήγματα.

Σε άλλες περιοχές του κόσμου έχει αποδειχθεί ότι η εξόρυξη φυσικών πόρων ή η έγχυση υγρών στο υπέδαφος μπορεί να προκαλέσει τεχνητή σεισμικότητα. Στην περίπτωση της Νότιας Καρολίνας, ωστόσο, οι περισσότεροι ειδικοί θεωρούν ότι οι δονήσεις είναι πιθανότατα φυσικές και σχετίζονται με μεταβολές στα υδρολογικά συστήματα της περιοχής, οι οποίες λειτουργούν σαν «λιπαντικό» για τα παλαιά ρήγματα.

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην υδρολογία και τη γεωλογία αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο σύνθετα πεδία έρευνας στη σύγχρονη σεισμολογία.

Η πρόκληση της προετοιμασίας

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τη Νότια Καρολίνα είναι η ετοιμότητα απέναντι σε έναν σπάνιο αλλά δυνητικά ισχυρό σεισμό. Επειδή τα μεγάλα γεγονότα συμβαίνουν σπάνια, πολλές υποδομές και ιστορικά κτίρια δεν έχουν σχεδιαστεί για να αντέξουν έντονες σεισμικές δονήσεις.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η πρόληψη και η ενημέρωση των πολιτών είναι κρίσιμης σημασίας. Η αναθεώρηση των οικοδομικών κανονισμών και η συνεχής επιστημονική παρακολούθηση μπορούν να μειώσουν σημαντικά τις πιθανές επιπτώσεις.

Αν και η ακριβής πρόβλεψη ενός σεισμού παραμένει αδύνατη, η κατανόηση των γεωλογικών μηχανισμών που κρύβονται κάτω από το έδαφος μπορεί να μετατρέψει ένα φυσικό μυστήριο σε έναν διαχειρίσιμο κίνδυνο, ώστε η ιστορία του καταστροφικού σεισμού του Τσάρλεστον να μην επαναληφθεί απροετοίμαστη στον 21ο αιώνα.